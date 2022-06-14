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В Минобороны пока не рассматривают вопрос мобилизации женщин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Минобороны пока не рассматривают вопрос мобилизации женщин, а новости о возможном привлечении их в армию являются фейком, распространяемым российскими пропагандистами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.
"У нас не стоит сегодня вопроса о мобилизации женщин. Это не единственный фейк, который запускает Россия", - сказала она.
По ее словам, пока нельзя прогнозировать, как будет проводиться мобилизация в дальнейшем, все будет зависеть от ситуации на фронте.
"По состоянию на сегодняшний день мобилизация произошла полностью по планам. У нас срывов нет", - добавила Маляр.
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+8 Олександр e433b0f9
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+3 krot_lub
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+3 Роман Коваленко 8295bff0
показать весь комментарий14.06.2022 22:02
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Давайте зробимо пару батальонів з усіх, хто довів до такого стану нашу армію.
Все та добре і сьогодні вже по пляжах "обілечівали"?
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"У меня нет никаких навыков.
У первый же день меня ловит снайпер и стреляет", - сказал честно Кошевой.
Приносять, значить, Лисому повістку, а він такий: "Ізвінітє, но у мєня нєт навиков".
Воєнком йому: "Ну, нема, то нема", - розвернувся і пішов собі.
а якщо не хочуть їхати на захід то по барах, ресторанах та різним (розважальних) закладах
київської області таких підпочивальників тех не мало........
«Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.»
Стаття 64 Конституції говорить:
«В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.»
Отже надання сексистьских привілеїв для перетину кордону на основі жіночої статі є грубим порушенням Конституції та СЕКСИЗМОМ. Те саме стосується мобілізації.