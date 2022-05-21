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Загарбники вивозять зерно з окупованої Запорізької області
Російські загарбники масово вивозять із тимчасово окупованих територій Запорізької області зерно.
Про це повідомляють Сили оборони Запорізького напрямку, інформує Цензор.НЕТ.
У Василівському районі (Запорізька обл.) з території механізованого зерносховища ТОВ "Благовіщенський зернопродукт" російські загарбники вивезли 1200 тонн зерна.
Крім того, як повідомляє пресслужба Запорізької ОВА, про пограбування російськими військовими зерносховищ заявляють і жителі с. Мала Білозерка, де окупанти "забрали зерно і фермерів, і пайовиків".
Топ коментарі
+15 Белла Богун
показати весь коментар21.05.2022 11:37
+12 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар21.05.2022 11:42
+10 Amber
показати весь коментар21.05.2022 11:48
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Але ми мусимо вистояти і знищити цю заразу на нашій землі , так як досить терпіти цю бидлоту , яка століттями знущається над нами !!
На этом зиждется пресловутая российская стабильность и покорность регионов, инфантильность и зомбированность, отсюда пошла есть земля русская. И это ещё один пункт, почему теперешняя россия не должна больше существовать ни в каком виде.
https://site.ua/talerster/im-*****-i0rz3o9
- Немцы приходят - "куры, яйки, млеко", меняют на самодельные лампады из гильз, зажигалки, шоколад из сухпайков. А ночью приходят красные бандиты из леса и отбирают ВСЁ и хорошо если не изнасилуют и не убьют!
Я когда в 90-тые это от неё услышал, ушам не поверил. Ладно моей бабушке, латышке на стол в кухне насрали, но "своих" же русских грабить и терроризировать...