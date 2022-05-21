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Новини Окуповані території
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Загарбники вивозять зерно з окупованої Запорізької області

зерно,экспорт

Російські загарбники масово вивозять із тимчасово окупованих територій Запорізької області зерно.

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького напрямку, інформує Цензор.НЕТ.

У Василівському районі (Запорізька обл.) з території механізованого зерносховища ТОВ "Благовіщенський зернопродукт" російські загарбники вивезли 1200 тонн зерна.

Крім того, як повідомляє пресслужба Запорізької ОВА, про пограбування російськими військовими зерносховищ заявляють і жителі с. Мала Білозерка, де окупанти "забрали зерно і фермерів, і пайовиків".

Читайте: Росія веде "зернову війну" абсолютно свідомо, щоб роз’єднати спільноту, яка засудила війну проти України, - Бербок

Автор: 

зерно (3114) мародерство (339) окупація (6668) росія (64926) Запорізька область (3567)


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Топ коментарі
+15
План знищення України не міняється вже 100 років: вивести зерно і овочі, голодом винищити українців і на їх місце завезти росіянське бидло
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21.05.2022 11:37
+12
А потім вони будуть казати що ми тут карєнниє і всєгда гаварілі па руські здеся. Це приклад завезеного населення до Криму та Донбасу.
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21.05.2022 11:42
+10
Орки прийшли до нашого дому вбивати , грабувати , гвалтувати і все руйнувати !
Але ми мусимо вистояти і знищити цю заразу на нашій землі , так як досить терпіти цю бидлоту , яка століттями знущається над нами !!
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21.05.2022 11:48
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План знищення України не міняється вже 100 років: вивести зерно і овочі, голодом винищити українців і на їх місце завезти росіянське бидло
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21.05.2022 11:37 Відповісти
А потім вони будуть казати що ми тут карєнниє і всєгда гаварілі па руські здеся. Це приклад завезеного населення до Криму та Донбасу.
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21.05.2022 11:42 Відповісти
Орки прийшли до нашого дому вбивати , грабувати , гвалтувати і все руйнувати !
Але ми мусимо вистояти і знищити цю заразу на нашій землі , так як досить терпіти цю бидлоту , яка століттями знущається над нами !!
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21.05.2022 11:48 Відповісти
Абсолютное зло рождается не из зловещих подземелий Изенгарда, где чародеи клепают орков из земли, грязи и заклинаний. Достаточно отобрать у человека надежду, заставить его поступаться принципами и забыть про идеалы, вычеркнуть любую перспективу - и через 10 лет ты гарантированно получишь орка, готового на всё, потому что для него ничто не имеет значения.
На этом зиждется пресловутая российская стабильность и покорность регионов, инфантильность и зомбированность, отсюда пошла есть земля русская. И это ещё один пункт, почему теперешняя россия не должна больше существовать ни в каком виде.

https://site.ua/talerster/im-*****-i0rz3o9
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21.05.2022 13:02 Відповісти
А чому не горнеться траса з шістьми смугами через всю Україну в ЄС та європейська залізниця туди ж?Раз ми до Європи прагнемо,то логістика в той бік має бути ,а нє "від Будапешта до України шість смуг з лімітом 130 км/год,а після української митниці мукачівська націоналка(((
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21.05.2022 12:03 Відповісти
"Мудрий нарід" думав, що вони будуть вивозити тільки пральні машини...
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21.05.2022 12:43 Відповісти
Тому що справжній господар завжди захищає і дбайливо ставиться до свого майна. А у нас ні президенти, ні народ ніколи не хотiли бути господарем на своїй землі. Для перших Україна завжди була дойною коровою, а другі замість того, щоб будувати державу собі та своїм дітям, 30 років обирають таких потвор у владу, що потiм скиглять на важке життя та тiкають із країни на заробітки.
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21.05.2022 12:57 Відповісти
Воспоминания русской староверки из семьи жившей в Латгалии (прилегающая к РФ часть Латвии) в отличие от "понаехавших" реально с позапрошлого века:
- Немцы приходят - "куры, яйки, млеко", меняют на самодельные лампады из гильз, зажигалки, шоколад из сухпайков. А ночью приходят красные бандиты из леса и отбирают ВСЁ и хорошо если не изнасилуют и не убьют!

Я когда в 90-тые это от неё услышал, ушам не поверил. Ладно моей бабушке, латышке на стол в кухне насрали, но "своих" же русских грабить и терроризировать...
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21.05.2022 13:11 Відповісти
Економіку зруйнували вщент.
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21.05.2022 13:33 Відповісти
А чому через інтерпол не арештовують судна з краденим зерном?
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21.05.2022 14:46 Відповісти
Да распылите уже какую-то отраву над тем зерном, если уже видите, что его у вас собираются забирать. Чтобы русне блины на лопате из ворованого украинского зерна еще долго аукались в виде массовых отравлений и лишнехромосомных вы*дков с отклонениями.
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21.05.2022 15:22 Відповісти
 
 