Поки війна не закінчиться, загальну мобілізацію не скасують, - "слуга народу" Веніславський

Ворог має великий запас міцності, прогнозувати розвиток подій складно. На Україну чекають важкі часи, коли потрібно буде відвойовувати свою територію.

Про це член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський (фракція "Слуга народу") сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"До закінчення війни сподіватися, що загальну мобілізацію буде скасовано, я думаю, на цей момент підстав немає. Тому що дуже складно прогнозувати розвиток подій, а ворог має ще досить великий запас міцності. І, на превеликий жаль, попереду на нас чекають ще досить складні часи, коли ми будемо відвойовувати нашу територію", - сказав Веніславський.

Він наголосив, що на сьогодні відбувається формування резервних бригад та підрозділів Збройних сил України, які потребують укомплектування особовим складом та технікою.

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"Загальна мобілізація - це звичайний стан речей, коли йде війна. У цьому випадку ми повинні чітко розуміти: в Україні - війна, і всі особи чоловічої статі від 18 до 65 років, які є особами призовного віку, підлягають мобілізації залежно від того, які військово-облікові спеціальності у них є, та залежно від того, дефіцит яких військово-облікових спеціальностей є у Збройних силах України. Відповідно, ми повинні розуміти, що війна передбачає формування резервів", - нагадав нардеп.

Як повідомлялося, Верховна Рада 22 травня продовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб - до 23 серпня 2022 року.