Поки війна не закінчиться, загальну мобілізацію не скасують, - "слуга народу" Веніславський
Ворог має великий запас міцності, прогнозувати розвиток подій складно. На Україну чекають важкі часи, коли потрібно буде відвойовувати свою територію.
Про це член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський (фракція "Слуга народу") сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"До закінчення війни сподіватися, що загальну мобілізацію буде скасовано, я думаю, на цей момент підстав немає. Тому що дуже складно прогнозувати розвиток подій, а ворог має ще досить великий запас міцності. І, на превеликий жаль, попереду на нас чекають ще досить складні часи, коли ми будемо відвойовувати нашу територію", - сказав Веніславський.
Він наголосив, що на сьогодні відбувається формування резервних бригад та підрозділів Збройних сил України, які потребують укомплектування особовим складом та технікою.
"Загальна мобілізація - це звичайний стан речей, коли йде війна. У цьому випадку ми повинні чітко розуміти: в Україні - війна, і всі особи чоловічої статі від 18 до 65 років, які є особами призовного віку, підлягають мобілізації залежно від того, які військово-облікові спеціальності у них є, та залежно від того, дефіцит яких військово-облікових спеціальностей є у Збройних силах України. Відповідно, ми повинні розуміти, що війна передбачає формування резервів", - нагадав нардеп.
Як повідомлялося, Верховна Рада 22 травня продовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб - до 23 серпня 2022 року.
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https://mobile.twitter.com/DidMykola2/status/1528613243421327363 5 ч
- Діду, а що таке "причинно-наслідкові зв'язки"?
- Ну, це зв'язок між причиною і наслідком, що витікає з неї.
Наприклад, якщо ти голосуєш за "POHUY" (причина) - отримаєш "прої...али" (наслідок).
p.s. приезжай, граница для тебя открыта, огранизуешь нам перемогу, клоун
Всюди є різні люди, то ж не потрібно ля-ля.
В будь-якій державі рулить більшість. І у тих, хто в меншості переважно 2 вибори: чекати, поки зміни підуть в той бік, який вони вважають правильним (і вони мовчазно розділяють відповідальність за те, що відбувається, бо вона завжди колективна), або шукати суспільство, яке розділяє твої цінності і яке не потрібно весь час намагатися змінювати. У кожної з цих груп свій шлях і своя подальша роль у розвитку держави.
Я не прихильник Порошенко. Для мене проголосувати за будь-кого з них було все одно, що обрати між вбивством дитини або її матері. У мене колись був 3й вибір, але його забрали і чомусь ані за виборчих реформ при Порошенко, ані за Зеленського не було реального запиту на його повернення. Але я все одно ніколи не дозволю маніпулювати своєю волею і совістю під соусом 'менше з зол' або ілюзією відсутності іншого вибору. Я в будь-якому разі несу колективну відповідальність як і всі. Тож не потрібно вдягати біле і кидати в усіх навколо багно. Я розумію, що вам дуже хочеться вірити у власну виключність, але ви нічим не кращий за інших.
"Я не прихильник Порошенко. Для мене проголосувати за будь-кого з них було все одно, що обрати між вбивством дитини або її матері."
Якщо хтось саме так озвучує своє ставлення, то він або дурненький з дитинства, або геть отруєний дешевою пропагандою.
Навіть, якщо не зважати на все інше, як людина без хоч якогось політичного досвіду та підготовки, в тому числі проф) може в принципі нормально керувати державою?
Доречі, "кидати в усіх навколо багно" та "вірити у власну виключність" як раз є типовими рисами більшості з зебілів та їх прихільників (невігласів), на відміну від адекватних людей, не помічали?
А констатація ФАКТІВ не є ні тим, ні іншим.
"По данным соц.опросов, лишь каждый 300-й россиянин сожалеет о проведении спец. операции, а каждый 200-й уже ни о чем не сожалеет.😔"
одразу всі військові навчальні заклади почали готувати гєнєралів за методичками НАТО?
це щодо слуга народу.
звучить поскудно....
вже хай буде депутав від сн
член п сн.
щоб дійсним слугою народу бути, треба заслужити.
То тепер йому знову зйобува..ти в Мукачевську ТрО?