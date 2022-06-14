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Штайнмайер защитил Шольца после критики Зеленского: Дождитесь визита канцлера в Киев
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встал на защиту канцлера Олафа Шольца после недавней критики со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Зеленский ранее заявил, что Шольцу следует отказаться от попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией.
По словам Штайнмайера, Германия "твердо стоит на стороне Украины - народа, испытавшего вторжение со стороны России".
Штайнмайер посоветовал дождаться предстоящего визита Шольца в Киев: "Тогда в прямых переговорах вы сможете дойти до другой точки зрения и в Украине".
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staraja europa ana takaja.....vse pripomnjat
Он по большому счету отвечает только перед своими избирателями.
так что нам никто ничего не должен.
У Шольца офуєнні проблеми з падінням рейтингу його партії..
А петух - кукушку
Но здесь все намного печальней -
оба петухи грязьпромовские
Совсем мало, но есть..
1. Ему пох
2. он обижен и ему пох
3 он хочет унижения со стороны Зели но он все равно не приедет ибо ему пох
4. ЕМУ ничего от Украины НЕ НАДО. А нам - надо. Так что на будущее - не надо хамить людям. Умейте находить союзников а не терять.
така"СиЛА компромату"
Надо головой подумать - может мы все-таки делаем что-то не так?
А Відсоток підтримки Сивочолого від цього лише зменшиться.
Дивлюсь, вам буде дуже радісно від високого рейтингу зелупи на руїні замість країні. 3 роки а вже є війна, долар ще не по 40 аде вже по 35, -21% території країни, а 73-відсотковим зегенератом аби тільки рейтинг зелупи ріс.....
покручі обдовбані..
Вы демократически избранное правительство в стране с активной оппозицией, которое все время ищет возможности завалить вашу партию на выборах, которые идут все время: то в парламент, то местные.
У вашей страны хорошие отношения с двумя странами - большой и поменьше. Причем с большой - очень выгодные и в ключевых отраслях. Отношения с большой напрямую влияют на уровень жизни и цен в вашей стране. Отношения со страной поменьше такого влияния не имеют.
Вдруг большая страна нападает на ту, что поменьше и начинает творить адский киздец. Правда и справедливость на стороне страны поменьше, но сами выстоять она не сможет. Она просит вам о помощи, в том числе военной и еще просит прекратить все отношения с большой. При этом большая страна вам говорит: «вас это не касается, это только между нами и ими. Мы все свои обязательства перед вами будем выполнять как раньше. Мы понимаем, что вам надо делать озабоченный вид. Делайте. Но если дадите серьезное оружие - пеняйте на себя»
В результате войны взлетают цены, появляются беженцы, их может стать еще больше. Избиратель ропщет. Оппозиция говорит, что во всем виновато нынешнее некомпетентное правительство. Единственный способ улучшить ситуацию - остановить войну.
Большая страна ясно дает понять, что останавливаться не собирается до тех пор пока или полностью не сменит систему власти в малой, либо, как минимум, не отторгнет значительную часть территории страны поменьше. Изолировать большую страну невозможно, желающих покупать ее сырье много. Большая страна - ядерная. Власть в ней авторитарная, сидит прочно и в обозримом будущем не изменится.
Получается, чтобы остановить войну надо воздействовать на страну поменьше. Способ мягкий: заключай перемирие, фиксируй потери и мы тебе потом поможем восстановиться, примем кандидатом куда-нибудь и пр. Способ жесткий: не подпишешь, помощь прекратится и будет еще хуже, вплоть до исчезновения страны.
Альтернатива этому? Мощная военная поддержка страны поменьше, обрыв всех связей с агрессором - как результат, затягивание войны, углубление кризиса, риск удара по собственной территории - и недовольство и страх избирателей на фоне критики оппозиции: надо заниматься своими проблемами, а не чужими.
Дело не Шольце, Макроне или Драги - дело в экономике и форме организации власти, которая очень плохо подходит для войны и ориентирована на краткосрочный результат в ущерб долгосрочным и стратегическим
Во-первых, поменялась партия Меркель. Меркель за последние годы проиграла несколько раз подряд. Началось всё с того, что она попыталась на своё место посадить Урсулу фон дер Ляйен - ту самую баронессу - президинта Европарламента, которая сейчас так активно помогает Украине. Партия её не приняла. Не приняла и следующую кандидатуру - и главой партии стал Армин Лашет, который подпевал х***у что этот ихний орбан. А лашет, в свою очередь, за несколько недель ухитрился своим хамским поведением обвалить рейтинг партии так, что бывший избиратель ХДС проголосовал за СПДГ, которые на предыдущих выборах получили свой худший результат в истории.
После этих поражений, ХДС поняли, что надо менять вектор. И, в то время, как Зелёные перед войной лоббировали закрытие Северного Потока, именно ХДС активнее всего выступали за поставку Украине нормального вооружения, а не сраных касок.
То есть, в Германии, поскольку партий много, работают не только два озвученных вами варианта. Как раз таки оппозиция в лице ХДС и вынужденные попутчики в виде Зелёных - скажут, что СПДГ профукала шанс быстрее завершить войну через поставки оружия. Вместе у них - 40% мест парламента.
Притом ядро электората зелёных довольно стабильно, потому что набирается в первую очередь из образованных людей (главный источник электората - университетские города), он растёт, и 75% электората поддерживает именно поставки Украине оружия, прекрасно отдавая себе отчёт о возможных экономических последствиях. Потому что, опять таки, программа партии предусматривает, что необходимо поступаться сиюминутной выгодой ради долгосрочной перспективы, и люди сознательно голосуют за это.
В общем, в Германии есть шанс, что оппозиция съест шольца как раз за то, что он одновременно и поступился принципами демократии ради выгоды, и затянул войну тем, что вовремя не поставил нужное оружие, и за то, что при этом пытался изображать хорошую мину.
ему рот прикрыть, или он специально вываливает наружу всё своё местечковое воспитание. Стыдно и противно. Может из за этого хамства мы не имеем достаточно помощи от Германии.
Кто то из вменяемых и близких к этому телу может остановить этот словесный понос?!
Шо ж воно за дурмило!
так как "просил" Зеленский - НЕ ПРОСЯТ.
Нам никто ничего не должен. и никто никому не должен в этом мире.
Хочешь что-то получить - умей договариваться.
а наш зеленый дебил только и умеет что ссориться с потенциальными союзниками.
Понятно, что оно создавалось, для того, чтобы в идеале никогда не применяться, чтобы служить сдерживающим фактором, чтобы войны не хотелось начинать. Но война уже началась - а оно не применятеся и не собирается. Тогда какой в них толк - только тратятся деньги на обслуживание, которое, судя по всему, ещё и не идёт.
А у нас люди гибнут ежедневно! Каждая задержка = жизни людей...
хочешь что-то - не хами людям. иначе получишь НОЛЬ.
Продовжує нас вести шляхом біди ця пародія на інтелект.
НЕ ТЕ ЩО ЗНАЧНО,А В ДОКУАМІЛЬЙОНІВ РАЗІВ БІЛЬШЕ НІЖ РАНІШЕ(1/0)
Він додав, що важливо, щоб Німеччина та її союзники захищали "кожний сантиметр території НАТО", і що Берлін збільшить свою присутність на східному фланзі НАТО.
НІКОГО І НІЧОГО НЕ НАГАДУЄ?
ВІДМАЗКИ БАЦЬКИ ПЕРЕД ПРУТІНИМ.