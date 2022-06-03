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Штайнмайер (502) Стефанчук Руслан (578)

Стефанчук встретился со Штайнмайером и призвал поддержать европейские стремления Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

штайнмайер,стефанчук

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и призвал поддержать европейские стремления Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба парламента.

"Господин президент, все изменения в этом мире совершают мечтатели и фанаты. Поэтому я хочу спросить у вас: назовите мне еще одну страну-кандидата в ЕС, поддержка членства которой в этой стране достигает 91%? И эти 91% - не потому, что у нас война, а потому, что мы кладем свои жизни за ценности и принципы ЕС", — заверил Стефанчук.

При этом спикер отметил, что не просит какого-либо привилегированного статуса для Украины, а хочет юридического признания заслуг украинского народа на пути к евроинтеграции.

"Мы четко понимаем, что статус кандидата — это не статус члена. Мы готовы после получения этого статуса упорно работать, фанатично работать над усовершенствованием нашей страны, над приведением ее в соответствие с Копенгагенскими критериями. Сделать все для того, чтобы Украина была не бедным родственником, а полноценным членом ЕС", - сказал он.

Президент Германии в свою очередь подчеркнул, что для него и правительства очевидно, что Украина находится в особой ситуации.

"Идет война. И это значит, что мы должны найти для Украины особое решение. Потому что ситуация абсолютно особенная. И эту формулировку должна внести Европейская комиссия", — сказал Штайнмайер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штайнмайер призвал Путина вывести войска из Украины и начать переговоры с Зеленским
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Топ комментарии
+14
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03.06.2022 23:01
+11
Куди поділись тисячі тих журнохвойд та пересічних, які скаженіли від прим'ятих піджаків Порошенка?
Зараз вони всліпли і не бачать тонажність та зовнішній вигляд перших осіб держави?

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03.06.2022 23:08
+10
Чому голова парламенту їде на міжнародні зустрічі не в діловому костюмі?
Його ж в Німеччину не з передової десантували.
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03.06.2022 23:11
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из пустого в порожнее.....
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03.06.2022 22:59 Ответить
Із цього порожнє формуються відносини і шлях до Євро. Порожняк гонить ботокс шляхом для зерна з Одеси. Пріоритети розвитку різні
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03.06.2022 23:06 Ответить
із пустого в порожнє це точно !

про 60-ти річні танки Леопард-1 без гармат, які нам не передають
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03.06.2022 23:48 Ответить
Він би ще з Хонеккером поцілувався
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03.06.2022 23:01 Ответить
Добре, що Ви не запропонували щось з Меркель...
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03.06.2022 23:05 Ответить
Ето ізвращєніє. Я до такого навіть не додумався
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03.06.2022 23:26 Ответить
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03.06.2022 23:01 Ответить
стефанчук забув від хвилювання слово "лєбервуршт" і назвав його просто - кончита.
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03.06.2022 23:03 Ответить
Кращеб стефанчук з'їв би шайтанмаєра
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03.06.2022 23:04 Ответить
Стефанчук виглядає так як ніби їв російських немовлят на сніданок ще до того як це стало мемом)
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03.06.2022 23:11 Ответить
Ему достаточно сесть на штанымаера и тот всё подпишет.
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04.06.2022 11:04 Ответить
Спочатку Штаймаєра послали, а потім закликали. Ну, то таке, дипломатія-95...
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03.06.2022 23:08 Ответить
десь там ще ліверна ковбаса ходить, сьогодні також з ним Стефанчук зустрічався
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03.06.2022 23:12 Ответить
Ммм... Стефанчук ******** ліверні ковбаски...
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04.06.2022 04:50 Ответить
Стефанчук зустрівся зі Штайнмаєром і закликав підтримати європейські прагнення України Джерело: https://censor.net/ua/n3345834


УВАГА!
ЗЛИВ РОЗПОЧАТО.
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03.06.2022 23:08 Ответить
..а ще цей зелений свин попросив у Міністра Оборони Німеччини чотири підводні човни для ВМС України! Хто хоче... подивіться на цього зеленого ідіота. https://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/223600.html?fbclid=IwAR22JyDVr41et1Lo0CmVpTuSLo6_Ra-vG6b4tKX1AElBqnNb9AbO5kXX2G0 Здається у Зеленського у команді одні потенційні полудурки! Т
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03.06.2022 23:21 Ответить
Может пшеницу в них вывозить.
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03.06.2022 23:25 Ответить
Куди поділись тисячі тих журнохвойд та пересічних, які скаженіли від прим'ятих піджаків Порошенка?
Зараз вони всліпли і не бачать тонажність та зовнішній вигляд перших осіб держави?

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03.06.2022 23:08 Ответить
Чому голова парламенту їде на міжнародні зустрічі не в діловому костюмі?
Його ж в Німеччину не з передової десантували.
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03.06.2022 23:11 Ответить
Не вліз.
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03.06.2022 23:13 Ответить
Потискає руку і каже що більше всього ******** ліверну ковбасу
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03.06.2022 23:13 Ответить
Коливан, він мені одному до цього подібний?
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03.06.2022 23:29 Ответить
Шольц руку лікував після потиску
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03.06.2022 23:30 Ответить
...сильное фото
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04.06.2022 04:12 Ответить
Ага. Ща он с ****** посоветуется и поддержат
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03.06.2022 23:09 Ответить
Хто з ким зустрічається, той так і називається!
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03.06.2022 23:10 Ответить
Що новую формулу разробляли??))
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03.06.2022 23:19 Ответить
*****, почему эта жирная корова в военной форме одежды?! Он что, ****, офицер? С какого хера вся эта ЗЕ-камарилья облачилась в униформу, боясь выйти на улицы без охраны?!... ****, ты вообще какого хера в Германию в военной форме поперся?!
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03.06.2022 23:20 Ответить
Ещё хорошо, что с мордашки стёр маскировочную раскраску.
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03.06.2022 23:29 Ответить
На счёт жирной коровы ,говорят у него куча болячек ,в том числе диабет, а не обжорство ,а вообще никто не застрахован от форс мажора,любого может рак сожрать и превратить в спичку , инфаркт стукнуть, инсульт превратить в растение или паркенсон как у Мухамеда Али
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03.06.2022 23:38 Ответить
Що, Голова Верховної Ради України не може собі пошити нормальний одяг? Щоб мати вигляд людини, а не бомжа? В якомусь ганчірьї їздить на зустріч з топ лідерами Европу.
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03.06.2022 23:38 Ответить
Бедный Стефанчук. Он видимо что то перенес или болеет чем то. Мне жалко таких людей. Не хотел бы я быть на его месте. Вряд ли такой вес от простого переедания.
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04.06.2022 00:44 Ответить
кажуть діабет...
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05.06.2022 00:47 Ответить
Один раз послали Штанмайера теперь сами к нему ездят. Ну и кто кому теперь нужен больше: Украина Германии или Германия Украине? Штанмайеру ***** теперь боевой клоун с его остроумием. Пока он Президинт Украине не видать этого статуса. Благодаря острым языкам у Зеленского и ****** Ермака.
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04.06.2022 00:57 Ответить
Штанмайер: "Точиться війна. І це означає, що ми повинні знайти для України особливе рішення. Тому що ситуація абсолютно особлива. І це формулювання повинна внести Європейська комісія"

Перевод с немецкого дипломатического: "Клоуны, а не пошли бы вы *****"
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04.06.2022 01:01 Ответить
 
 