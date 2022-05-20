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Новости Санкции против России
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Под влиянием международных санкций экономика России продолжает стабильно разрушаться, - разведка

рф,санкції

Российские чиновники оценили спад экономики к концу 2022 года на уровне 8,8 процента.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

"Бравурные заявления руководства Кремля о финансовом росте РФ, улучшении благосостояния россиян и "все идет по плану", противоречат прогнозам их же министерства экономики. По наиболее оптимистичным для страны-агрессора сценариям добыча нефти снизится на 9,3%, газа на 5,5%. Также на 20% сократится экспорт нефтепродуктов и на 10% экспорт газа. Bank of New York сообщил владельцам российских евробондов, что из-за санкций Евросоюза отказывается выполнять функции доверительного управляющего этими бумагами. Deutsche Bank закончил работать с рядом больших российских банков, закрыв им корреспондентские счета. Такие действия могут вызвать проблемы при переводах россиянами средств за границу. Ранее похожее решение приняла группа Raiffeisen. Французская группа Societe Generale завершила сделку по продаже Росбанка и всех своих российских активов", – говорится в сообщении.

По информации украинских разведчиков после введения санкций резко сократилось поступление в РФ китайских технологий: поставки ноутбуков из Китая в Россию в марте упали по сравнению с февралем на 40%; импорт смартфонов сократился на 2/3; импорт телекоммуникационного сетевого оборудования снизился на 98%.

Читайте: Санкционный план давления на Россию выполнен на 36% - ОП

Военное вторжение в Украину не прошло бесследно и для малого бизнеса РФ. В марте и апреле в России зарегистрировано более 60 тысяч дел о банкротстве.

разведка (4168) россия (95352) санкции (11254) экономика (3878)


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Топ комментарии
+12
Це лише початок, кінцева зупинка - 14-15 ст.
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20.05.2022 12:10
+7
То шо, можно снова асфальтировать?
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20.05.2022 12:06
+7
У кацапні є такий принцип. Не жили добре і починати нічого.
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20.05.2022 12:10
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То шо, можно снова асфальтировать?
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20.05.2022 12:06 Ответить
ага не надійтись на экономіку мордор цим не зупиниш -"Россия может получить рекордный доход в 100 млрд $ от поставок газа в страны Евросоюза (ЕС) в 2022 году. Об этом сообщает французская газета Echos «Это вдвое больше, чем в прошлом году, когда цены уже были высокими. И это без учета доходов от нефти, угля и другого сырья», - подчеркивает издание.

Обозреватель Echos Винсент Колен считает, что ожидаемые сверхприбыли «Газпрома» позволили окупить газопровод «Северный поток-2», попавший под санкции США.

По его мнению, Россия выиграла первый раунд «энергетической битвы», поскольку даже если ЕС сократят покупки газа, скачок цен компенсирует последствия этого решения. «Угрожая эмбарго, но не предпринимая никаких действий, европейцы попали в ловушку.
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20.05.2022 12:09 Ответить
ага, французская
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20.05.2022 13:53 Ответить
Правда? А посилання на першоджерело є? А то, чомусь, всезнаючий Гугл про оглядача Vincent Kolen нічого не знає.
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20.05.2022 13:56 Ответить
Это сослуживец диспетчера Карлоса ))))
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20.05.2022 14:20 Ответить
Це лише початок, кінцева зупинка - 14-15 ст.
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20.05.2022 12:10 Ответить
У кацапні є такий принцип. Не жили добре і починати нічого.
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20.05.2022 12:10 Ответить
Розвідка все знає, подивившись на світову загально доступну статистику.
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20.05.2022 12:11 Ответить
Щось мало оцінили. Бломберг біль песимістичний.
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20.05.2022 12:12 Ответить
Я думал у разведки чуть другие функции...
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20.05.2022 12:12 Ответить
Работу показать нужно. Ми, разведали.
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20.05.2022 12:16 Ответить
поки товстий схудне худий здохне
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20.05.2022 12:14 Ответить
Автори текстів хоть розбираються в тому, що перекладають?
ЧИ то татові пристроєні синочки і дочки?
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20.05.2022 12:15 Ответить
good
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20.05.2022 12:15 Ответить
Зробіть диверсії на їх найбільших нафтопереробних заводах і видобуток нафти доведеться припинити ,заливаючі скважини бетоном!
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20.05.2022 12:40 Ответить
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20.05.2022 12:44 Ответить
Економічний крах. Путлер намагається брехати, але це вже не діє!
https://www.youtube.com/watch?v=k_meo_1Sk_o
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20.05.2022 13:18 Ответить
Правильно пишуть,покурити в параше біля газопроводів і нафтопроводів і
рашен помойке хутко прийде пі***ць.
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20.05.2022 15:04 Ответить
 
 