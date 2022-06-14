У меня нет большого желания встретиться с Путиным, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
У Президента Владимира Зеленского нет большого желания провести встречу с Путиным.
Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы представителей СМИ Дании, передает Цензор.НЕТ.
"У меня нет больших желаний встречаться с президентом РФ. Я много раз говорил, что увы, но я должен констатировать, что сегодня только президент Путин решает, остановится ли российская армия или нет. Потому что на территории России есть один человек, который решает абсолютно все за граждан РФ и за военных РФ.
Поэтому я считаю, что если Россия хочет закончить войну, потому что в СМИ они именно так говорят. Я им не верю, но чтобы они показали, что они действительно этого хотят, они должны сесть за стол переговоров. Стол переговоров без Украины об Украине невозможен. Потому эти переговоры должны быть прямыми. Можем говорить с посредниками, можем говорить без посредников. Мне, честно говоря, безразлично. Если РФ готова окончить войну, выйти из наших территорий. К такому формату я лично готов.
Но я считаю, что ежедневно наше общество и поддержка в нашем обществе в формате любого диалога, она сильно уменьшается. Никто не хочет говорить с Россией по одной причине. Потому что они нас убивали, лгали нам, оккупировали нас и потому веры нет. Но я считаю, что как бы то ни было сложно, надо использовать все возможности, чтобы прекратить войну", - пояснил президент.
Пожалуйста, подождите...
Николо Макиавелли
КарфагенКремль должен быть разрушен
Марк Порций Катон Старший
Вот ролик, на котором Днепровская шушара бабломойского в первые дни войны озвучивает нарративы боневтика и дерьмака. Не пожалейте времени, это полный звездец!!!!!
Эти глаза напротив ярче и все теплей.
Эти глаза напротив чайного цвета.
Эти глаза напротив что это, что это?
Пусть я впадаю, пусть
В сентиментальность и грусть.
Воли моей супротив эти глаза напротив.
Вот и свела судьба, вот и свела судьба,
Вот и свела судьба нас.
Только не подведи, только не подведи,
Только не отведи глаз.
А хто хотів заглянути в дупу і побачити гланди.
Чи я помилився.
Але я вважаю, що як би там складно не було, треба використовувати всі можливості, щоб припинити війну", - пояснив президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3347908
З величезним запізненням доходить.
І те, що війну затіяв і веде Путін, і те що, українське суспільство категорично проти "десь посередині", "лиш би припинити стріляти".
Але малороська свідомість ще НЕ поруйнована.
Тому й такий сумбур і не визначеність у думках.
Скажіть, будь ласка, хтось - когнітивний дисонанс у мене чи в янелоха боневтіка оманського?!
Будет воевать до конца, до последнего российского солдата и нашего, увы, тоже.
Это надо понимать и изменить подход к ведению войны.
Нужен военный совет национального единства из тех генералов, которых ты, Вован, преследуешь
и держишь в тюрьмах. Сожалею, но тебе надо уйти в отставку, тебя ненавидит твой народ, терпит
Армия, которой ты мешаешь своим дилетанством, еле выносят руководители других стран и презирает враг. Вот такой печальный итог. А отвечать за всё придётся лично тебе. И фаны с ермаком не помогут. Народ очень зол и не простит предательства и смерти близких.
Путин военный преступник требуй от Гааги ордера на арест, а не мирные переговоры!