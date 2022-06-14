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У меня нет большого желания встретиться с Путиным, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський,путін

У Президента Владимира Зеленского нет большого желания провести встречу с Путиным.

Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы представителей СМИ Дании, передает Цензор.НЕТ.

"У меня нет больших желаний встречаться с президентом РФ. Я много раз говорил, что увы, но я должен констатировать, что сегодня только президент Путин решает, остановится ли российская армия или нет. Потому что на территории России есть один человек, который решает абсолютно все за граждан РФ и за военных РФ.

Поэтому я считаю, что если Россия хочет закончить войну, потому что в СМИ они именно так говорят. Я им не верю, но чтобы они показали, что они действительно этого хотят, они должны сесть за стол переговоров. Стол переговоров без Украины об Украине невозможен. Потому эти переговоры должны быть прямыми. Можем говорить с посредниками, можем говорить без посредников. Мне, честно говоря, безразлично. Если РФ готова окончить войну, выйти из наших территорий. К такому формату я лично готов.

Но я считаю, что ежедневно наше общество и поддержка в нашем обществе в формате любого диалога, она сильно уменьшается. Никто не хочет говорить с Россией по одной причине. Потому что они нас убивали, лгали нам, оккупировали нас и потому веры нет. Но я считаю, что как бы то ни было сложно, надо использовать все возможности, чтобы прекратить войну", - пояснил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не сядет за стол переговоров, пока чувствует свою силу, - Зеленский
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Топ комментарии
+34
Невже йому ще хтось вірить?...
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14.06.2022 17:22
+27
А в очко т.е. глаза ху*лу посмотреть и увидеть в них мир?
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14.06.2022 17:24
+24
Ми бачемо як немає бажання, що аж в штани сікаєш коли мова йде про побачення з пуйлом
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14.06.2022 17:23
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Невже йому ще хтось вірить?...
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14.06.2022 17:22 Ответить
Примерно так же как и ***** с его сворой.
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14.06.2022 17:52 Ответить
Войны нельзя избежать, ее можно лишь отсрочить - к выгоде вашего противника.
Николо Макиавелли

Карфаген Кремль должен быть разрушен
Марк Порций Катон Старший
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14.06.2022 19:07 Ответить
Ми бачемо як немає бажання, що аж в штани сікаєш коли мова йде про побачення з пуйлом
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14.06.2022 17:23 Ответить
А в очко т.е. глаза ху*лу посмотреть и увидеть в них мир?
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14.06.2022 17:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IYjMqT3SjrA

Вот ролик, на котором Днепровская шушара бабломойского в первые дни войны озвучивает нарративы боневтика и дерьмака. Не пожалейте времени, это полный звездец!!!!!
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14.06.2022 17:30 Ответить
интересное видео. С него видно, что Филатов только и думает, как ему в кресле мера удержаться, когда придут русские. И ещё - он фанатично обожает Россию, не верит, что его любимая Россия будет бомбить украинские города.
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14.06.2022 18:23 Ответить
Ситуация изменилась. Теперь только в очко в поисках содержимого чемодана Куйла.
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14.06.2022 17:47 Ответить
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14.06.2022 17:55 Ответить
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14.06.2022 17:59 Ответить
Эти глаза напротив калейдоскоп огней.
Эти глаза напротив ярче и все теплей.
Эти глаза напротив чайного цвета.
Эти глаза напротив что это, что это?

Пусть я впадаю, пусть
В сентиментальность и грусть.
Воли моей супротив эти глаза напротив.
Вот и свела судьба, вот и свела судьба,
Вот и свела судьба нас.
Только не подведи, только не подведи,
Только не отведи глаз.
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14.06.2022 19:02 Ответить
та де, русскіє зупиняться там, де огрібуть бомбулєй. І чим сильніші бомбуля - тим ліпше.
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14.06.2022 17:24 Ответить
Вова, навіщо відкликали міжнародний позов проти кацапів за анексію криму? Чи не для зустірчі з пуйлом, як в 2019-му?
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14.06.2022 17:25 Ответить
Владимир Владимирович, заберите меня, хотя бы за долги»
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14.06.2022 19:01 Ответить
Ще не пройшов післясмак як він заглянув в очко путлера побачив там мир , лизнув і відчув цей мир на смак .
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14.06.2022 17:25 Ответить
Зе, замість того шоб страдати політической херней , ДУМАЙ ЯК НАЧАТИ ВИГОТОВЛЯТИ СНАРЯДИ І ПРОТИРАКЕТНІ КОМПЛЕКСИ, бо війна надовго
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14.06.2022 17:27 Ответить
А как оно хочет завершить войну?Оружие Украине не дают ,боеприпасов на артелерию,РСЗО мало.Он хочет победить что-ли голыми руками?
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14.06.2022 17:27 Ответить
звісно, вже тепер, коли провалив завдання ху..ла по здачі України в турборежимі, який сенс зустрічатися?? до того ж не хочеться повертати шалений оманський транш москалям ...
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14.06.2022 17:27 Ответить
О!!!
А хто хотів заглянути в дупу і побачити гланди.
Чи я помилився.
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14.06.2022 17:28 Ответить
надія зазирнути в очко путіна все-таки у нашого Черчеля залишається👇

Але я вважаю, що як би там складно не було, треба використовувати всі можливості, щоб припинити війну", - пояснив президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3347908
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14.06.2022 17:34 Ответить
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14.06.2022 17:31 Ответить
Таке враження, що ДЕ ЩО до його затуманеного розуму з реальності ПРОБИВАЄТЬСЯ.
З величезним запізненням доходить.
І те, що війну затіяв і веде Путін, і те що, українське суспільство категорично проти "десь посередині", "лиш би припинити стріляти".
Але малороська свідомість ще НЕ поруйнована.
Тому й такий сумбур і не визначеність у думках.
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14.06.2022 17:32 Ответить
"у мене немає великих бажань...." - апетиты прирастают бажаннями поменше. по началу было только одно - почитать, шо в очке ***** написано.
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14.06.2022 17:33 Ответить
дійшло нарешті?
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14.06.2022 17:33 Ответить
почитайте уважно статтю - він у ній прямо зізнається, що боїться українського народу - народу на даний момент озброєного
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14.06.2022 17:36 Ответить
"...сьогодні тільки президент Путін вирішує, чи зупиниться російська армія, чи ні", - от й**нуте! Українська армія вирішує, чи зупиниться )(*лянська армія. Вова, заткнися хоч на тиждень! Тебе ж слухати гидко!
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14.06.2022 17:34 Ответить
А зачем в Омане с Патрушевым встречался? С этого места-поподробней плз.
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14.06.2022 17:37 Ответить
То нахрена про це пи#діти на всіх кутках? Ідиотизм.
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14.06.2022 17:37 Ответить
Рубрика «обо всём и не о чём»
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14.06.2022 17:38 Ответить
Тю, а як же це
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14.06.2022 17:48 Ответить
А в очко позаглядати? Що, вже ні? А то як, сучище ти зелене, вже дозаглядалось?
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14.06.2022 17:51 Ответить
А що ж сталось?
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14.06.2022 17:52 Ответить
А що таке? Треба якось домовлятися. Заглянуть в глаза. Дагаваріцца посєрєдінє. *******
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14.06.2022 17:56 Ответить
Шось ти ******, то так хотів побачити мир в очах ***** то теперь хрен зна що, вовік
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14.06.2022 17:58 Ответить
Ну тогда пусть герой чешет на шашлычки!
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14.06.2022 18:04 Ответить
Я не маю великого бажання.., я їм не вірю.., але вони повинні сісти за стіл переговорів.., все вирішує одна людина!..
Скажіть, будь ласка, хтось - когнітивний дисонанс у мене чи в янелоха боневтіка оманського?!
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14.06.2022 18:05 Ответить
Какие переговоры? Сразу обьясню, чтобы ты не мучался в догадках. Путин не будет ни о чём с тобой договариваться, поскольку презирает тебя, а Украину ненавидит за непокорность.
Будет воевать до конца, до последнего российского солдата и нашего, увы, тоже.
Это надо понимать и изменить подход к ведению войны.
Нужен военный совет национального единства из тех генералов, которых ты, Вован, преследуешь
и держишь в тюрьмах. Сожалею, но тебе надо уйти в отставку, тебя ненавидит твой народ, терпит
Армия, которой ты мешаешь своим дилетанством, еле выносят руководители других стран и презирает враг. Вот такой печальный итог. А отвечать за всё придётся лично тебе. И фаны с ермаком не помогут. Народ очень зол и не простит предательства и смерти близких.
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14.06.2022 18:13 Ответить
Та не вже ?!? А як же: "...главнає пєрєстать стрєлять...", а "...мір в глазах путіна..." ???
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14.06.2022 18:52 Ответить
Что значит "Если РФ готова окончить войну, выйти из наших территорий" ? Это все требования к Оркостану со стороны Боневтика ? А восстанавливать Украину он за свой (читай - Каломойского) счет будет или в народный карман по привычке полезет ?
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14.06.2022 18:52 Ответить
Брехливе падло.
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14.06.2022 19:03 Ответить
Це що, перевзування у стрибку, початок передвиборчоi? Але ж бо пан Байден тебе, дурнику, попередив, що навiть не надiйся. Чи ти (ви) так i не зрозумiло натяку... А й дiйсно, було ж неодноразове попередження про не сьогоднi-завтра вторгненняя цапорилих... Та куди там звертати на таке увагу, коли термiн великого крадiвництва зривався, по вiдбудовi пiд вторгнення хайвею... Туди навiть кошти для змiцнення армii були задiянi... А зарє це безсоромне брехуняко розпатякуе, що його хтось мав захистити вiд ворога.
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14.06.2022 19:29 Ответить
Слабак! Что ты несешь.. говори ЖЕСТКО с военным преступником, что ты оправдываешься, кому нужны твои извилистые умозаключения!
Путин военный преступник требуй от Гааги ордера на арест, а не мирные переговоры!
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14.06.2022 19:29 Ответить
А как же "пасматреть в глаза"? Какого хера три года рвался?
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14.06.2022 19:32 Ответить
а в глаза посмотреть
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14.06.2022 20:10 Ответить
Коломойского когда отдашь США ?
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14.06.2022 20:22 Ответить
Зелень ну ты просто зае-ал своими желаниями.!
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14.06.2022 20:39 Ответить
Вовка бабки надо будет вернуть кремлевские пацаны кидалова не понимают
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14.06.2022 20:52 Ответить
Якщо вони захочуть і звільнять наші землі, то навіщо тобі Вова ***** в очі заглядати? Щоб понять і простіть ? Чи хочеш вибачитись за те що наш народ і ЗСУ договорнячок, імовірно оманський, похерили?
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15.06.2022 01:04 Ответить
 
 