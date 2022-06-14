У меня нет большого желания встретиться с Путиным, - Зеленский

У Президента Владимира Зеленского нет большого желания провести встречу с Путиным.

Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы представителей СМИ Дании, передает Цензор.НЕТ.

"У меня нет больших желаний встречаться с президентом РФ. Я много раз говорил, что увы, но я должен констатировать, что сегодня только президент Путин решает, остановится ли российская армия или нет. Потому что на территории России есть один человек, который решает абсолютно все за граждан РФ и за военных РФ.

Поэтому я считаю, что если Россия хочет закончить войну, потому что в СМИ они именно так говорят. Я им не верю, но чтобы они показали, что они действительно этого хотят, они должны сесть за стол переговоров. Стол переговоров без Украины об Украине невозможен. Потому эти переговоры должны быть прямыми. Можем говорить с посредниками, можем говорить без посредников. Мне, честно говоря, безразлично. Если РФ готова окончить войну, выйти из наших территорий. К такому формату я лично готов.

Но я считаю, что ежедневно наше общество и поддержка в нашем обществе в формате любого диалога, она сильно уменьшается. Никто не хочет говорить с Россией по одной причине. Потому что они нас убивали, лгали нам, оккупировали нас и потому веры нет. Но я считаю, что как бы то ни было сложно, надо использовать все возможности, чтобы прекратить войну", - пояснил президент.

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