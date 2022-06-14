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Штайнмаєр захистив Шольца після критики Зеленського: Дочекайтеся візиту канцлера до Києва

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр став на захист канцлера Олафа Шольца після нещодавньої критики з боку президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Зеленський раніше заявив, що Шольцу потрібно відмовитись від спроб зберегти рівновагу у відносинах між Україною і Росією.

За словами Штайнмаєра, Німеччина "твердо стоїть на боці України - народу, який зазнав вторгнення з боку Росії".

Штайнмаєр порадив дочекатися майбутнього візиту Шольца до Києва: "Тоді у прямих переговорах ви зможете дійти до дещо іншої точки зору і в Україні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відповів на звинувачення Байдена: Нас не забезпечили зброєю і не закрили небо

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+43
всё выглядит так, что дерьмак дал задание своей кукле перессорится вообще со всеми союзниками, чтобы они полностью отвернулись от Украины.
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14.06.2022 17:01
+27
зелупа за год,даже когда совсем уже припекло, так и не собрался заняться обороной страны ...а теперь ,от его гнусавых визгов,впечатление ,что у нас то Байден,то Шольц президент ,только не зелёное чмо
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14.06.2022 17:22
+21
Это правда. Плевать в глаза донорам и одновремено в хамской манере требовать, это фирменный стиль наших креслесидельцев, так и не понявших, что они не в Квартале и поливают грязью не Ющенко. А посла- начальником бани, а не диполоматом работать.
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14.06.2022 17:04
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всё выглядит так, что дерьмак дал задание своей кукле перессорится вообще со всеми союзниками, чтобы они полностью отвернулись от Украины.
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14.06.2022 17:01 Відповісти
а напомни-ка сколько оружия Германия обещала и когда и сколько поставила?
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14.06.2022 18:03 Відповісти
imenno tak i e....no....on esho nepodozrevajet v polnoi mere vo shto im eto oboidetsa....pozze.

staraja europa ana takaja.....vse pripomnjat
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14.06.2022 18:24 Відповісти
Воздастся каждому по делам его. А не по словам.
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14.06.2022 17:02 Відповісти
Так в тому то і справа (( головне щоб нас не зачепило це «воздастся
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14.06.2022 17:10 Відповісти
фрицы все верят в пакт молотова-рибентропа
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14.06.2022 17:24 Відповісти
vo pervix - nemci. vo vtorix - etomu verit adepti *****
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14.06.2022 17:47 Відповісти
Это правда. Плевать в глаза донорам и одновремено в хамской манере требовать, это фирменный стиль наших креслесидельцев, так и не понявших, что они не в Квартале и поливают грязью не Ющенко. А посла- начальником бани, а не диполоматом работать.
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14.06.2022 17:04 Відповісти
А ви знаєте, скільки щодня людей гине??? Віфйськових і звичайних, мирних, таких, як ми з вами. Вже 4 місяці війна!!! А вони й досі думають, збираються. Якби вони захотіли - то і війни не було б. Нам вони знають, що казать, а терористів поставить у рамки не можуть. Сказали б -звідки ракета прилетіла, туди й буде відповідь! І нічого оцього не було 100% !!! Так ні, їм іграшки на людьських життях!!!
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14.06.2022 17:14 Відповісти
Гавнина Романенко, не треба було ідіотів в 2019 на президента і в Раду обирать. Які претензіїї до Заходу, якщо ви зелупню кончену до влади привели?
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14.06.2022 17:21 Відповісти
пропонуєш здатись, кремлівський агітатор?
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14.06.2022 18:06 Відповісти
Пропоную не обливати брудом тих, хто нам дає зброю. Вони нам нічого не винні. І з власного досвіду скажу, що на Заході ледачим попрошайкам, які не мають гідності, не дають нічого, ну може хлібця, щоб не здохли. А людям з гідністю завжди допомагають. Але де ж зелупі гідності набрати, воно про Революцію Гідності про ********* палички жартувало
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14.06.2022 18:32 Відповісти
зелупа за год,даже когда совсем уже припекло, так и не собрался заняться обороной страны ...а теперь ,от его гнусавых визгов,впечатление ,что у нас то Байден,то Шольц президент ,только не зелёное чмо
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14.06.2022 17:22 Відповісти
Барышня! Мы не базаре. Я знаю не хуже вашего и даже больше. Вы когда к соседке деньги и подсолнечное масло занимать идете то же начинаете быковать с порога? Так вот, на этом земном шарике-НИКТО И НИКОМУ И НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН! Как и ваша соседка с подсолнечным маслом не должна вам. Ладно, такие как вы этого не понимают, но эти "деятели" уже три года как кресла позанимали? Для этого они в креслах, что бы вопрос решить для станы, а не обхамить донора.
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14.06.2022 17:24 Відповісти
Як вже набридли сторонніки та прихильники Німеччини.Ти,неповажаємий,дуже помиляеся,що ніхто нікому не винен.Х.йло агресивний террорист світового рівня.Придушити цю дику наволоч, міссія усього Світу.Кацапи вже оголосили наступні цілі.Це країни Балтиї.Чи ти пропонуєш чекати всім осторонь?Тобі нагадати чим це закінчилось у 1939?!!
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14.06.2022 18:18 Відповісти
Ты кто? Чтец заученных лирических текстов? Тебе не сюда, спектакль про Буратино на канале у Фейгина.
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14.06.2022 18:32 Відповісти
Я - прихильник України і я маю гідність. А зелупа не має ана гідності ані є прихильником України, він би давно зійшовся посередині, якби не ЗСУ і Залужний. Тому зелупа без гідності корчить із себе невідомо кого, ображається, тупотить ніжками, болтає буєм, верещить "пачіму ми досі ні в ната?", замість того, щоб працювати самому і співпарцювати нехай навіть і з такими *********** але партнерами
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14.06.2022 18:36 Відповісти
А до чого тут "баришня", якщо бикує Володя? Замість займатися обороною, Володя три роки все закатував в асфальт і тирив, тирив і ще раз тирив, а зараз стрілки переводить то на Шольца, то на Байдена. Шольца вибирали німці для Німеччини, а американці Байдена для американців і вони думають про свої країни, а Володя Боневтікбонезміг мав би думати за той нарід, який йому довірився і обрав його. Але Володя і тут хоче його надурити, переводячи стрілки на інших політиків, хоча сам добряче накосив, бо він є Президент, а не Шольц і він витрачав наш бюджет, а не Байден.
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14.06.2022 19:43 Відповісти
для декого срач проти Зєлі це пріорітет при написанні коментів, обіцянки-цяцянки Шольца під час війни для них речі другорядні!
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14.06.2022 18:04 Відповісти
Сам зеля це срач проти зелі, ніхто, крім зелі, не макає його в гівно, як сам зеля. І робить він це своїми вчинками, діями, словами. У нього є телефон, в який він може Шольцу все що завгодно наодинці сказати, але ні, сцить, і обсирає заочно. Шольц вже мрець, але поки нова коалція чи, не дай бог, взагалі перевибори, він може 6-8-10 місяців нічого не робити взагалі. Так нах його злить ***** на радість??
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14.06.2022 18:42 Відповісти
у нас есть мягко говоря проблема. У Шольца - нет.
Он по большому счету отвечает только перед своими избирателями.
так что нам никто ничего не должен.
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14.06.2022 19:17 Відповісти
ПОМИЛЯЄТЕСЬ.

У Шольца офуєнні проблеми з падінням рейтингу його партії..
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14.06.2022 20:33 Відповісти
давай ще за нього хвилювацця? так? аби що, тільки про нездарну зелупу?
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14.06.2022 22:38 Відповісти
stesnjajus sprosit - a chem immeno hamstvo ta bikovanie pomozhe v dannoi situaciji ?
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14.06.2022 18:27 Відповісти
если бы УКРАИНЦЫ захотели - то войны бы не было. Если бы галочки в правильных местах ставили все эти годы.
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14.06.2022 19:20 Відповісти
Я реально если честно не понимаю поведение нашего президента, зачем срать на всех вокруг когда сам плуги в дерьме. Дипломатичкски надо работать, тогда все будет отлично. Какое бы паршивое отношение к немцам бы не было.
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14.06.2022 17:05 Відповісти
он сам нихера не понимает, просто поток слов, ну или словесный понос
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14.06.2022 17:14 Відповісти
on v kompaniji predatelei - ermak , tatarov , portnov , kolomoiskij.....vyvodi delaite sami.
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14.06.2022 18:30 Відповісти
Це суто кошерна манера самозахисту при дискусіях та публікаціях у ЗМІ - істерично підвищувати градус порушеної теми, ображати та загрожувати опонентам, перекладаючи на них усю провину у власних гріхах та прорахунках.
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14.06.2022 18:44 Відповісти
Кукушка хвалит петуха,
А петух - кукушку

Но здесь все намного печальней -
оба петухи грязьпромовские
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14.06.2022 17:06 Відповісти
Что, гаубицы и БМП обещанные в кармане привезет. Те БМП-1, которые греки в качестве мишеней использовали?
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14.06.2022 17:06 Відповісти
А він чому не хоче відвідати Київ?
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14.06.2022 17:08 Відповісти
Остались остатки стыда.
Совсем мало, но есть..
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14.06.2022 17:10 Відповісти
нет. причин несколько.
1. Ему пох
2. он обижен и ему пох
3 он хочет унижения со стороны Зели но он все равно не приедет ибо ему пох
4. ЕМУ ничего от Украины НЕ НАДО. А нам - надо. Так что на будущее - не надо хамить людям. Умейте находить союзников а не терять.
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14.06.2022 19:15 Відповісти
Шольц,як і Меркель НЕ СТАНУТЬ прихильнішими до України НІКОЛИ.

така"СиЛА компромату"
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14.06.2022 20:36 Відповісти
И я не удивлюсь, если завтра мы узнаем, что ливерная колбаса заедет в Украину на командирской машине во главе танковой дивизии "Das Reich" 😕
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14.06.2022 17:09 Відповісти
А что если они поедет на восток на помощь ВСУ? Уже назвали дату передачи гаубиц PzH 2000 на 22 июня. Похоже немцы тоже любит кацапов троллить. Это будет то же что подписание закона о ленд-лизе Украине в 9 мая.
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14.06.2022 17:15 Відповісти
краще б вони потролили на 21 квітня
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14.06.2022 18:07 Відповісти
что, Шольц возглавит колонну леопардов, гепардов и самоходок в Украину? тонда конечно, полная уважуха, сало и горилка
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14.06.2022 17:11 Відповісти
В утро 22 июня на открытом мерседесе, одетый в известной форме от Hugo Boss.
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14.06.2022 17:18 Відповісти
что бы у кацапов подлива по ногам потекла. как у дидов когда то
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14.06.2022 17:34 Відповісти
Ну от, а навіщо було плювати в лице Штанмаєру? Вже техніка давно була б в Україні, і артилерія, й танки й бмп, не тільки у зєлі его космічних розмірів.
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14.06.2022 17:12 Відповісти
Ничего бы не было не п... У нас здесь в Канаде очень выдержанные политики и то уже начинают критиковать позицию Франции Германии Италии. Скорее всего Путлер их запугал- поставите оружие -полностью отключу газ( хотя бы на месяц).
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14.06.2022 17:16 Відповісти
У всіх дуже змінюється позиція після відвідин руін под київом, можна було на багато чого розвести, знов таки тоді був нанесений сильний удар по нашим двостороннім відносинам, зєля коли зрозумів що накоїв почав вже сам запрошувати приїхати й типу давайте забудемо розбіжності але шкода вже була завдана. Ми не в тій позиції щоб з союзниками вчиняти скандали й воротити носом.
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14.06.2022 17:21 Відповісти
Согласен с вами на все 100%,но когда Украина истекает кровью а Шольц только обещает и не выполняет, то многие начинают возмущаться. Вы не забывайте что Канада - это вторая Украина и здесь на все попытки отказов Украине реагирут агресивно и болезнненно. И это не переделаешь.
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14.06.2022 18:04 Відповісти
Неучей в политику пускать нельзя при любом раскладе. Политика - это дело интеллигентов , а не гопников.
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14.06.2022 17:29 Відповісти
Фрау Штази в 2008 г. Тоже самое сделала...Зарубив ПДЧ для Украины
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14.06.2022 17:14 Відповісти
ПДЧ для України "зарубала" КОСАТА БЛ..ДЬ ЮЛЄЧКА.
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14.06.2022 20:37 Відповісти
Скажу вам так- если бы в 2005 году Порошенко и Тимошенко не делили власть и не грызлись между собой а помогали Ющенко то страна бы была другой сейчас. Моя воля - обоих засадил бы в тюрягу надолго. Ворье поганое.
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15.06.2022 00:10 Відповісти
може пригадаєте, що саме при Ющу і останьому задньопрохідному Гриценкові в якості міністра оборони було продано найбульше зброї з запасів? при деякій повазі до "ці руки нічого не крали" цей Манілов наробив такого, що ми мали овоча в 2010
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15.06.2022 08:24 Відповісти
Смутился после критики Зеленского? Не смешите мои тапочки. Просто из Вашингтона и Лондона поступила убедительная просьба, проигнорировать которую себе дороже.
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14.06.2022 17:15 Відповісти
как это мило, два голубка)
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14.06.2022 17:16 Відповісти
где -то я читала, что у г.Шольца такой характер, что если его к чему-то принуждать, он сделает ровно наоборот..., конечно, его характер - его проблемы., но политик должен быть, во-первых, более гибким, а во-вторых, отвечать за свои слова...
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14.06.2022 17:25 Відповісти
голубой воришка этот политик. сидит на кукане
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14.06.2022 17:35 Відповісти
у этого политика все зашибись. А Украина, если честно - в жопе.
Надо головой подумать - может мы все-таки делаем что-то не так?
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14.06.2022 19:09 Відповісти
Кухарка, дворник, актер-комик, сапожник, - не могут управлять страной. Доказано историей.
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14.06.2022 17:27 Відповісти
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14.06.2022 17:38 Відповісти
Скажу більше, через таких, як Шевченко, можна було легко закладки по казламордим заводам зробить, при чому як міни так і закладки в програмне забезпечення. Але куди зелупі 73-відсотковій такі комбінації.... Ну і годі шукати розуміння складкої гри і складних схем у 73% розумово відсталих
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14.06.2022 18:04 Відповісти
ПРОЇ..АВШІ вибори упороті прихильники Петра зараз можуть лише бризкати слиною і жовчю..

А Відсоток підтримки Сивочолого від цього лише зменшиться.
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14.06.2022 20:41 Відповісти
переможні 73% де зараз? за кордоном висловлюють своє незадоволення умовами проживанням для біженців? хер кого на фронтій знайдеш чи в сфері допомоги військовим
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14.06.2022 22:40 Відповісти
і проїбали не тільки виборці Петра, проїбала вся країна, яка 3 роки до шашликів на асфальті готувалась і до бабушкофонів...
Дивлюсь, вам буде дуже радісно від високого рейтингу зелупи на руїні замість країні. 3 роки а вже є війна, долар ще не по 40 аде вже по 35, -21% території країни, а 73-відсотковим зегенератом аби тільки рейтинг зелупи ріс.....
покручі обдовбані..
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14.06.2022 22:43 Відповісти
Зеле пришел приказ из Центра срочно рассориться со всеми союзниками основными? Или он просто ...неумный и почувствовал себя одним из мировых лидеров?
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14.06.2022 17:41 Відповісти
Чтобы понять кажущуюся несколько ******** позицию руководства Германии, Франции и пр. надо представить себя на их месте.

Вы демократически избранное правительство в стране с активной оппозицией, которое все время ищет возможности завалить вашу партию на выборах, которые идут все время: то в парламент, то местные.

У вашей страны хорошие отношения с двумя странами - большой и поменьше. Причем с большой - очень выгодные и в ключевых отраслях. Отношения с большой напрямую влияют на уровень жизни и цен в вашей стране. Отношения со страной поменьше такого влияния не имеют.

Вдруг большая страна нападает на ту, что поменьше и начинает творить адский киздец. Правда и справедливость на стороне страны поменьше, но сами выстоять она не сможет. Она просит вам о помощи, в том числе военной и еще просит прекратить все отношения с большой. При этом большая страна вам говорит: «вас это не касается, это только между нами и ими. Мы все свои обязательства перед вами будем выполнять как раньше. Мы понимаем, что вам надо делать озабоченный вид. Делайте. Но если дадите серьезное оружие - пеняйте на себя»

В результате войны взлетают цены, появляются беженцы, их может стать еще больше. Избиратель ропщет. Оппозиция говорит, что во всем виновато нынешнее некомпетентное правительство. Единственный способ улучшить ситуацию - остановить войну.

Большая страна ясно дает понять, что останавливаться не собирается до тех пор пока или полностью не сменит систему власти в малой, либо, как минимум, не отторгнет значительную часть территории страны поменьше. Изолировать большую страну невозможно, желающих покупать ее сырье много. Большая страна - ядерная. Власть в ней авторитарная, сидит прочно и в обозримом будущем не изменится.

Получается, чтобы остановить войну надо воздействовать на страну поменьше. Способ мягкий: заключай перемирие, фиксируй потери и мы тебе потом поможем восстановиться, примем кандидатом куда-нибудь и пр. Способ жесткий: не подпишешь, помощь прекратится и будет еще хуже, вплоть до исчезновения страны.

Альтернатива этому? Мощная военная поддержка страны поменьше, обрыв всех связей с агрессором - как результат, затягивание войны, углубление кризиса, риск удара по собственной территории - и недовольство и страх избирателей на фоне критики оппозиции: надо заниматься своими проблемами, а не чужими.

Дело не Шольце, Макроне или Драги - дело в экономике и форме организации власти, которая очень плохо подходит для войны и ориентирована на краткосрочный результат в ущерб долгосрочным и стратегическим
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14.06.2022 17:41 Відповісти
справа в дрібничці - ти або береш відповідальність на себе, а тому ти - Черчіль, або ти популіст і хочеш подобаться лохторату, і тоді ти - Чемлерлен, Петен, ..... Трам, Шольц, Лепен, Макрон,.... і вава-зелупа
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14.06.2022 18:09 Відповісти
А потом через время стана побольше говорит- пошли вы все на х... и отдавайте назад Восточную Германию.
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14.06.2022 18:21 Відповісти
А йому шо, він вже у відставці і взагалі пішов в Газпром парцювати....
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14.06.2022 18:43 Відповісти
Всё это хорошо и правильно, но не учитывает специфику внутренней политики Германии последних даже не лет, а года. А за год, ещё до начала войны, многое поменялось.

Во-первых, поменялась партия Меркель. Меркель за последние годы проиграла несколько раз подряд. Началось всё с того, что она попыталась на своё место посадить Урсулу фон дер Ляйен - ту самую баронессу - президинта Европарламента, которая сейчас так активно помогает Украине. Партия её не приняла. Не приняла и следующую кандидатуру - и главой партии стал Армин Лашет, который подпевал х***у что этот ихний орбан. А лашет, в свою очередь, за несколько недель ухитрился своим хамским поведением обвалить рейтинг партии так, что бывший избиратель ХДС проголосовал за СПДГ, которые на предыдущих выборах получили свой худший результат в истории.

После этих поражений, ХДС поняли, что надо менять вектор. И, в то время, как Зелёные перед войной лоббировали закрытие Северного Потока, именно ХДС активнее всего выступали за поставку Украине нормального вооружения, а не сраных касок.

То есть, в Германии, поскольку партий много, работают не только два озвученных вами варианта. Как раз таки оппозиция в лице ХДС и вынужденные попутчики в виде Зелёных - скажут, что СПДГ профукала шанс быстрее завершить войну через поставки оружия. Вместе у них - 40% мест парламента.

Притом ядро электората зелёных довольно стабильно, потому что набирается в первую очередь из образованных людей (главный источник электората - университетские города), он растёт, и 75% электората поддерживает именно поставки Украине оружия, прекрасно отдавая себе отчёт о возможных экономических последствиях. Потому что, опять таки, программа партии предусматривает, что необходимо поступаться сиюминутной выгодой ради долгосрочной перспективы, и люди сознательно голосуют за это.

В общем, в Германии есть шанс, что оппозиция съест шольца как раз за то, что он одновременно и поступился принципами демократии ради выгоды, и затянул войну тем, что вовремя не поставил нужное оружие, и за то, что при этом пытался изображать хорошую мину.
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14.06.2022 19:31 Відповісти
Послушайте, ну что за наглость, что за манеры требовать чужое, которое, между прочим, создано за деньги немецких налогоплательщиков. Как разбой в подворотне. Но это ещё не всё, так надо ещё и оскорблять союзников. Немцы долго терпят, но колись терпець урветься. Кто то уже может
ему рот прикрыть, или он специально вываливает наружу всё своё местечковое воспитание. Стыдно и противно. Может из за этого хамства мы не имеем достаточно помощи от Германии.
Кто то из вменяемых и близких к этому телу может остановить этот словесный понос?!
Шо ж воно за дурмило!
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14.06.2022 17:49 Відповісти
заткнись, плательщик.
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14.06.2022 18:07 Відповісти
а чо ты его затыкаешь? правда глаза колет?
так как "просил" Зеленский - НЕ ПРОСЯТ.
Нам никто ничего не должен. и никто никому не должен в этом мире.
Хочешь что-то получить - умей договариваться.
а наш зеленый дебил только и умеет что ссориться с потенциальными союзниками.
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14.06.2022 19:11 Відповісти
Ну, во-первых: не создано, а, как оказывается, просрано за наши деньги, а во-вторых: какого хрена лежит это оружие, если, когда дело запахло жареным, оно не используется? Быкование Мельника уже и впрямь задолбало, быковать на Шольца перед приездом - не комильфо, но это оружие - не чужое для Украины и не "наше" для Германии. Это оружие должно защищать мир в Европе.

Понятно, что оно создавалось, для того, чтобы в идеале никогда не применяться, чтобы служить сдерживающим фактором, чтобы войны не хотелось начинать. Но война уже началась - а оно не применятеся и не собирается. Тогда какой в них толк - только тратятся деньги на обслуживание, которое, судя по всему, ещё и не идёт.
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14.06.2022 19:10 Відповісти
Leopardi no novyje sto jest u nemcev byli bi interesni.Leopard2a7 model interesni ,stary model sto tam ispanija predlogajet xoroso 2a4 no luce imet lucije tank v mirei kak leopard 2a7 unemcev ix jest.Nemci leopardi budet meniat na panteri,tak im osobo te tanki i nenuzni
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14.06.2022 17:59 Відповісти
Не надейтесь на шольца, забудьте его, он полностью под Путиным, на всех немецких политиков у Путина есть компромат, они продажные как никто
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14.06.2022 18:16 Відповісти
Загівающій Запад?))
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14.06.2022 18:33 Відповісти
н
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14.06.2022 18:34 Відповісти
ЗЕшобло тільки й уміє,що тільки гавкає на союзників,на пуйла і його посіпак бояться й тявкнути!
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14.06.2022 18:17 Відповісти
Я понимаю, что немцам спешить некуда. Можно подождать, провести перегововры, прения, вернуться из Киева в Берлин, обсудить....
А у нас люди гибнут ежедневно! Каждая задержка = жизни людей...
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14.06.2022 18:32 Відповісти
А відповіси мені на питання: Зелупі було куди поспішати 3 роки?
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14.06.2022 18:44 Відповісти
тебе и никому другому ничего никто не должен.
хочешь что-то - не хами людям. иначе получишь НОЛЬ.
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14.06.2022 19:13 Відповісти
Задрали вы вже. ДОЛЖНІ! Бо своєю жадністю та корупцією вони зробили все можливе, щоб ***** напало.
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15.06.2022 12:47 Відповісти
Пацику вже не натякують, а конкретно говорять, як треба поводити себе з поважними людьми. А воно, дурне, переповнене амбіціями, підігріте оточенням бо воно не втік, не дочується.
Продовжує нас вести шляхом біди ця пародія на інтелект.
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14.06.2022 18:43 Відповісти
Хто там поважний? Штангеншлюхер? Шмольц? Чи шмеркель?
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15.06.2022 12:48 Відповісти
"У цій критичній фазі ми значно розширюємо нашу підтримку: ми, серед іншого, постачаємо Україні ************ зенітну систему(**ОДНУ ) та радар виявлення артилерії(**ОДИН*)", - сказав канцлер.

НЕ ТЕ ЩО ЗНАЧНО,А В ДОКУАМІЛЬЙОНІВ РАЗІВ БІЛЬШЕ НІЖ РАНІШЕ(1/0)

Він додав, що важливо, щоб Німеччина та її союзники захищали "кожний сантиметр території НАТО", і що Берлін збільшить свою присутність на східному фланзі НАТО.

НІКОГО І НІЧОГО НЕ НАГАДУЄ?

ВІДМАЗКИ БАЦЬКИ ПЕРЕД ПРУТІНИМ.
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14.06.2022 20:29 Відповісти
Може хтось з біженців в Німеччині допоможе Мельнику зібрати речі а то щось відїзд затягується.
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14.06.2022 20:46 Відповісти
 
 