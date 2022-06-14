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Переговоры с Украиной после 15 апреля "заглохли", – помощник Путина Ушаков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

переговори

С момента передачи Украине российских предложений российско-украинский переговорный процесс поставлен на паузу, так на них Киев не ответил.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Помощник Путина напомнил, что последняя очная встреча участников переговоров состоялась в Стамбуле, 15 апреля Украине были переданы российские предложения.

"Был передан наш подработанный проект, который на данный момент остался последним, потому что никакой реакции не было. И после этого какие-то, может, были контакты неофициальные по телефону, причем не на уровне делегаций, а на уровне отдельных представителей. И потом вообще все заглохло", - сказал Ушаков.

В настоящее время ситуация, по его словам, не изменилась.

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Топ комментарии
+61
Чому це заглохли? ЗСУ кожен день з вами перемовляються
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14.06.2022 17:30
+53
После того когда рашисты стерли с лица земли Мариуполь с десятками тысяч людей, после Ирпеня, Бучи, изнасилованных и убитых детей и тд. Какие к черту переговоры с маньяками неадекватными.
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14.06.2022 17:31
+29
Ми прийдем і всіх вас уб'єм. От і всі переговори..
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14.06.2022 17:33
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Чому це заглохли? ЗСУ кожен день з вами перемовляються
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14.06.2022 17:30 Ответить
пусть ***...ют с территории УКРАИНЫ а потом поговорим о сумме
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14.06.2022 17:46 Ответить
именно!
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14.06.2022 18:21 Ответить
З кацапами хоч про що домовлятися - себе зовсім не поважати.
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14.06.2022 18:28 Ответить
Анті-колорадос:

... Со своей стороны, мы предупреждаем всех о том, что как только в мордоре окончательно поймут, что вот сейчас они выдохлись, начнется массированная психологическая, информационная и политическая операция, направленная на срыв нашего наступления. В это время начнутся призывы к миру, к прекращению огня, крики «хватит жертв» и так далее. А наши купленные проститутки будут рассказывать о том, что партнеры наши - не такие уже и партнеры, что они не станут нас поддерживать до победы и вообще «не все так однозначно». Другие же будет говорить о том, что в наступлении мы понесем еще больше потерь. Третьи найдут еще какую-то тему, направленную на одно и тоже, чтобы мы пропустили окно возможностей, которое объективно откроется для контрнаступления.

Поэтому всем надо понимать, что будут расконсервированы все казачки, которые были «спящими» до этого момента, и даже «записные патриоты» вставят свой голос в этот позорный хор. Так что, если верить заключениям американских военных и армия противника действительно близка к моменту, где она неизбежно упрется в оперативную паузу, проявятся очень многие деятели, которые прямо или опосредованно, умышленно или в режиме «полезного дурака», но стоят на кремлевской лопате. Самые ушлые не станут выдавать что-то от себя, а будут действовать в режиме «есть мнение» и если раньше они не были замечены в том, что цитировали «пораженцев», то теперь они это будут аккуратно пододвигать к вентилятору, в который они и превратились.

Мы даже знаем пофамильно ряд деятелей, которые пока только раскручивают лопасти своего вентилятора, чтобы выйти на нужную частоту оборотов, когда можно будет с размаху вмазывать в мозги своей публики то, что будет брошено на вентилятор. Но когда вы это увидите, услышите или прочитаете, просто опускайте словесную мишуру и переходите к самой концовке этой хитрой конструкции, а она будет выглядеть так, что вот прямо сейчас воевать уже не нужно, ибо мы устали и от нас устали. Но по факту, они будут говорить другое. Орки выдохлись и боятся, что мы им сейчас поломаем хребет, а потому - давайте дадим им время прийти в себя, очухаться, пополнить запасы и перегруппироваться. Как только это случится, прутин в который раз скажет: никаких переговоров, мы их всех уничтожим. Такие вещи можно прекратить только с прекращением таких говорящих.

Ну а с другой стороны, как только начнется вот такое подвывание, можно не сомневаться в том, что клиент дошел до кондиции и сам понимает, что если по нему сейчас ударят, то в чемодан прийдется собирать не только го*но прутина, но его самого и его армию-преступницу. В этот момент как раз и надо наносить удар, заткнув пасти всем путинским шлюхам. Примерно так выглядит текущая ситуация, так что будьте бдительны и пользуйтесь собственным здравым смыслом и жизненной опытностью.
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14.06.2022 20:40 Ответить
После того когда рашисты стерли с лица земли Мариуполь с десятками тысяч людей, после Ирпеня, Бучи, изнасилованных и убитых детей и тд. Какие к черту переговоры с маньяками неадекватными.
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14.06.2022 17:31 Ответить
Про що розмовляти з мертвецами ? На днях і хремль згорить
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14.06.2022 17:33 Ответить
Щось кремлівські воши занепокоїлись,що в кремлівьких гнид Омансько-Стамбулський Мінськ -3 не зростається!!!))
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14.06.2022 18:07 Ответить
Ми прийдем і всіх вас уб'єм. От і всі переговори..
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14.06.2022 17:33 Ответить
А кацапня хоче узаконити захоплені території? Навіщо ще переговори?
Ну,мерзота рашистська,тези опублікуйте в українських СМІ.
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14.06.2022 17:33 Ответить
Оман-Стамбул італійський Мінськ-3 ніяк не зростається!!))
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14.06.2022 18:09 Ответить
Сволочи, бомбят Украину и - а давайте поговорим
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14.06.2022 17:35 Ответить
И что кто то может назвать хоть один пункт на переговорах зачем ето Украине нужно? Ни мира ни свободы ни жизнь Рашка не предлагает для украинцев. А даже если на бумаге предложит то я никогда в ето не поверю. Когда рашка предлагает мир она держит за спиной нож, как теленку которого успокаивают перед забоем чтобы мясо небыло жосткое
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14.06.2022 17:35 Ответить
Все просто. Ви всі повинні здохнути,ушаков. І ніякі агрохімії,падлоляки і дєрьмаки цього не змінять.
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14.06.2022 17:35 Ответить
тобто, ти їх посилаєш на буй, а вони: куда, куда? уточнітє азімут...
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14.06.2022 17:36 Ответить
Кроту яйчішкі притиснули залізом до землі, от і застопорилися... з роздавленими яйчішками особливо не понакапітулюєш
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14.06.2022 17:38 Ответить
Т.е. после 15.04 Параша была послана на куй, но ещё не дошла до его конца. Примерно так.
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14.06.2022 17:40 Ответить
Вам же товпообам ще Василь Кук сказав :
«Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги»
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14.06.2022 17:41 Ответить
судя по тому, шо ару хамова время от времени с гнезда на дереве спускают на показ, опасность его шушукания с парашниками, за спиной воюющего украинского народа сохраняется.
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14.06.2022 17:41 Ответить
Зйобуйте з України - от і усі перемовини!
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14.06.2022 17:42 Ответить
А що за пропозиції? Капітуляції?
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14.06.2022 17:42 Ответить
В чем смысл этих переговоров? На Московии аж пенятся даже не скрывают что хотят уничтожить не только Украину а и даже все напоминания про Украину и украинский народ. И не только на словах а и на практике рашисты это производят в жизнь на окупированных территориях. И в кремле переговоры хотят только ради того чтобы нам связать руки и мы не стреляли по окупантам.
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14.06.2022 17:42 Ответить
О чем базікати з мавпами?
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14.06.2022 17:48 Ответить
Просто у української делегації після останніх "перемовин" ще не пройшов приступ "блювотного рефлексу"...
А вести перемови і блювати одночасно - некамільфо!
Чекайте...
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14.06.2022 17:50 Ответить
А про що з кацапськими ********** можна говорити? Взагалі не розумію.
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14.06.2022 17:54 Ответить
"Заглохли" - яке чудове слово про ці так звані переговори (не переговори, це міжбандитські терки).
А що так ? Ваша кодла вирішила не продовжувати ? Нашого чувака взяли теплим, а він тепер "в отказі"?
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14.06.2022 17:55 Ответить
100%
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15.06.2022 08:13 Ответить
говорить будем, когда в плен возьмем, а так только воздух сотрясать...
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14.06.2022 18:00 Ответить
Когда были первые переговоры, Рашкостан вообще положил на стол акт о капитуляции Украины, пошли они на йух.
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14.06.2022 18:35 Ответить
оферта від Пу здавайтесь", дует акцептував поетапний план здачі "відведення військ, переговори і виконання меморандуму Козака Єрмака"під гарантіями ФРН та Франції та інших. Але після втрати орками правої клешні біля стін Києва і частковий параліч лівої біля Зміїного, залишилась тільки відкрита жадібна пащека, А всеж таки як Єрмак із Зелею виконають вимоги рузге ?
Версальська конференція в останній момент наклала такі санкції на німців. що впало все. І знайшовся один, який таки підписав. І шо? Невдовзі його застрелили. Не сумував ніхто. Так що агрохімії, який до України має відношення як простий проживаючий , наслідки підписання ганебних угод
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14.06.2022 19:51 Ответить
то хотелки ваши заглохли под ударами ВСУ!!!
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14.06.2022 20:15 Ответить
Нам було потрібно виграти час. А теперь йдіть на йух.
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15.06.2022 06:44 Ответить
 
 