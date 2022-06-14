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Сили ППО збили російську ракету над Хмельниччиною, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Українські сили протиповітряної оборони збили російську ракету в небі над Хмельницькою областю.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, сьогодні, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає.

Наразі здійснюється пошук місця падіння/уламків збитої ракети. Попередньо - жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На Львівщині працює ППО. Залишайтеся в укриттях, - Козицький

Автор: Богдан Гуньковський
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Аве славна Хмельниччина!
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14.06.2022 13:58 Відповісти
партнеры спасибо за ппо вовремя передали -- ..п вашу мать
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14.06.2022 14:04 Відповісти
Клістрони повернули військовим які вилучили з систем ППО ще у 2019 році. Три місяці просили закрити небо над Україною
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14.06.2022 14:08 Відповісти
https://news.liga.net/politics/news/izyatye-dlya-rassledovaniya-klistrony-zenitnyh-kompleksov-vernuli-*******-prokuratura да,вернули
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14.06.2022 14:12 Відповісти
ГБР саботажники
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14.06.2022 14:18 Відповісти
+ две под Одессою. Видно Западное ПРО все-таки стало на боевое дежурство. Респект союзникам и нашим воинам !!!
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14.06.2022 14:07 Відповісти
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14.06.2022 14:18 Відповісти
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14.06.2022 14:23 Відповісти
 
 