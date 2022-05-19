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Новости Санкции против России
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Санкционный план давления на Россию выполнен на 36% - ОП

санкції

В настоящее время выполнено 36% плана действий группы Макфола-Ермака по ужесточению санкций против Российской Федерации.

Об этом руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Группа Макфола-Ермака продолжает работу. Отслеживаем прогресс по внедрению ограничений согласно нашему санкционному плану… В настоящее время выполнено 36% санкционного плана группы Макфола-Ермака. Работа над остальными продолжается", – отметил он.

Ермак уточнил, что за последнюю неделю санкционное давление на РФ возросло. В частности, были введены новые санкции против российских и белорусских компаний, близкого окружения президента России, военного командования Беларуси, а также усилены торговые ограничения. По его словам, есть прогресс в ужесточении санкций в отношении физических лиц, госпредприятий и торговли.

Он подчеркнул, что ожидает от союзников Украины санкций против энергетического сектора и банковской системы России.

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санкции (11254) Макфол (24) Ермак Андрей (1254)


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Топ комментарии
+13
Завхоз, считай свои %% по тому, что тебе официально поручено.
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19.05.2022 19:48
+13
Будь який план в Якому фігурує Єрмак приречений на невдачу від самого початку. Єрмак це прокацаплене гівно яке вже давно мало бути у вязниці разом зі своїм "зеленим" "лідером".
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19.05.2022 19:49
+9
проценти виконання, вказують на виконавців , котрі на 64% працюють на окупанта України
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19.05.2022 20:00
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Завхоз, считай свои %% по тому, что тебе официально поручено.
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19.05.2022 19:48 Ответить
Андрюша Ермак, мы тебе не верим.
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19.05.2022 20:59 Ответить
кацапи сформували два загони бойових кораблів, щоб укріпитися на Зміїному й атакувати з моря - ОК "Південь"
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19.05.2022 19:49 Ответить
Будь який план в Якому фігурує Єрмак приречений на невдачу від самого початку. Єрмак це прокацаплене гівно яке вже давно мало бути у вязниці разом зі своїм "зеленим" "лідером".
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19.05.2022 19:49 Ответить
Кто знает, почему Зеленский покрывает Ермака? Он, такой незаменимый или у него есть компромат на верховного?
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19.05.2022 21:03 Ответить
я думаю, що Єрмака кремлівські просто кинули, тіпа запевняли, що не будуть нападати, а в підсумку напали (от звідки була у Вови впевненість про шашлики)... так само як кремлівських розвели бубочки в 19-му в Парижі в нормандському форматі, коли у Єрмака була домовленість закулісна з кремлівськими, а по факту на підпис підсунули документи авторства від імені Богдана. за що потім Богдан і поплатився своєю посадою... от Єрмак зараз і хоче вислужитися перед народом з тими санкціями, а заодно і помститися кремлівським за кидок.
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19.05.2022 23:08 Ответить
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19.05.2022 19:58 Ответить
проценти виконання, вказують на виконавців , котрі на 64% працюють на окупанта України
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19.05.2022 20:00 Ответить
Формулу розрахунку в студію. Чи зі стелі взяли ?
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19.05.2022 20:04 Ответить
єрмак, ти не тільки зрадник. ти ще й довбойоб.
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19.05.2022 20:04 Ответить
Дерьмак кремлевский агент и для кремля он свою задачу выполнил на 36%. Эта цифра сидит у него в голове гвоздем нового типа под названием "Новичок-V".
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19.05.2022 20:22 Ответить
Сором'язливий у нас завхоз. Міг би сказати «Єрмака-Макфола» або просто «яЄрмака»
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19.05.2022 20:18 Ответить
дауны
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19.05.2022 20:21 Ответить
Не в процентах надо считать, а в их эффективности. СЛАВА УКРАИНЕ!
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19.05.2022 20:37 Ответить
Настолько и заплатить зарплату..
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19.05.2022 21:09 Ответить
 
 