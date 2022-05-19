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Новини Санкції проти Росії
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Санкційний план тиску на Росію виконаний на 36% - ОП

санкції

Наразі виконано 36% плану дій групи Макфола-Єрмака щодо посилення санкцій проти Російської Федерації.

Про це керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Група Макфола-Єрмака продовжує роботу. Відслідковуємо прогрес із впровадження обмежень згідно з нашим санкційним планом… Наразі виконано 36% санкційного плану групи Макфола-Єрмака. Робота над рештою триває", – зазначив він.

Єрмак уточнив, що за останній тиждень санкційний тиск на рф зріс. Зокрема, були впроваджені нові санкції проти російських та білоруських компаній, близького оточення президента рф, військового командування білорусі, а також посилено торгові обмеження. За його словами, є прогрес у посиленні санкцій щодо фізичних осіб, держпідприємств і торгівлі.

Він підкреслив, що очікує від союзників України санкцій проти енергетичного сектору та банківської системи Росії.

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Автор: 

санкції (11760) Макфол (29) Єрмак Андрій (1367)


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Топ коментарі
+13
Завхоз, считай свои %% по тому, что тебе официально поручено.
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19.05.2022 19:48
+13
Будь який план в Якому фігурує Єрмак приречений на невдачу від самого початку. Єрмак це прокацаплене гівно яке вже давно мало бути у вязниці разом зі своїм "зеленим" "лідером".
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19.05.2022 19:49
+9
проценти виконання, вказують на виконавців , котрі на 64% працюють на окупанта України
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19.05.2022 20:00
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Завхоз, считай свои %% по тому, что тебе официально поручено.
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19.05.2022 19:48 Відповісти
Андрюша Ермак, мы тебе не верим.
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19.05.2022 20:59 Відповісти
кацапи сформували два загони бойових кораблів, щоб укріпитися на Зміїному й атакувати з моря - ОК "Південь"
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19.05.2022 19:49 Відповісти
Будь який план в Якому фігурує Єрмак приречений на невдачу від самого початку. Єрмак це прокацаплене гівно яке вже давно мало бути у вязниці разом зі своїм "зеленим" "лідером".
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19.05.2022 19:49 Відповісти
Кто знает, почему Зеленский покрывает Ермака? Он, такой незаменимый или у него есть компромат на верховного?
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19.05.2022 21:03 Відповісти
я думаю, що Єрмака кремлівські просто кинули, тіпа запевняли, що не будуть нападати, а в підсумку напали (от звідки була у Вови впевненість про шашлики)... так само як кремлівських розвели бубочки в 19-му в Парижі в нормандському форматі, коли у Єрмака була домовленість закулісна з кремлівськими, а по факту на підпис підсунули документи авторства від імені Богдана. за що потім Богдан і поплатився своєю посадою... от Єрмак зараз і хоче вислужитися перед народом з тими санкціями, а заодно і помститися кремлівським за кидок.
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19.05.2022 23:08 Відповісти
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19.05.2022 19:58 Відповісти
проценти виконання, вказують на виконавців , котрі на 64% працюють на окупанта України
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19.05.2022 20:00 Відповісти
Формулу розрахунку в студію. Чи зі стелі взяли ?
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19.05.2022 20:04 Відповісти
єрмак, ти не тільки зрадник. ти ще й довбойоб.
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19.05.2022 20:04 Відповісти
Дерьмак кремлевский агент и для кремля он свою задачу выполнил на 36%. Эта цифра сидит у него в голове гвоздем нового типа под названием "Новичок-V".
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19.05.2022 20:22 Відповісти
Сором'язливий у нас завхоз. Міг би сказати «Єрмака-Макфола» або просто «яЄрмака»
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19.05.2022 20:18 Відповісти
дауны
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19.05.2022 20:21 Відповісти
Не в процентах надо считать, а в их эффективности. СЛАВА УКРАИНЕ!
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19.05.2022 20:37 Відповісти
Настолько и заплатить зарплату..
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19.05.2022 21:09 Відповісти
 
 