14 623 91
Штайнмаєр захистив Шольца після критики Зеленського: Дочекайтеся візиту канцлера до Києва
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр став на захист канцлера Олафа Шольца після нещодавньої критики з боку президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Зеленський раніше заявив, що Шольцу потрібно відмовитись від спроб зберегти рівновагу у відносинах між Україною і Росією.
За словами Штайнмаєра, Німеччина "твердо стоїть на боці України - народу, який зазнав вторгнення з боку Росії".
Штайнмаєр порадив дочекатися майбутнього візиту Шольца до Києва: "Тоді у прямих переговорах ви зможете дійти до дещо іншої точки зору і в Україні".
Топ коментарі
+43 Fjall_Raven
показати весь коментар14.06.2022 17:01
+27 Валерия Ларченко b661826f
показати весь коментар14.06.2022 17:22
+21 vismavista
показати весь коментар14.06.2022 17:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
staraja europa ana takaja.....vse pripomnjat
Он по большому счету отвечает только перед своими избирателями.
так что нам никто ничего не должен.
У Шольца офуєнні проблеми з падінням рейтингу його партії..
А петух - кукушку
Но здесь все намного печальней -
оба петухи грязьпромовские
Совсем мало, но есть..
1. Ему пох
2. он обижен и ему пох
3 он хочет унижения со стороны Зели но он все равно не приедет ибо ему пох
4. ЕМУ ничего от Украины НЕ НАДО. А нам - надо. Так что на будущее - не надо хамить людям. Умейте находить союзников а не терять.
така"СиЛА компромату"
Надо головой подумать - может мы все-таки делаем что-то не так?
А Відсоток підтримки Сивочолого від цього лише зменшиться.
Дивлюсь, вам буде дуже радісно від високого рейтингу зелупи на руїні замість країні. 3 роки а вже є війна, долар ще не по 40 аде вже по 35, -21% території країни, а 73-відсотковим зегенератом аби тільки рейтинг зелупи ріс.....
покручі обдовбані..
Вы демократически избранное правительство в стране с активной оппозицией, которое все время ищет возможности завалить вашу партию на выборах, которые идут все время: то в парламент, то местные.
У вашей страны хорошие отношения с двумя странами - большой и поменьше. Причем с большой - очень выгодные и в ключевых отраслях. Отношения с большой напрямую влияют на уровень жизни и цен в вашей стране. Отношения со страной поменьше такого влияния не имеют.
Вдруг большая страна нападает на ту, что поменьше и начинает творить адский киздец. Правда и справедливость на стороне страны поменьше, но сами выстоять она не сможет. Она просит вам о помощи, в том числе военной и еще просит прекратить все отношения с большой. При этом большая страна вам говорит: «вас это не касается, это только между нами и ими. Мы все свои обязательства перед вами будем выполнять как раньше. Мы понимаем, что вам надо делать озабоченный вид. Делайте. Но если дадите серьезное оружие - пеняйте на себя»
В результате войны взлетают цены, появляются беженцы, их может стать еще больше. Избиратель ропщет. Оппозиция говорит, что во всем виновато нынешнее некомпетентное правительство. Единственный способ улучшить ситуацию - остановить войну.
Большая страна ясно дает понять, что останавливаться не собирается до тех пор пока или полностью не сменит систему власти в малой, либо, как минимум, не отторгнет значительную часть территории страны поменьше. Изолировать большую страну невозможно, желающих покупать ее сырье много. Большая страна - ядерная. Власть в ней авторитарная, сидит прочно и в обозримом будущем не изменится.
Получается, чтобы остановить войну надо воздействовать на страну поменьше. Способ мягкий: заключай перемирие, фиксируй потери и мы тебе потом поможем восстановиться, примем кандидатом куда-нибудь и пр. Способ жесткий: не подпишешь, помощь прекратится и будет еще хуже, вплоть до исчезновения страны.
Альтернатива этому? Мощная военная поддержка страны поменьше, обрыв всех связей с агрессором - как результат, затягивание войны, углубление кризиса, риск удара по собственной территории - и недовольство и страх избирателей на фоне критики оппозиции: надо заниматься своими проблемами, а не чужими.
Дело не Шольце, Макроне или Драги - дело в экономике и форме организации власти, которая очень плохо подходит для войны и ориентирована на краткосрочный результат в ущерб долгосрочным и стратегическим
Во-первых, поменялась партия Меркель. Меркель за последние годы проиграла несколько раз подряд. Началось всё с того, что она попыталась на своё место посадить Урсулу фон дер Ляйен - ту самую баронессу - президинта Европарламента, которая сейчас так активно помогает Украине. Партия её не приняла. Не приняла и следующую кандидатуру - и главой партии стал Армин Лашет, который подпевал х***у что этот ихний орбан. А лашет, в свою очередь, за несколько недель ухитрился своим хамским поведением обвалить рейтинг партии так, что бывший избиратель ХДС проголосовал за СПДГ, которые на предыдущих выборах получили свой худший результат в истории.
После этих поражений, ХДС поняли, что надо менять вектор. И, в то время, как Зелёные перед войной лоббировали закрытие Северного Потока, именно ХДС активнее всего выступали за поставку Украине нормального вооружения, а не сраных касок.
То есть, в Германии, поскольку партий много, работают не только два озвученных вами варианта. Как раз таки оппозиция в лице ХДС и вынужденные попутчики в виде Зелёных - скажут, что СПДГ профукала шанс быстрее завершить войну через поставки оружия. Вместе у них - 40% мест парламента.
Притом ядро электората зелёных довольно стабильно, потому что набирается в первую очередь из образованных людей (главный источник электората - университетские города), он растёт, и 75% электората поддерживает именно поставки Украине оружия, прекрасно отдавая себе отчёт о возможных экономических последствиях. Потому что, опять таки, программа партии предусматривает, что необходимо поступаться сиюминутной выгодой ради долгосрочной перспективы, и люди сознательно голосуют за это.
В общем, в Германии есть шанс, что оппозиция съест шольца как раз за то, что он одновременно и поступился принципами демократии ради выгоды, и затянул войну тем, что вовремя не поставил нужное оружие, и за то, что при этом пытался изображать хорошую мину.
ему рот прикрыть, или он специально вываливает наружу всё своё местечковое воспитание. Стыдно и противно. Может из за этого хамства мы не имеем достаточно помощи от Германии.
Кто то из вменяемых и близких к этому телу может остановить этот словесный понос?!
Шо ж воно за дурмило!
так как "просил" Зеленский - НЕ ПРОСЯТ.
Нам никто ничего не должен. и никто никому не должен в этом мире.
Хочешь что-то получить - умей договариваться.
а наш зеленый дебил только и умеет что ссориться с потенциальными союзниками.
Понятно, что оно создавалось, для того, чтобы в идеале никогда не применяться, чтобы служить сдерживающим фактором, чтобы войны не хотелось начинать. Но война уже началась - а оно не применятеся и не собирается. Тогда какой в них толк - только тратятся деньги на обслуживание, которое, судя по всему, ещё и не идёт.
А у нас люди гибнут ежедневно! Каждая задержка = жизни людей...
хочешь что-то - не хами людям. иначе получишь НОЛЬ.
Продовжує нас вести шляхом біди ця пародія на інтелект.
НЕ ТЕ ЩО ЗНАЧНО,А В ДОКУАМІЛЬЙОНІВ РАЗІВ БІЛЬШЕ НІЖ РАНІШЕ(1/0)
Він додав, що важливо, щоб Німеччина та її союзники захищали "кожний сантиметр території НАТО", і що Берлін збільшить свою присутність на східному фланзі НАТО.
НІКОГО І НІЧОГО НЕ НАГАДУЄ?
ВІДМАЗКИ БАЦЬКИ ПЕРЕД ПРУТІНИМ.