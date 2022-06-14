Штайнмайер защитил Шольца после критики Зеленского: Дождитесь визита канцлера в Киев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встал на защиту канцлера Олафа Шольца после недавней критики со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Зеленский ранее заявил, что Шольцу следует отказаться от попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией.

По словам Штайнмайера, Германия "твердо стоит на стороне Украины - народа, испытавшего вторжение со стороны России".

Штайнмайер посоветовал дождаться предстоящего визита Шольца в Киев: "Тогда в прямых переговорах вы сможете дойти до другой точки зрения и в Украине".

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