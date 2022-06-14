У мене немає великого бажання зустрітись із Путіним, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський не має великого бажання провести зустріч із Путіним.
Про це глава держави заявив, відповідаючи на запитання представників ЗМІ Данії, інформує Цензор.НЕТ.
"У мене немає великих бажань зустрічатись із президентом РФ. Я багато разів казав, що на жаль, але я повинен констатувати, що сьогодні тільки президент Путін вирішує, чи зупиниться російська армія, чи ні. Тому що на території Росії є одна людина, яка вирішує абсолютно все за громадян РФ. І за військових РФ.
Тому я вважаю, що якщо Росія хоче закінчити війну, тому що в медіа вони саме так кажуть. Я їм не вірю, але, щоб вони показали, що вони дійсно цього хочуть, вони повинні сісти за стіл перемовин. Стіл перемовин без України про Україну неможливий. Тому ці перемовини повинні бути прямими. Можемо говорити з посередниками, можемо говорити без посередників. Мені, чесно кажучи, байдуже. Якщо РФ готова закінчити війну, вийти з наших територій. До такого формату я особисто готовий.
Але вважаю, що щоденно наше суспільство і підтримка в нашому суспільстві в форматі будь-якого діалогу, вона сильно зменшується. Ніхто не хоче говорити з Росією через одну причину. Тому що вони нас вбивали, брехали нам, окуповували нас і тому віри немає. Але я вважаю, що як би там складно не було, треба використовувати всі можливості, щоб припинити війну", - пояснив президент.
Будь ласка, зачекайте...
Николо Макиавелли
КарфагенКремль должен быть разрушен
Марк Порций Катон Старший
Вот ролик, на котором Днепровская шушара бабломойского в первые дни войны озвучивает нарративы боневтика и дерьмака. Не пожалейте времени, это полный звездец!!!!!
Эти глаза напротив ярче и все теплей.
Эти глаза напротив чайного цвета.
Эти глаза напротив что это, что это?
Пусть я впадаю, пусть
В сентиментальность и грусть.
Воли моей супротив эти глаза напротив.
Вот и свела судьба, вот и свела судьба,
Вот и свела судьба нас.
Только не подведи, только не подведи,
Только не отведи глаз.
А хто хотів заглянути в дупу і побачити гланди.
Чи я помилився.
Але я вважаю, що як би там складно не було, треба використовувати всі можливості, щоб припинити війну", - пояснив президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3347908
З величезним запізненням доходить.
І те, що війну затіяв і веде Путін, і те що, українське суспільство категорично проти "десь посередині", "лиш би припинити стріляти".
Але малороська свідомість ще НЕ поруйнована.
Тому й такий сумбур і не визначеність у думках.
Скажіть, будь ласка, хтось - когнітивний дисонанс у мене чи в янелоха боневтіка оманського?!
Будет воевать до конца, до последнего российского солдата и нашего, увы, тоже.
Это надо понимать и изменить подход к ведению войны.
Нужен военный совет национального единства из тех генералов, которых ты, Вован, преследуешь
и держишь в тюрьмах. Сожалею, но тебе надо уйти в отставку, тебя ненавидит твой народ, терпит
Армия, которой ты мешаешь своим дилетанством, еле выносят руководители других стран и презирает враг. Вот такой печальный итог. А отвечать за всё придётся лично тебе. И фаны с ермаком не помогут. Народ очень зол и не простит предательства и смерти близких.
Путин военный преступник требуй от Гааги ордера на арест, а не мирные переговоры!