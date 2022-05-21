Захватчики вывозят зерно из оккупированной Запорожской области

Российские захватчики массово вывозят с временно оккупированных территорий Запорожской области зерно.

Об этом сообщают Силы обороны Запорожского направления, передает Цензор.НЕТ.

В Васильевском районе (Запорожская обл.) с территории механизированного зернохранилища ООО "Благовещенский зернопродукт" российские захватчики вывезли 1200 тонн зерна.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Запорожской ОВА, о разграблении российскими военными зернохранилищ заявляют и жители с.Малая Белозерка, где оккупанты "забрали зерно и фермеров, и пайщиков".

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