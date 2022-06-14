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Силы ПВО сбили российскую ракету над Хмельнитчиной, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету в небе над Хмельницкой областью.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, сегодня во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету. Обломки упали в поле, повреждений сооружений нет.
В настоящее время производится поиск места падения/обломков сбитой ракеты. Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется", – говорится в сообщении.
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