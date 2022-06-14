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Силы ПВО сбили российскую ракету над Хмельнитчиной, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Украинские силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету в небе над Хмельницкой областью.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, сегодня во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету. Обломки упали в поле, повреждений сооружений нет.

В настоящее время производится поиск места падения/обломков сбитой ракеты. Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

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Аве славна Хмельниччина!
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14.06.2022 13:58 Ответить
партнеры спасибо за ппо вовремя передали -- ..п вашу мать
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14.06.2022 14:04 Ответить
Клістрони повернули військовим які вилучили з систем ППО ще у 2019 році. Три місяці просили закрити небо над Україною
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14.06.2022 14:08 Ответить
https://news.liga.net/politics/news/izyatye-dlya-rassledovaniya-klistrony-zenitnyh-kompleksov-vernuli-*******-prokuratura да,вернули
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14.06.2022 14:12 Ответить
ГБР саботажники
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14.06.2022 14:18 Ответить
+ две под Одессою. Видно Западное ПРО все-таки стало на боевое дежурство. Респект союзникам и нашим воинам !!!
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14.06.2022 14:07 Ответить
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14.06.2022 14:18 Ответить
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14.06.2022 14:23 Ответить
 
 