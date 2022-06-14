УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15643 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
9 878 48
війна (56290) Зеленський (17415) Путін (21432) переговори з Росією (549)

У мене немає великого бажання зустрітись із Путіним, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,путін

Президент Володимир Зеленський не має великого бажання провести зустріч із Путіним.

Про це глава держави заявив, відповідаючи на запитання представників ЗМІ Данії, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене немає великих бажань зустрічатись із президентом РФ. Я багато разів казав, що на жаль, але я повинен констатувати, що сьогодні тільки президент Путін вирішує, чи зупиниться російська армія, чи ні. Тому що на території Росії є одна людина, яка вирішує абсолютно все за громадян РФ. І за військових РФ. 

Тому я вважаю, що якщо Росія хоче закінчити війну, тому що в медіа вони саме так кажуть. Я їм не вірю, але, щоб вони показали, що вони дійсно цього хочуть, вони повинні сісти за стіл перемовин. Стіл перемовин без України про Україну неможливий. Тому ці перемовини повинні бути прямими. Можемо говорити з посередниками, можемо говорити без посередників. Мені, чесно кажучи, байдуже. Якщо РФ готова закінчити війну, вийти з наших територій. До такого формату я особисто готовий. 

Але вважаю, що щоденно наше суспільство і підтримка в нашому суспільстві в форматі будь-якого діалогу, вона сильно зменшується. Ніхто не хоче говорити з Росією через одну причину. Тому що вони нас вбивали, брехали нам, окуповували нас і тому віри немає. Але я вважаю, що як би там складно не було, треба використовувати всі можливості, щоб припинити війну", - пояснив президент.

Читайте: Війна має завершитися повагою до суверенітету України, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+34
Невже йому ще хтось вірить?...
показати весь коментар
14.06.2022 17:22
+27
А в очко т.е. глаза ху*лу посмотреть и увидеть в них мир?
показати весь коментар
14.06.2022 17:24
+24
Ми бачемо як немає бажання, що аж в штани сікаєш коли мова йде про побачення з пуйлом
показати весь коментар
14.06.2022 17:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Невже йому ще хтось вірить?...
показати весь коментар
14.06.2022 17:22 Відповісти
Примерно так же как и ***** с его сворой.
показати весь коментар
14.06.2022 17:52 Відповісти
Войны нельзя избежать, ее можно лишь отсрочить - к выгоде вашего противника.
Николо Макиавелли

Карфаген Кремль должен быть разрушен
Марк Порций Катон Старший
показати весь коментар
14.06.2022 19:07 Відповісти
Ми бачемо як немає бажання, що аж в штани сікаєш коли мова йде про побачення з пуйлом
показати весь коментар
14.06.2022 17:23 Відповісти
А в очко т.е. глаза ху*лу посмотреть и увидеть в них мир?
показати весь коментар
14.06.2022 17:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=IYjMqT3SjrA

Вот ролик, на котором Днепровская шушара бабломойского в первые дни войны озвучивает нарративы боневтика и дерьмака. Не пожалейте времени, это полный звездец!!!!!
показати весь коментар
14.06.2022 17:30 Відповісти
интересное видео. С него видно, что Филатов только и думает, как ему в кресле мера удержаться, когда придут русские. И ещё - он фанатично обожает Россию, не верит, что его любимая Россия будет бомбить украинские города.
показати весь коментар
14.06.2022 18:23 Відповісти
Ситуация изменилась. Теперь только в очко в поисках содержимого чемодана Куйла.
показати весь коментар
14.06.2022 17:47 Відповісти
показати весь коментар
14.06.2022 17:55 Відповісти
показати весь коментар
14.06.2022 17:59 Відповісти
Эти глаза напротив калейдоскоп огней.
Эти глаза напротив ярче и все теплей.
Эти глаза напротив чайного цвета.
Эти глаза напротив что это, что это?

Пусть я впадаю, пусть
В сентиментальность и грусть.
Воли моей супротив эти глаза напротив.
Вот и свела судьба, вот и свела судьба,
Вот и свела судьба нас.
Только не подведи, только не подведи,
Только не отведи глаз.
показати весь коментар
14.06.2022 19:02 Відповісти
та де, русскіє зупиняться там, де огрібуть бомбулєй. І чим сильніші бомбуля - тим ліпше.
показати весь коментар
14.06.2022 17:24 Відповісти
Вова, навіщо відкликали міжнародний позов проти кацапів за анексію криму? Чи не для зустірчі з пуйлом, як в 2019-му?
показати весь коментар
14.06.2022 17:25 Відповісти
Владимир Владимирович, заберите меня, хотя бы за долги»
показати весь коментар
14.06.2022 19:01 Відповісти
Ще не пройшов післясмак як він заглянув в очко путлера побачив там мир , лизнув і відчув цей мир на смак .
показати весь коментар
14.06.2022 17:25 Відповісти
Зе, замість того шоб страдати політической херней , ДУМАЙ ЯК НАЧАТИ ВИГОТОВЛЯТИ СНАРЯДИ І ПРОТИРАКЕТНІ КОМПЛЕКСИ, бо війна надовго
показати весь коментар
14.06.2022 17:27 Відповісти
А как оно хочет завершить войну?Оружие Украине не дают ,боеприпасов на артелерию,РСЗО мало.Он хочет победить что-ли голыми руками?
показати весь коментар
14.06.2022 17:27 Відповісти
звісно, вже тепер, коли провалив завдання ху..ла по здачі України в турборежимі, який сенс зустрічатися?? до того ж не хочеться повертати шалений оманський транш москалям ...
показати весь коментар
14.06.2022 17:27 Відповісти
О!!!
А хто хотів заглянути в дупу і побачити гланди.
Чи я помилився.
показати весь коментар
14.06.2022 17:28 Відповісти
надія зазирнути в очко путіна все-таки у нашого Черчеля залишається👇

Але я вважаю, що як би там складно не було, треба використовувати всі можливості, щоб припинити війну", - пояснив президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3347908
показати весь коментар
14.06.2022 17:34 Відповісти
показати весь коментар
14.06.2022 17:31 Відповісти
Таке враження, що ДЕ ЩО до його затуманеного розуму з реальності ПРОБИВАЄТЬСЯ.
З величезним запізненням доходить.
І те, що війну затіяв і веде Путін, і те що, українське суспільство категорично проти "десь посередині", "лиш би припинити стріляти".
Але малороська свідомість ще НЕ поруйнована.
Тому й такий сумбур і не визначеність у думках.
показати весь коментар
14.06.2022 17:32 Відповісти
"у мене немає великих бажань...." - апетиты прирастают бажаннями поменше. по началу было только одно - почитать, шо в очке ***** написано.
показати весь коментар
14.06.2022 17:33 Відповісти
дійшло нарешті?
показати весь коментар
14.06.2022 17:33 Відповісти
почитайте уважно статтю - він у ній прямо зізнається, що боїться українського народу - народу на даний момент озброєного
показати весь коментар
14.06.2022 17:36 Відповісти
"...сьогодні тільки президент Путін вирішує, чи зупиниться російська армія, чи ні", - от й**нуте! Українська армія вирішує, чи зупиниться )(*лянська армія. Вова, заткнися хоч на тиждень! Тебе ж слухати гидко!
показати весь коментар
14.06.2022 17:34 Відповісти
А зачем в Омане с Патрушевым встречался? С этого места-поподробней плз.
показати весь коментар
14.06.2022 17:37 Відповісти
То нахрена про це пи#діти на всіх кутках? Ідиотизм.
показати весь коментар
14.06.2022 17:37 Відповісти
Рубрика «обо всём и не о чём»
показати весь коментар
14.06.2022 17:38 Відповісти
Тю, а як же це
показати весь коментар
14.06.2022 17:48 Відповісти
А в очко позаглядати? Що, вже ні? А то як, сучище ти зелене, вже дозаглядалось?
показати весь коментар
14.06.2022 17:51 Відповісти
А що ж сталось?
показати весь коментар
14.06.2022 17:52 Відповісти
А що таке? Треба якось домовлятися. Заглянуть в глаза. Дагаваріцца посєрєдінє. *******
показати весь коментар
14.06.2022 17:56 Відповісти
Шось ти ******, то так хотів побачити мир в очах ***** то теперь хрен зна що, вовік
показати весь коментар
14.06.2022 17:58 Відповісти
Ну тогда пусть герой чешет на шашлычки!
показати весь коментар
14.06.2022 18:04 Відповісти
Я не маю великого бажання.., я їм не вірю.., але вони повинні сісти за стіл переговорів.., все вирішує одна людина!..
Скажіть, будь ласка, хтось - когнітивний дисонанс у мене чи в янелоха боневтіка оманського?!
показати весь коментар
14.06.2022 18:05 Відповісти
Какие переговоры? Сразу обьясню, чтобы ты не мучался в догадках. Путин не будет ни о чём с тобой договариваться, поскольку презирает тебя, а Украину ненавидит за непокорность.
Будет воевать до конца, до последнего российского солдата и нашего, увы, тоже.
Это надо понимать и изменить подход к ведению войны.
Нужен военный совет национального единства из тех генералов, которых ты, Вован, преследуешь
и держишь в тюрьмах. Сожалею, но тебе надо уйти в отставку, тебя ненавидит твой народ, терпит
Армия, которой ты мешаешь своим дилетанством, еле выносят руководители других стран и презирает враг. Вот такой печальный итог. А отвечать за всё придётся лично тебе. И фаны с ермаком не помогут. Народ очень зол и не простит предательства и смерти близких.
показати весь коментар
14.06.2022 18:13 Відповісти
Та не вже ?!? А як же: "...главнає пєрєстать стрєлять...", а "...мір в глазах путіна..." ???
показати весь коментар
14.06.2022 18:52 Відповісти
Что значит "Если РФ готова окончить войну, выйти из наших территорий" ? Это все требования к Оркостану со стороны Боневтика ? А восстанавливать Украину он за свой (читай - Каломойского) счет будет или в народный карман по привычке полезет ?
показати весь коментар
14.06.2022 18:52 Відповісти
Брехливе падло.
показати весь коментар
14.06.2022 19:03 Відповісти
Це що, перевзування у стрибку, початок передвиборчоi? Але ж бо пан Байден тебе, дурнику, попередив, що навiть не надiйся. Чи ти (ви) так i не зрозумiло натяку... А й дiйсно, було ж неодноразове попередження про не сьогоднi-завтра вторгненняя цапорилих... Та куди там звертати на таке увагу, коли термiн великого крадiвництва зривався, по вiдбудовi пiд вторгнення хайвею... Туди навiть кошти для змiцнення армii були задiянi... А зарє це безсоромне брехуняко розпатякуе, що його хтось мав захистити вiд ворога.
показати весь коментар
14.06.2022 19:29 Відповісти
Слабак! Что ты несешь.. говори ЖЕСТКО с военным преступником, что ты оправдываешься, кому нужны твои извилистые умозаключения!
Путин военный преступник требуй от Гааги ордера на арест, а не мирные переговоры!
показати весь коментар
14.06.2022 19:29 Відповісти
А как же "пасматреть в глаза"? Какого хера три года рвался?
показати весь коментар
14.06.2022 19:32 Відповісти
а в глаза посмотреть
показати весь коментар
14.06.2022 20:10 Відповісти
Коломойского когда отдашь США ?
показати весь коментар
14.06.2022 20:22 Відповісти
Зелень ну ты просто зае-ал своими желаниями.!
показати весь коментар
14.06.2022 20:39 Відповісти
Вовка бабки надо будет вернуть кремлевские пацаны кидалова не понимают
показати весь коментар
14.06.2022 20:52 Відповісти
Якщо вони захочуть і звільнять наші землі, то навіщо тобі Вова ***** в очі заглядати? Щоб понять і простіть ? Чи хочеш вибачитись за те що наш народ і ЗСУ договорнячок, імовірно оманський, похерили?
показати весь коментар
15.06.2022 01:04 Відповісти
 
 