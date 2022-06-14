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В Міноборони поки не розглядають питання мобілізації жінок
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Міноборони наразі не розглядають питання мобілізації жінок, а новини про можливе залучення їх до війська є фейком, який поширюють російські пропагандисти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.
"У нас не стоїть сьогодні питання про мобілізацію жінок. Це не єдиний фейк, який запускає Росія", - сказала вона.
За її словами, наразі не можна прогнозувати те, як буде проводитись мобілізація надалі, все залежатиме від ситуації на фронті.
"Станом на сьогодні мобілізація відбулася повністю за планами. У нас зривів немає", - додала Маляр.
Топ коментарі
+8 Олександр e433b0f9
показати весь коментар14.06.2022 20:26
+3 krot_lub
показати весь коментар14.06.2022 20:59
+3 Роман Коваленко 8295bff0
показати весь коментар14.06.2022 22:02
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Будь ласка, зачекайте...
Давайте зробимо пару батальонів з усіх, хто довів до такого стану нашу армію.
Все та добре і сьогодні вже по пляжах "обілечівали"?
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"У меня нет никаких навыков.
У первый же день меня ловит снайпер и стреляет", - сказал честно Кошевой.
Приносять, значить, Лисому повістку, а він такий: "Ізвінітє, но у мєня нєт навиков".
Воєнком йому: "Ну, нема, то нема", - розвернувся і пішов собі.
а якщо не хочуть їхати на захід то по барах, ресторанах та різним (розважальних) закладах
київської області таких підпочивальників тех не мало........
«Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.»
Стаття 64 Конституції говорить:
«В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.»
Отже надання сексистьских привілеїв для перетину кордону на основі жіночої статі є грубим порушенням Конституції та СЕКСИЗМОМ. Те саме стосується мобілізації.