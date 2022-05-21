Загарбники вивозять зерно з окупованої Запорізької області

Російські загарбники масово вивозять із тимчасово окупованих територій Запорізької області зерно.

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького напрямку, інформує Цензор.НЕТ.

У Василівському районі (Запорізька обл.) з території механізованого зерносховища ТОВ "Благовіщенський зернопродукт" російські загарбники вивезли 1200 тонн зерна.

Крім того, як повідомляє пресслужба Запорізької ОВА, про пограбування російськими військовими зерносховищ заявляють і жителі с. Мала Білозерка, де окупанти "забрали зерно і фермерів, і пайовиків".

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