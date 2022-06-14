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Война должна завершиться уважением к суверенитету Украины, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война должна завершиться уважением к украинскому народу и суверенитету украинского государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Война может завершиться, когда мы – украинцы – и только мы будем на нашей земле. Конечно, мы приглашаем любые народы на нашу землю, но только в гости и без оружия. Это точно. Поэтому эта война должна завершиться уважением к нашему народу, уважением к нашей земле, уважением к нашим людям, детям, к нашему настоящему и будущему и, наконец, уважением к нашему суверенитету", - заявил Зеленский, отвечая на вопросы представителей СМИ Дании.

Президент также подчеркнул, что Украина должна восстановить территориальную целостность.

"Я понимаю, что не все сразу. Я понимаю, что это большой вызов. Против нас воюет Российская Федерация. Вторая армия, как говорится, по мощи в мире", - отметил Зеленский.

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Топ комментарии
+27
А ти сам поважаєш українский народ та суверенітет України? Питання риторичне.

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14.06.2022 17:09
+22
Владимир Зеленский может спасти Украину от "шантажа Кремля", если признается публично в грехах и покинет должность президента.
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14.06.2022 17:23
+16
Війна закінчується або перемогою, або поразкою.
Всі інші формулювання - то є зелена маячня.
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14.06.2022 17:13
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А ти сам поважаєш українский народ та суверенітет України? Питання риторичне.

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14.06.2022 17:09 Ответить
Владимир Зеленский может спасти Украину от "шантажа Кремля", если признается публично в грехах и покинет должность президента.
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14.06.2022 17:23 Ответить
о...еще один помогальщик
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14.06.2022 17:27 Ответить
тебе ще не забанили? До речі, а скільки подляк вам платить? Чи д'єермак фінансує?
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14.06.2022 17:57 Ответить
Вова, а как же "мама немецкая порноактриса"?
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14.06.2022 17:13 Ответить
Можна більше деталей? Це щось з цитат боневтіка?
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14.06.2022 17:17 Ответить
Это почти классика.
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14.06.2022 17:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YCpeU6_2gAw

Также осенью 2016 года произошел один из крупнейших скандалов вокруг шуток "Квартала 95".

Во время шоу в литовской Юрмале Владимир Зеленский в образе президента Порошенко просил литовцев предоставить кредит и при этом сравнил Украину с порноактрисой.

"Что касается кредитования, то Украина, если честно, напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. То есть готова принять в любом количестве, с любой стороны...", - пошутил актер.

На этом шутка не закончилась.

"Наверное, вас интересует, куда потом пойдут ваши деньги. Считаю, что это неэтичный вопрос. Волнует ли нас вопрос, куда пойдет накормленный нами котик? Нет! Радость от участия - вот самое главное", - добавил Владимир Зеленский.

И продолжил: "Украина - это не просто страна. Это часть большого европейского братства. А так бывает в семьях, когда один брат хороший, а другой стал алкоголиком, выносит из дома вещи. Но подождите, латыши. Сегодня на этом месте мы, а завтра, вполне возможно, вы ... Хотя, скорее всего, опять мы".

После этого выступления "кварталовцев" обвинили в непатриотичности и формировании негативного образа Украины.

Позже Владимир Зеленский извинился за эти шутки, но объяснил: он высмеивал не Украину, а ее политическое руководство, набирающее кредиты.

"Это шутка о поступках наших вершителей, нашей власти, не о людях и не о нашей стране", - сказал он.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-46952282
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14.06.2022 19:42 Ответить
И в признанных в мире границах
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14.06.2022 17:13 Ответить
про Кубань не забудьте
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14.06.2022 17:28 Ответить
і Білгород
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14.06.2022 17:43 Ответить
Московія анексувала не лише Кубань. Також Стародубщину, Східну Слобожанщину, Донецький кряж (східна Донеччина).
Відкрийте оригінальну мапу України 1918р. з визнаними московією кордонами України за Брестським мирним договором.
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14.06.2022 18:41 Ответить
Війна закінчується або перемогою, або поразкою.
Всі інші формулювання - то є зелена маячня.
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14.06.2022 17:13 Ответить
И возвратом всех украинских земель включая Кубань
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14.06.2022 17:19 Ответить
Де Сало, там і Україна !!!

https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
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14.06.2022 17:22 Ответить
Кубань лише південна частина анексованих московією територій України. Оригінальна мапа України 1918р. показує також Стародубщину, східну Слобожанщину та Донеччину
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14.06.2022 18:46 Ответить
тоді і Пряшівщину забувати не треба...
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14.06.2022 19:11 Ответить
Словаччина не анексовувала і не окуповувала Пряшівщини на відміну від масковії
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14.06.2022 20:16 Ответить
"коней на переправе не меняют" (С) - но за ослов ничего не говорится )
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14.06.2022 17:19 Ответить
війна має завершитися чисткою країни від зелених некомпетентних маріонеток(як мінімум)...
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14.06.2022 17:20 Ответить
Війна має закінчитись повним звільненням української землі, щоб вийти на кордони 1991 року, з українським Кримом та Донбасом. А Zелені колаборанти, корті готували Україну до поразки та здачі москалям, починаючи з 2019 р., мають бути засуджені за державну зраду та злочинну халатність, які привели до шалених людських втрат, руйнуванню економіки та окупації українських територій.
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14.06.2022 17:24 Ответить
Черговий сумбур… війна повинна завершитися ПЕРЕМОГОЮ. Звідти буде повага, повага до українського народу з великою культурою і традиціями, повага до України і її суверенітету, повага до ЗСУ і громадянина.
І звичайно повагу потрібно заслужити, але декому цього не зрозуміти, бо в системі координат повага на словах, а на вісях - гроші, гроші, гроші..
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14.06.2022 17:25 Ответить
Это он себя уговаривает?
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14.06.2022 17:25 Ответить

війна має закінчитись повним звільненням української землі ...

а також судом над Зе-шоблою за Чонгар, злив всього узбережжя та пiвдня.
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14.06.2022 17:26 Ответить
Байден даст Зелемойским еще 40 ярдов пабеда в кармане Кучмистов...зуб даю...
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14.06.2022 17:27 Ответить
Переговоры должны быть обязательно толь ко за столом ещё кроме Украины и рашки должны сидеть гаранты безопасности Украины .
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14.06.2022 17:33 Ответить
А где же пабедный видосик?
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14.06.2022 17:33 Ответить
Чим його після обіду кормлять? Чи поять?
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14.06.2022 17:35 Ответить
Переведу с деликатно -велеречивого на простой язык:

Зеленский сказал, что война должна закончиться победой... Победа - есть такое слово, но Зеленский боялся, что иностранцы его не знают и поэтому так длинно выразился.

"Война должна завершиться Победой, что станет беспрекословным уважением к суверенитету Украины, - намекнул СМИ Дании Зеленский... "

"Я понимаю - не всё сразу...Очевидно путин попросит неделю на изучение Акта капитиуляции - и мы ему дадим десять дней. Да, нам говорили что российская армия вторая в мире, пока мы не увидели какие они засранцы"

вот что, безусловно, имел в виду Зеленский. Просто не знал , как это перевести на датский язык.

В этом сложность общения с иноСМИ. Но есть и преимущества: не зная украинского они не могут задать вопросы. Конечно, можно было б давать интервью отечественным СМИ. Но они ж , суки, вопросы задают... И что с этим делать Офис Пройобов пока не знает...
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14.06.2022 17:37 Ответить
Річ не про повагу,а про місцезнаходження війск кацапів,і про звільнення півдняУкраїни.
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14.06.2022 17:37 Ответить
"Війна має завершитися повагою..."
Філологи можуть застрелитися.
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14.06.2022 17:38 Ответить
"Війна має звершитися повагою ..."
Філологи можуть застрелитися після цієї недолугої фрази.
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14.06.2022 17:40 Ответить
Де зброя ленд ліза? Бо одні тіки статті вже котрий тиждень як Германія нічого не дала....А інші ? Де результати озброєння,і чи воно,озброєння ,відбувається?
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14.06.2022 17:42 Ответить
Артиллерия - ключ к победе Украины
https://www.youtube.com/watch?v=RLHL5tcYM_4
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14.06.2022 17:44 Ответить
Война завершиться ПеремогоЮ Украины..
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14.06.2022 18:02 Ответить
не ганьбися і спустися будь ласка на землю
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14.06.2022 19:47 Ответить
Виступи в 95 кварталі він свою "повагу" до України та її народу продемонстрував дуже наочно! Чи може ми забули про порноакторку чи термос? А заклик в 2014 році розкривати переміщення збройних сил на Донбасі (правда тією, що глдує чоловіка скумбрією по 8 гривень)?
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14.06.2022 18:13 Ответить
Про що воно меле? Повагу ми вже маємо у цілому світі.
Пацык геть не дивитися вперед, бо поля не бачить, вузьколобий. Наголосували, ***...
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14.06.2022 18:30 Ответить
Що воно меле?
Готує обтикаємі формулювання для капітуляції?
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14.06.2022 18:49 Ответить
Мене так веселять товариші з іноземними проксі на цьому сайті, які сидячи десь далеко від бойових дій, за кордоном, пишуть: "треба звільняти всі території", "треба брати Кубань" і тому подібне... Як ви всі такі розумні, то може спробуєте приїхати і повоювати у складі ЗСУ десь під Гуляйполем чи Слов'янськом? Може тоді до вас дійде, що означає воювати за кожний квадратний кілометр, за кожне село, за кожний промисловий об'єкт чи вулицю, і якою важкою ціною це нам зараз дається. "Військові радники" ви наші закордонні...
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14.06.2022 19:13 Ответить
Тут багато відомих геополітиків в розтягнутих трениках )))
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14.06.2022 19:42 Ответить
Суверинітету достатньо дотримуватись і не порушувати.
Це що знову про "братські народи" ???
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14.06.2022 19:46 Ответить
Я не смотрел и не смотрю квартал 95 и не голосовал за Зе.
Но в его формулировке что-то есть интересное. Вижу ее противовесом высказыванию Макрона, что результат войны должен сохранить лицо путину.
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15.06.2022 10:27 Ответить
 
 