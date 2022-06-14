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Новини Війна в Україні
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В Міноборони поки не розглядають питання мобілізації жінок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

жінки,облік

В Міноборони наразі не розглядають питання мобілізації жінок, а новини про можливе залучення їх до війська є фейком, який поширюють російські пропагандисти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"У нас не стоїть сьогодні питання про мобілізацію жінок. Це не єдиний фейк, який запускає Росія", - сказала вона.

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За її словами, наразі не можна прогнозувати те, як буде проводитись мобілізація надалі, все залежатиме від ситуації на фронті.

"Станом на сьогодні мобілізація відбулася повністю за планами. У нас зривів немає", - додала Маляр.

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Топ коментарі
+8
Не розглядає пока? А шо може розглянути? Може дітей ще тоже розглянете?
Давайте зробимо пару батальонів з усіх, хто довів до такого стану нашу армію.
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14.06.2022 20:26
+3
Ідея Мар'яни Безуглої та Третьякової.
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14.06.2022 20:59
+3
Действительно странно. Много лет идет ожесточенная борьба за равноправие, даже язык изуродовали, появились директорки и министерки, даже праздник защитников уже равноправный... В организациях квоты, в объявлениях работодателям запретили указывать пол работника... Но почему-то женщины имеют права выезжать за границу, а мужчины нет. И тишина по поводу явной дискриминации по половому признаку)))
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14.06.2022 22:02
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новына из серии - "в помощь **********,выпуск №69"...
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14.06.2022 19:58 Відповісти
Ну раз міністерки кажуть, що не буде, то можна вірити. Ця ж влада ще ніколи не брехала.
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14.06.2022 20:16 Відповісти
Не розглядає пока? А шо може розглянути? Може дітей ще тоже розглянете?
Давайте зробимо пару батальонів з усіх, хто довів до такого стану нашу армію.
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14.06.2022 20:26 Відповісти
А чому ти рівняєш жінок до дітей? Жінка така сама як чоловік і може робити таку саму роботу? Ти вважаєш що жінка інвалід? От сексист!
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15.06.2022 01:05 Відповісти
Це тільки одна фраза з марафону. Ще вона казала, що діє указ про мобілізацію. Будуть мобілізовані ще сотні тисяч. Все йде по плану. "Свідомість громадян висока і суспільство дуже мотивоване."
Все та добре і сьогодні вже по пляжах "обілечівали"?
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14.06.2022 20:46 Відповісти
Тоже не пойму, почему так. С одной стороны, говорят по всем новостям, что у нас тысячи добровольцев, а их не берут. С другой стороны, ловят по рынкам и гипермаркетам 40-50 летних дядек с кучей серьезных болячек, немотивированных- типа или на передок, или посадим. С 2014 ниче не поменялось. Это долбое..зм или сознательный саботаж ?
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15.06.2022 03:30 Відповісти
На самом деле с октября очень многие женщины станут на воинский учет согласно новых распоряжений.
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14.06.2022 20:46 Відповісти
Ідея Мар'яни Безуглої та Третьякової.
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14.06.2022 20:59 Відповісти
А даремно,багато жіночок голосували за зе і своїм вибором привели війну в Україну,руки ноги є ,впєрьод із пєснєй!
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14.06.2022 21:09 Відповісти
Судячи з усього, квартальних, ніби як чоловічої статі, міноборони Рєзнікова також не збирається мобілізувати.

Ϛϱ⍴ж ग़ƤuŦyƛA

"У меня нет никаких навыков.
У первый же день меня ловит снайпер и стреляет", - сказал честно Кошевой.

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14.06.2022 21:21 Відповісти
LordChesterfield

Приносять, значить, Лисому повістку, а він такий: "Ізвінітє, но у мєня нєт навиков".

Воєнком йому: "Ну, нема, то нема", - розвернувся і пішов собі.
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14.06.2022 21:22 Відповісти
Дуже кругла велика мішень для снайпера. Тому і боїться, але "чесний". 20-и річні хлопчики дрібніші і з "великими" навиками. Тому вони мають захищати "великих".
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14.06.2022 23:24 Відповісти
А як же рівноправ'я? Ми ж усі в одному човні?
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14.06.2022 21:49 Відповісти
Действительно странно. Много лет идет ожесточенная борьба за равноправие, даже язык изуродовали, появились директорки и министерки, даже праздник защитников уже равноправный... В организациях квоты, в объявлениях работодателям запретили указывать пол работника... Но почему-то женщины имеют права выезжать за границу, а мужчины нет. И тишина по поводу явной дискриминации по половому признаку)))
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14.06.2022 22:02 Відповісти
міноборони якби бачило які пики, молоді, здорові сидять по готелях західної України, як вони відпочивають, як харчуються в ресторанах та на яких тачках розсікають, то питання про мобілізацію жінок не те щоб не стояло, а навіть реєстрація в військоматах відпалаб сама собою.
а якщо не хочуть їхати на захід то по барах, ресторанах та різним (розважальних) закладах
київської області таких підпочивальників тех не мало........
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14.06.2022 22:13 Відповісти
Стаття 24 Конституції говорить:
«Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.»
Стаття 64 Конституції говорить:
«В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.»
Отже надання сексистьских привілеїв для перетину кордону на основі жіночої статі є грубим порушенням Конституції та СЕКСИЗМОМ. Те саме стосується мобілізації.
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15.06.2022 01:03 Відповісти
почему молчат феминистки???
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16.06.2022 20:55 Відповісти
 
 