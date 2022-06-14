Война должна завершиться уважением к суверенитету Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война должна завершиться уважением к украинскому народу и суверенитету украинского государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Война может завершиться, когда мы – украинцы – и только мы будем на нашей земле. Конечно, мы приглашаем любые народы на нашу землю, но только в гости и без оружия. Это точно. Поэтому эта война должна завершиться уважением к нашему народу, уважением к нашей земле, уважением к нашим людям, детям, к нашему настоящему и будущему и, наконец, уважением к нашему суверенитету", - заявил Зеленский, отвечая на вопросы представителей СМИ Дании.

Президент также подчеркнул, что Украина должна восстановить территориальную целостность.

"Я понимаю, что не все сразу. Я понимаю, что это большой вызов. Против нас воюет Российская Федерация. Вторая армия, как говорится, по мощи в мире", - отметил Зеленский.

Читайте: Штайнмайер защитил Шольца после критики Зеленского: Дождитесь визита канцлера в Киев