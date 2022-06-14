Війна має завершитися повагою до суверенітету України, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що війна має завершитися повагою до українського народу та суверенітету Української держави.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Війна може завершитися, коли ми – українці – й тільки ми будемо на нашій землі. Звісно, ми запрошуємо будь-які народи на нашу землю, але тільки в гості та без зброї. Це точно. Тому ця війна має завершитися повагою до нашого народу, повагою до нашої землі, повагою до наших людей, дітей, до нашого сьогодення та майбутнього і, нарешті, повагою до нашого суверенітету", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання представників ЗМІ Данії.
Президент також підкреслив, що Україна має відновити територіальну цілісність.
"Я розумію, що не все одразу. Я розумію, що це великий виклик. Проти нас воює Російська Федерація. Друга армія, як кажуть, за потужністю у світі", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Также осенью 2016 года произошел один из крупнейших скандалов вокруг шуток "Квартала 95".
Во время шоу в литовской Юрмале Владимир Зеленский в образе президента Порошенко просил литовцев предоставить кредит и при этом сравнил Украину с порноактрисой.
"Что касается кредитования, то Украина, если честно, напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. То есть готова принять в любом количестве, с любой стороны...", - пошутил актер.
На этом шутка не закончилась.
"Наверное, вас интересует, куда потом пойдут ваши деньги. Считаю, что это неэтичный вопрос. Волнует ли нас вопрос, куда пойдет накормленный нами котик? Нет! Радость от участия - вот самое главное", - добавил Владимир Зеленский.
И продолжил: "Украина - это не просто страна. Это часть большого европейского братства. А так бывает в семьях, когда один брат хороший, а другой стал алкоголиком, выносит из дома вещи. Но подождите, латыши. Сегодня на этом месте мы, а завтра, вполне возможно, вы ... Хотя, скорее всего, опять мы".
После этого выступления "кварталовцев" обвинили в непатриотичности и формировании негативного образа Украины.
Позже Владимир Зеленский извинился за эти шутки, но объяснил: он высмеивал не Украину, а ее политическое руководство, набирающее кредиты.
"Это шутка о поступках наших вершителей, нашей власти, не о людях и не о нашей стране", - сказал он.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-46952282
Відкрийте оригінальну мапу України 1918р. з визнаними московією кордонами України за Брестським мирним договором.
Всі інші формулювання - то є зелена маячня.
https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
І звичайно повагу потрібно заслужити, але декому цього не зрозуміти, бо в системі координат повага на словах, а на вісях - гроші, гроші, гроші..
війна має закінчитись повним звільненням української землі ...
а також судом над Зе-шоблою за Чонгар, злив всього узбережжя та пiвдня.
Зеленский сказал, что война должна закончиться победой... Победа - есть такое слово, но Зеленский боялся, что иностранцы его не знают и поэтому так длинно выразился.
"Война должна завершиться Победой, что станет беспрекословным уважением к суверенитету Украины, - намекнул СМИ Дании Зеленский... "
"Я понимаю - не всё сразу...Очевидно путин попросит неделю на изучение Акта капитиуляции - и мы ему дадим десять дней. Да, нам говорили что российская армия вторая в мире, пока мы не увидели какие они засранцы"
вот что, безусловно, имел в виду Зеленский. Просто не знал , как это перевести на датский язык.
В этом сложность общения с иноСМИ. Но есть и преимущества: не зная украинского они не могут задать вопросы. Конечно, можно было б давать интервью отечественным СМИ. Но они ж , суки, вопросы задают... И что с этим делать Офис Пройобов пока не знает...
Філологи можуть застрелитися.
Філологи можуть застрелитися після цієї недолугої фрази.
https://www.youtube.com/watch?v=RLHL5tcYM_4
Пацык геть не дивитися вперед, бо поля не бачить, вузьколобий. Наголосували, ***...
Готує обтикаємі формулювання для капітуляції?
Це що знову про "братські народи" ???
Но в его формулировке что-то есть интересное. Вижу ее противовесом высказыванию Макрона, что результат войны должен сохранить лицо путину.