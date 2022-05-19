Санкційний план тиску на Росію виконаний на 36% - ОП

Наразі виконано 36% плану дій групи Макфола-Єрмака щодо посилення санкцій проти Російської Федерації.

Про це керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Група Макфола-Єрмака продовжує роботу. Відслідковуємо прогрес із впровадження обмежень згідно з нашим санкційним планом… Наразі виконано 36% санкційного плану групи Макфола-Єрмака. Робота над рештою триває", – зазначив він.

Єрмак уточнив, що за останній тиждень санкційний тиск на рф зріс. Зокрема, були впроваджені нові санкції проти російських та білоруських компаній, близького оточення президента рф, військового командування білорусі, а також посилено торгові обмеження. За його словами, є прогрес у посиленні санкцій щодо фізичних осіб, держпідприємств і торгівлі.

Він підкреслив, що очікує від союзників України санкцій проти енергетичного сектору та банківської системи Росії.

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