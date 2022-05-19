Санкционный план давления на Россию выполнен на 36% - ОП

В настоящее время выполнено 36% плана действий группы Макфола-Ермака по ужесточению санкций против Российской Федерации.

Об этом руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Группа Макфола-Ермака продолжает работу. Отслеживаем прогресс по внедрению ограничений согласно нашему санкционному плану… В настоящее время выполнено 36% санкционного плана группы Макфола-Ермака. Работа над остальными продолжается", – отметил он.

Ермак уточнил, что за последнюю неделю санкционное давление на РФ возросло. В частности, были введены новые санкции против российских и белорусских компаний, близкого окружения президента России, военного командования Беларуси, а также усилены торговые ограничения. По его словам, есть прогресс в ужесточении санкций в отношении физических лиц, госпредприятий и торговли.

Он подчеркнул, что ожидает от союзников Украины санкций против энергетического сектора и банковской системы России.

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