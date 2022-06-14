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Війна має завершитися повагою до суверенітету України, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що війна має завершитися повагою до українського народу та суверенітету Української держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Війна може завершитися, коли ми – українці – й тільки ми будемо на нашій землі. Звісно, ми запрошуємо будь-які народи на нашу землю, але тільки в гості та без зброї. Це точно. Тому ця війна має завершитися повагою до нашого народу, повагою до нашої землі, повагою до наших людей, дітей, до нашого сьогодення та майбутнього і, нарешті, повагою до нашого суверенітету", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання представників ЗМІ Данії.

Президент також підкреслив, що Україна має відновити територіальну цілісність.

"Я розумію, що не все одразу. Я розумію, що це великий виклик. Проти нас воює Російська Федерація. Друга армія, як кажуть, за потужністю у світі", - зазначив Зеленський.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
А ти сам поважаєш українский народ та суверенітет України? Питання риторичне.

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14.06.2022 17:09
+22
Владимир Зеленский может спасти Украину от "шантажа Кремля", если признается публично в грехах и покинет должность президента.
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14.06.2022 17:23
+16
Війна закінчується або перемогою, або поразкою.
Всі інші формулювання - то є зелена маячня.
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14.06.2022 17:13
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А ти сам поважаєш українский народ та суверенітет України? Питання риторичне.

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14.06.2022 17:09 Відповісти
Владимир Зеленский может спасти Украину от "шантажа Кремля", если признается публично в грехах и покинет должность президента.
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14.06.2022 17:23 Відповісти
о...еще один помогальщик
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14.06.2022 17:27 Відповісти
тебе ще не забанили? До речі, а скільки подляк вам платить? Чи д'єермак фінансує?
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14.06.2022 17:57 Відповісти
Вова, а как же "мама немецкая порноактриса"?
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14.06.2022 17:13 Відповісти
Можна більше деталей? Це щось з цитат боневтіка?
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14.06.2022 17:17 Відповісти
Это почти классика.
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14.06.2022 17:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YCpeU6_2gAw

Также осенью 2016 года произошел один из крупнейших скандалов вокруг шуток "Квартала 95".

Во время шоу в литовской Юрмале Владимир Зеленский в образе президента Порошенко просил литовцев предоставить кредит и при этом сравнил Украину с порноактрисой.

"Что касается кредитования, то Украина, если честно, напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. То есть готова принять в любом количестве, с любой стороны...", - пошутил актер.

На этом шутка не закончилась.

"Наверное, вас интересует, куда потом пойдут ваши деньги. Считаю, что это неэтичный вопрос. Волнует ли нас вопрос, куда пойдет накормленный нами котик? Нет! Радость от участия - вот самое главное", - добавил Владимир Зеленский.

И продолжил: "Украина - это не просто страна. Это часть большого европейского братства. А так бывает в семьях, когда один брат хороший, а другой стал алкоголиком, выносит из дома вещи. Но подождите, латыши. Сегодня на этом месте мы, а завтра, вполне возможно, вы ... Хотя, скорее всего, опять мы".

После этого выступления "кварталовцев" обвинили в непатриотичности и формировании негативного образа Украины.

Позже Владимир Зеленский извинился за эти шутки, но объяснил: он высмеивал не Украину, а ее политическое руководство, набирающее кредиты.

"Это шутка о поступках наших вершителей, нашей власти, не о людях и не о нашей стране", - сказал он.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-46952282
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14.06.2022 19:42 Відповісти
И в признанных в мире границах
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14.06.2022 17:13 Відповісти
про Кубань не забудьте
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14.06.2022 17:28 Відповісти
і Білгород
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14.06.2022 17:43 Відповісти
Московія анексувала не лише Кубань. Також Стародубщину, Східну Слобожанщину, Донецький кряж (східна Донеччина).
Відкрийте оригінальну мапу України 1918р. з визнаними московією кордонами України за Брестським мирним договором.
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14.06.2022 18:41 Відповісти
Війна закінчується або перемогою, або поразкою.
Всі інші формулювання - то є зелена маячня.
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14.06.2022 17:13 Відповісти
И возвратом всех украинских земель включая Кубань
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14.06.2022 17:19 Відповісти
Де Сало, там і Україна !!!

https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
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14.06.2022 17:22 Відповісти
Кубань лише південна частина анексованих московією територій України. Оригінальна мапа України 1918р. показує також Стародубщину, східну Слобожанщину та Донеччину
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14.06.2022 18:46 Відповісти
тоді і Пряшівщину забувати не треба...
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14.06.2022 19:11 Відповісти
Словаччина не анексовувала і не окуповувала Пряшівщини на відміну від масковії
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14.06.2022 20:16 Відповісти
"коней на переправе не меняют" (С) - но за ослов ничего не говорится )
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14.06.2022 17:19 Відповісти
війна має завершитися чисткою країни від зелених некомпетентних маріонеток(як мінімум)...
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14.06.2022 17:20 Відповісти
Війна має закінчитись повним звільненням української землі, щоб вийти на кордони 1991 року, з українським Кримом та Донбасом. А Zелені колаборанти, корті готували Україну до поразки та здачі москалям, починаючи з 2019 р., мають бути засуджені за державну зраду та злочинну халатність, які привели до шалених людських втрат, руйнуванню економіки та окупації українських територій.
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14.06.2022 17:24 Відповісти
Черговий сумбур… війна повинна завершитися ПЕРЕМОГОЮ. Звідти буде повага, повага до українського народу з великою культурою і традиціями, повага до України і її суверенітету, повага до ЗСУ і громадянина.
І звичайно повагу потрібно заслужити, але декому цього не зрозуміти, бо в системі координат повага на словах, а на вісях - гроші, гроші, гроші..
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14.06.2022 17:25 Відповісти
Это он себя уговаривает?
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14.06.2022 17:25 Відповісти

війна має закінчитись повним звільненням української землі ...

а також судом над Зе-шоблою за Чонгар, злив всього узбережжя та пiвдня.
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14.06.2022 17:26 Відповісти
Байден даст Зелемойским еще 40 ярдов пабеда в кармане Кучмистов...зуб даю...
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14.06.2022 17:27 Відповісти
Переговоры должны быть обязательно толь ко за столом ещё кроме Украины и рашки должны сидеть гаранты безопасности Украины .
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14.06.2022 17:33 Відповісти
А где же пабедный видосик?
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14.06.2022 17:33 Відповісти
Чим його після обіду кормлять? Чи поять?
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14.06.2022 17:35 Відповісти
Переведу с деликатно -велеречивого на простой язык:

Зеленский сказал, что война должна закончиться победой... Победа - есть такое слово, но Зеленский боялся, что иностранцы его не знают и поэтому так длинно выразился.

"Война должна завершиться Победой, что станет беспрекословным уважением к суверенитету Украины, - намекнул СМИ Дании Зеленский... "

"Я понимаю - не всё сразу...Очевидно путин попросит неделю на изучение Акта капитиуляции - и мы ему дадим десять дней. Да, нам говорили что российская армия вторая в мире, пока мы не увидели какие они засранцы"

вот что, безусловно, имел в виду Зеленский. Просто не знал , как это перевести на датский язык.

В этом сложность общения с иноСМИ. Но есть и преимущества: не зная украинского они не могут задать вопросы. Конечно, можно было б давать интервью отечественным СМИ. Но они ж , суки, вопросы задают... И что с этим делать Офис Пройобов пока не знает...
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14.06.2022 17:37 Відповісти
Річ не про повагу,а про місцезнаходження війск кацапів,і про звільнення півдняУкраїни.
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14.06.2022 17:37 Відповісти
"Війна має завершитися повагою..."
Філологи можуть застрелитися.
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14.06.2022 17:38 Відповісти
"Війна має звершитися повагою ..."
Філологи можуть застрелитися після цієї недолугої фрази.
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14.06.2022 17:40 Відповісти
Де зброя ленд ліза? Бо одні тіки статті вже котрий тиждень як Германія нічого не дала....А інші ? Де результати озброєння,і чи воно,озброєння ,відбувається?
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14.06.2022 17:42 Відповісти
Артиллерия - ключ к победе Украины
https://www.youtube.com/watch?v=RLHL5tcYM_4
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14.06.2022 17:44 Відповісти
Война завершиться ПеремогоЮ Украины..
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14.06.2022 18:02 Відповісти
не ганьбися і спустися будь ласка на землю
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14.06.2022 19:47 Відповісти
Виступи в 95 кварталі він свою "повагу" до України та її народу продемонстрував дуже наочно! Чи може ми забули про порноакторку чи термос? А заклик в 2014 році розкривати переміщення збройних сил на Донбасі (правда тією, що глдує чоловіка скумбрією по 8 гривень)?
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14.06.2022 18:13 Відповісти
Про що воно меле? Повагу ми вже маємо у цілому світі.
Пацык геть не дивитися вперед, бо поля не бачить, вузьколобий. Наголосували, ***...
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14.06.2022 18:30 Відповісти
Що воно меле?
Готує обтикаємі формулювання для капітуляції?
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14.06.2022 18:49 Відповісти
Мене так веселять товариші з іноземними проксі на цьому сайті, які сидячи десь далеко від бойових дій, за кордоном, пишуть: "треба звільняти всі території", "треба брати Кубань" і тому подібне... Як ви всі такі розумні, то може спробуєте приїхати і повоювати у складі ЗСУ десь під Гуляйполем чи Слов'янськом? Може тоді до вас дійде, що означає воювати за кожний квадратний кілометр, за кожне село, за кожний промисловий об'єкт чи вулицю, і якою важкою ціною це нам зараз дається. "Військові радники" ви наші закордонні...
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14.06.2022 19:13 Відповісти
Тут багато відомих геополітиків в розтягнутих трениках )))
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14.06.2022 19:42 Відповісти
Суверинітету достатньо дотримуватись і не порушувати.
Це що знову про "братські народи" ???
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14.06.2022 19:46 Відповісти
Я не смотрел и не смотрю квартал 95 и не голосовал за Зе.
Но в его формулировке что-то есть интересное. Вижу ее противовесом высказыванию Макрона, что результат войны должен сохранить лицо путину.
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15.06.2022 10:27 Відповісти
 
 