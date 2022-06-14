Переговоры с Украиной после 15 апреля "заглохли", – помощник Путина Ушаков
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С момента передачи Украине российских предложений российско-украинский переговорный процесс поставлен на паузу, так на них Киев не ответил.
Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Помощник Путина напомнил, что последняя очная встреча участников переговоров состоялась в Стамбуле, 15 апреля Украине были переданы российские предложения.
"Был передан наш подработанный проект, который на данный момент остался последним, потому что никакой реакции не было. И после этого какие-то, может, были контакты неофициальные по телефону, причем не на уровне делегаций, а на уровне отдельных представителей. И потом вообще все заглохло", - сказал Ушаков.
В настоящее время ситуация, по его словам, не изменилась.
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... Со своей стороны, мы предупреждаем всех о том, что как только в мордоре окончательно поймут, что вот сейчас они выдохлись, начнется массированная психологическая, информационная и политическая операция, направленная на срыв нашего наступления. В это время начнутся призывы к миру, к прекращению огня, крики «хватит жертв» и так далее. А наши купленные проститутки будут рассказывать о том, что партнеры наши - не такие уже и партнеры, что они не станут нас поддерживать до победы и вообще «не все так однозначно». Другие же будет говорить о том, что в наступлении мы понесем еще больше потерь. Третьи найдут еще какую-то тему, направленную на одно и тоже, чтобы мы пропустили окно возможностей, которое объективно откроется для контрнаступления.
Поэтому всем надо понимать, что будут расконсервированы все казачки, которые были «спящими» до этого момента, и даже «записные патриоты» вставят свой голос в этот позорный хор. Так что, если верить заключениям американских военных и армия противника действительно близка к моменту, где она неизбежно упрется в оперативную паузу, проявятся очень многие деятели, которые прямо или опосредованно, умышленно или в режиме «полезного дурака», но стоят на кремлевской лопате. Самые ушлые не станут выдавать что-то от себя, а будут действовать в режиме «есть мнение» и если раньше они не были замечены в том, что цитировали «пораженцев», то теперь они это будут аккуратно пододвигать к вентилятору, в который они и превратились.
Мы даже знаем пофамильно ряд деятелей, которые пока только раскручивают лопасти своего вентилятора, чтобы выйти на нужную частоту оборотов, когда можно будет с размаху вмазывать в мозги своей публики то, что будет брошено на вентилятор. Но когда вы это увидите, услышите или прочитаете, просто опускайте словесную мишуру и переходите к самой концовке этой хитрой конструкции, а она будет выглядеть так, что вот прямо сейчас воевать уже не нужно, ибо мы устали и от нас устали. Но по факту, они будут говорить другое. Орки выдохлись и боятся, что мы им сейчас поломаем хребет, а потому - давайте дадим им время прийти в себя, очухаться, пополнить запасы и перегруппироваться. Как только это случится, прутин в который раз скажет: никаких переговоров, мы их всех уничтожим. Такие вещи можно прекратить только с прекращением таких говорящих.
Ну а с другой стороны, как только начнется вот такое подвывание, можно не сомневаться в том, что клиент дошел до кондиции и сам понимает, что если по нему сейчас ударят, то в чемодан прийдется собирать не только го*но прутина, но его самого и его армию-преступницу. В этот момент как раз и надо наносить удар, заткнув пасти всем путинским шлюхам. Примерно так выглядит текущая ситуация, так что будьте бдительны и пользуйтесь собственным здравым смыслом и жизненной опытностью.
Ну,мерзота рашистська,тези опублікуйте в українських СМІ.
«Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги»
А вести перемови і блювати одночасно - некамільфо!
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А що так ? Ваша кодла вирішила не продовжувати ? Нашого чувака взяли теплим, а він тепер "в отказі"?
Версальська конференція в останній момент наклала такі санкції на німців. що впало все. І знайшовся один, який таки підписав. І шо? Невдовзі його застрелили. Не сумував ніхто. Так що агрохімії, який до України має відношення як простий проживаючий , наслідки підписання ганебних угод