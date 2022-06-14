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Новости Война в Украине
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женщины (813) Минобороны (8222) мобилизация (1607) Маляр Анна (408)

В Минобороны пока не рассматривают вопрос мобилизации женщин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

жінки,облік

В Минобороны пока не рассматривают вопрос мобилизации женщин, а новости о возможном привлечении их в армию являются фейком, распространяемым российскими пропагандистами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

"У нас не стоит сегодня вопроса о мобилизации женщин. Это не единственный фейк, который запускает Россия", - сказала она.

Смотрите: Россия придумала новую схему поставки пушечного мяса на передовую - нанимают мужчин на "гуманитарную" работу, - СБУ. ВИДЕО

По ее словам, пока нельзя прогнозировать, как будет проводиться мобилизация в дальнейшем, все будет зависеть от ситуации на фронте.

"По состоянию на сегодняшний день мобилизация произошла полностью по планам. У нас срывов нет", - добавила Маляр.

Также смотрите: Россия ведет скрытую мобилизацию, - Зеленский на переговорах с Дудой и Чапутовой. ВИДЕО
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Топ комментарии
+8
Не розглядає пока? А шо може розглянути? Може дітей ще тоже розглянете?
Давайте зробимо пару батальонів з усіх, хто довів до такого стану нашу армію.
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14.06.2022 20:26
+3
Ідея Мар'яни Безуглої та Третьякової.
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14.06.2022 20:59
+3
Действительно странно. Много лет идет ожесточенная борьба за равноправие, даже язык изуродовали, появились директорки и министерки, даже праздник защитников уже равноправный... В организациях квоты, в объявлениях работодателям запретили указывать пол работника... Но почему-то женщины имеют права выезжать за границу, а мужчины нет. И тишина по поводу явной дискриминации по половому признаку)))
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14.06.2022 22:02
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новына из серии - "в помощь **********,выпуск №69"...
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14.06.2022 19:58 Ответить
Ну раз міністерки кажуть, що не буде, то можна вірити. Ця ж влада ще ніколи не брехала.
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14.06.2022 20:16 Ответить
Не розглядає пока? А шо може розглянути? Може дітей ще тоже розглянете?
Давайте зробимо пару батальонів з усіх, хто довів до такого стану нашу армію.
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14.06.2022 20:26 Ответить
А чому ти рівняєш жінок до дітей? Жінка така сама як чоловік і може робити таку саму роботу? Ти вважаєш що жінка інвалід? От сексист!
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15.06.2022 01:05 Ответить
Це тільки одна фраза з марафону. Ще вона казала, що діє указ про мобілізацію. Будуть мобілізовані ще сотні тисяч. Все йде по плану. "Свідомість громадян висока і суспільство дуже мотивоване."
Все та добре і сьогодні вже по пляжах "обілечівали"?
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14.06.2022 20:46 Ответить
Тоже не пойму, почему так. С одной стороны, говорят по всем новостям, что у нас тысячи добровольцев, а их не берут. С другой стороны, ловят по рынкам и гипермаркетам 40-50 летних дядек с кучей серьезных болячек, немотивированных- типа или на передок, или посадим. С 2014 ниче не поменялось. Это долбое..зм или сознательный саботаж ?
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15.06.2022 03:30 Ответить
На самом деле с октября очень многие женщины станут на воинский учет согласно новых распоряжений.
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14.06.2022 20:46 Ответить
Ідея Мар'яни Безуглої та Третьякової.
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14.06.2022 20:59 Ответить
А даремно,багато жіночок голосували за зе і своїм вибором привели війну в Україну,руки ноги є ,впєрьод із пєснєй!
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14.06.2022 21:09 Ответить
Судячи з усього, квартальних, ніби як чоловічої статі, міноборони Рєзнікова також не збирається мобілізувати.

Ϛϱ⍴ж ग़ƤuŦyƛA

"У меня нет никаких навыков.
У первый же день меня ловит снайпер и стреляет", - сказал честно Кошевой.

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14.06.2022 21:21 Ответить
LordChesterfield

Приносять, значить, Лисому повістку, а він такий: "Ізвінітє, но у мєня нєт навиков".

Воєнком йому: "Ну, нема, то нема", - розвернувся і пішов собі.
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14.06.2022 21:22 Ответить
Дуже кругла велика мішень для снайпера. Тому і боїться, але "чесний". 20-и річні хлопчики дрібніші і з "великими" навиками. Тому вони мають захищати "великих".
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14.06.2022 23:24 Ответить
А як же рівноправ'я? Ми ж усі в одному човні?
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14.06.2022 21:49 Ответить
Действительно странно. Много лет идет ожесточенная борьба за равноправие, даже язык изуродовали, появились директорки и министерки, даже праздник защитников уже равноправный... В организациях квоты, в объявлениях работодателям запретили указывать пол работника... Но почему-то женщины имеют права выезжать за границу, а мужчины нет. И тишина по поводу явной дискриминации по половому признаку)))
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14.06.2022 22:02 Ответить
міноборони якби бачило які пики, молоді, здорові сидять по готелях західної України, як вони відпочивають, як харчуються в ресторанах та на яких тачках розсікають, то питання про мобілізацію жінок не те щоб не стояло, а навіть реєстрація в військоматах відпалаб сама собою.
а якщо не хочуть їхати на захід то по барах, ресторанах та різним (розважальних) закладах
київської області таких підпочивальників тех не мало........
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14.06.2022 22:13 Ответить
Стаття 24 Конституції говорить:
«Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.»
Стаття 64 Конституції говорить:
«В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.»
Отже надання сексистьских привілеїв для перетину кордону на основі жіночої статі є грубим порушенням Конституції та СЕКСИЗМОМ. Те саме стосується мобілізації.
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15.06.2022 01:03 Ответить
почему молчат феминистки???
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16.06.2022 20:55 Ответить
 
 