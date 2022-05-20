Под влиянием международных санкций экономика России продолжает стабильно разрушаться, - разведка

Российские чиновники оценили спад экономики к концу 2022 года на уровне 8,8 процента.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

"Бравурные заявления руководства Кремля о финансовом росте РФ, улучшении благосостояния россиян и "все идет по плану", противоречат прогнозам их же министерства экономики. По наиболее оптимистичным для страны-агрессора сценариям добыча нефти снизится на 9,3%, газа на 5,5%. Также на 20% сократится экспорт нефтепродуктов и на 10% экспорт газа. Bank of New York сообщил владельцам российских евробондов, что из-за санкций Евросоюза отказывается выполнять функции доверительного управляющего этими бумагами. Deutsche Bank закончил работать с рядом больших российских банков, закрыв им корреспондентские счета. Такие действия могут вызвать проблемы при переводах россиянами средств за границу. Ранее похожее решение приняла группа Raiffeisen. Французская группа Societe Generale завершила сделку по продаже Росбанка и всех своих российских активов", – говорится в сообщении.

По информации украинских разведчиков после введения санкций резко сократилось поступление в РФ китайских технологий: поставки ноутбуков из Китая в Россию в марте упали по сравнению с февралем на 40%; импорт смартфонов сократился на 2/3; импорт телекоммуникационного сетевого оборудования снизился на 98%.

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Военное вторжение в Украину не прошло бесследно и для малого бизнеса РФ. В марте и апреле в России зарегистрировано более 60 тысяч дел о банкротстве.