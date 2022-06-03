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Штайнмаєр (322) Стефанчук Руслан (654)

Стефанчук зустрівся зі Штайнмаєром і закликав підтримати європейські прагнення України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

штайнмайер,стефанчук

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і закликав підтримати європейські прагнення України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба парламенту.

"Пане президенте, усі зміни в цьому світі роблять мрійники та фанати. Тому я хочу запитати у вас: назвіть мені ще одну країну кандидата до ЄС, підтримка до членства якої в цій країні сягає 91?%? І цих 91?% не тому, що в нас війна, а тому що ми кладемо свої життя за цінності та принципи ЄС", — запевнив Стефанчук.

При цьому спікер зазначив, що не просить якогось привілейованого статусу для України, а хоче юридичного визнання щодо заслуг українського народу на шляху до євроінтеграції.

"Ми чітко розуміємо, що статус кандидата — це не статус члена. Ми готові після отримання цього статусу наполегливо працювати, фанатично працювати над удосконаленням нашої країни, над приведенням її до відповідності Копенгагенських критеріям. Зробити все для того, щоб Україна не була бідним родичем, а була повноцінним членом ЄС", — сказав він.

Президент Німеччини у свою чергу наголосив, що для нього і уряду очевидно, що Україна знаходиться в особливій ситуації.

"Точиться війна. І це означає, що ми повинні знайти для України особливе рішення. Тому що ситуація абсолютно особлива. І це формулювання повинна внести Європейська комісія", — сказав Штайнмаєр.

Також читайте: Штайнмаєр закликав Путіна вивести війська з України і почати переговори із Зеленським

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
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03.06.2022 23:01
+11
Куди поділись тисячі тих журнохвойд та пересічних, які скаженіли від прим'ятих піджаків Порошенка?
Зараз вони всліпли і не бачать тонажність та зовнішній вигляд перших осіб держави?

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03.06.2022 23:08
+10
Чому голова парламенту їде на міжнародні зустрічі не в діловому костюмі?
Його ж в Німеччину не з передової десантували.
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03.06.2022 23:11
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из пустого в порожнее.....
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03.06.2022 22:59 Відповісти
Із цього порожнє формуються відносини і шлях до Євро. Порожняк гонить ботокс шляхом для зерна з Одеси. Пріоритети розвитку різні
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03.06.2022 23:06 Відповісти
із пустого в порожнє це точно !

про 60-ти річні танки Леопард-1 без гармат, які нам не передають
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03.06.2022 23:48 Відповісти
Він би ще з Хонеккером поцілувався
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03.06.2022 23:01 Відповісти
Добре, що Ви не запропонували щось з Меркель...
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03.06.2022 23:05 Відповісти
Ето ізвращєніє. Я до такого навіть не додумався
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03.06.2022 23:26 Відповісти
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03.06.2022 23:01 Відповісти
стефанчук забув від хвилювання слово "лєбервуршт" і назвав його просто - кончита.
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03.06.2022 23:03 Відповісти
Кращеб стефанчук з'їв би шайтанмаєра
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03.06.2022 23:04 Відповісти
Стефанчук виглядає так як ніби їв російських немовлят на сніданок ще до того як це стало мемом)
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03.06.2022 23:11 Відповісти
Ему достаточно сесть на штанымаера и тот всё подпишет.
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04.06.2022 11:04 Відповісти
Спочатку Штаймаєра послали, а потім закликали. Ну, то таке, дипломатія-95...
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03.06.2022 23:08 Відповісти
десь там ще ліверна ковбаса ходить, сьогодні також з ним Стефанчук зустрічався
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03.06.2022 23:12 Відповісти
Ммм... Стефанчук ******** ліверні ковбаски...
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04.06.2022 04:50 Відповісти
Стефанчук зустрівся зі Штайнмаєром і закликав підтримати європейські прагнення України Джерело: https://censor.net/ua/n3345834


УВАГА!
ЗЛИВ РОЗПОЧАТО.
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03.06.2022 23:08 Відповісти
..а ще цей зелений свин попросив у Міністра Оборони Німеччини чотири підводні човни для ВМС України! Хто хоче... подивіться на цього зеленого ідіота. https://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/223600.html?fbclid=IwAR22JyDVr41et1Lo0CmVpTuSLo6_Ra-vG6b4tKX1AElBqnNb9AbO5kXX2G0 Здається у Зеленського у команді одні потенційні полудурки! Т
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03.06.2022 23:21 Відповісти
Может пшеницу в них вывозить.
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03.06.2022 23:25 Відповісти
Куди поділись тисячі тих журнохвойд та пересічних, які скаженіли від прим'ятих піджаків Порошенка?
Зараз вони всліпли і не бачать тонажність та зовнішній вигляд перших осіб держави?

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03.06.2022 23:08 Відповісти
Чому голова парламенту їде на міжнародні зустрічі не в діловому костюмі?
Його ж в Німеччину не з передової десантували.
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03.06.2022 23:11 Відповісти
Не вліз.
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03.06.2022 23:13 Відповісти
Потискає руку і каже що більше всього ******** ліверну ковбасу
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03.06.2022 23:13 Відповісти
Коливан, він мені одному до цього подібний?
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03.06.2022 23:29 Відповісти
Шольц руку лікував після потиску
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03.06.2022 23:30 Відповісти
...сильное фото
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04.06.2022 04:12 Відповісти
Ага. Ща он с ****** посоветуется и поддержат
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03.06.2022 23:09 Відповісти
Хто з ким зустрічається, той так і називається!
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03.06.2022 23:10 Відповісти
Що новую формулу разробляли??))
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03.06.2022 23:19 Відповісти
*****, почему эта жирная корова в военной форме одежды?! Он что, ****, офицер? С какого хера вся эта ЗЕ-камарилья облачилась в униформу, боясь выйти на улицы без охраны?!... ****, ты вообще какого хера в Германию в военной форме поперся?!
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03.06.2022 23:20 Відповісти
Ещё хорошо, что с мордашки стёр маскировочную раскраску.
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03.06.2022 23:29 Відповісти
На счёт жирной коровы ,говорят у него куча болячек ,в том числе диабет, а не обжорство ,а вообще никто не застрахован от форс мажора,любого может рак сожрать и превратить в спичку , инфаркт стукнуть, инсульт превратить в растение или паркенсон как у Мухамеда Али
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03.06.2022 23:38 Відповісти
Що, Голова Верховної Ради України не може собі пошити нормальний одяг? Щоб мати вигляд людини, а не бомжа? В якомусь ганчірьї їздить на зустріч з топ лідерами Европу.
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03.06.2022 23:38 Відповісти
Бедный Стефанчук. Он видимо что то перенес или болеет чем то. Мне жалко таких людей. Не хотел бы я быть на его месте. Вряд ли такой вес от простого переедания.
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04.06.2022 00:44 Відповісти
кажуть діабет...
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05.06.2022 00:47 Відповісти
Один раз послали Штанмайера теперь сами к нему ездят. Ну и кто кому теперь нужен больше: Украина Германии или Германия Украине? Штанмайеру ***** теперь боевой клоун с его остроумием. Пока он Президинт Украине не видать этого статуса. Благодаря острым языкам у Зеленского и ****** Ермака.
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04.06.2022 00:57 Відповісти
Штанмайер: "Точиться війна. І це означає, що ми повинні знайти для України особливе рішення. Тому що ситуація абсолютно особлива. І це формулювання повинна внести Європейська комісія"

Перевод с немецкого дипломатического: "Клоуны, а не пошли бы вы *****"
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04.06.2022 01:01 Відповісти
 
 