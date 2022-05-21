Захватчики вывозят зерно из оккупированной Запорожской области
Российские захватчики массово вывозят с временно оккупированных территорий Запорожской области зерно.
Об этом сообщают Силы обороны Запорожского направления, передает Цензор.НЕТ.
В Васильевском районе (Запорожская обл.) с территории механизированного зернохранилища ООО "Благовещенский зернопродукт" российские захватчики вывезли 1200 тонн зерна.
Кроме того, как сообщает пресс-служба Запорожской ОВА, о разграблении российскими военными зернохранилищ заявляют и жители с.Малая Белозерка, где оккупанты "забрали зерно и фермеров, и пайщиков".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия ведет "зерновую войну" абсолютно сознательно, чтобы разъединить сообщество, осудившее войну против Украины, - Бербок
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Але ми мусимо вистояти і знищити цю заразу на нашій землі , так як досить терпіти цю бидлоту , яка століттями знущається над нами !!
На этом зиждется пресловутая российская стабильность и покорность регионов, инфантильность и зомбированность, отсюда пошла есть земля русская. И это ещё один пункт, почему теперешняя россия не должна больше существовать ни в каком виде.
https://site.ua/talerster/im-*****-i0rz3o9
- Немцы приходят - "куры, яйки, млеко", меняют на самодельные лампады из гильз, зажигалки, шоколад из сухпайков. А ночью приходят красные бандиты из леса и отбирают ВСЁ и хорошо если не изнасилуют и не убьют!
Я когда в 90-тые это от неё услышал, ушам не поверил. Ладно моей бабушке, латышке на стол в кухне насрали, но "своих" же русских грабить и терроризировать...