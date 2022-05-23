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Новини Війна
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Поки війна не закінчиться, загальну мобілізацію не скасують, - "слуга народу" Веніславський

зсу,мобілізація

Ворог має великий запас міцності, прогнозувати розвиток подій складно. На Україну чекають важкі часи, коли потрібно буде відвойовувати свою територію.

Про це член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський (фракція "Слуга народу") сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"До закінчення війни сподіватися, що загальну мобілізацію буде скасовано, я думаю, на цей момент підстав немає. Тому що дуже складно прогнозувати розвиток подій, а ворог має ще досить великий запас міцності. І, на превеликий жаль, попереду на нас чекають ще досить складні часи, коли ми будемо відвойовувати нашу територію", - сказав Веніславський.

Він наголосив, що на сьогодні відбувається формування резервних бригад та підрозділів Збройних сил України, які потребують укомплектування особовим складом та технікою.

Читайте: Потреби у мобілізації будуть формуватися виходячи з динаміки війни, - Міноборони

"Загальна мобілізація - це звичайний стан речей, коли йде війна. У цьому випадку ми повинні чітко розуміти: в Україні - війна, і всі особи чоловічої статі від 18 до 65 років, які є особами призовного віку, підлягають мобілізації залежно від того, які військово-облікові спеціальності у них є, та залежно від того, дефіцит яких військово-облікових спеціальностей є у Збройних силах України. Відповідно, ми повинні розуміти, що війна передбачає формування резервів", - нагадав нардеп.

Як повідомлялося, Верховна Рада 22 травня продовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб - до 23 серпня 2022 року.

Автор: 

мобілізація (3032) Веніславський Федір (284)


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Топ коментарі
+42
пам'ятаю як Порошенко намагався ввести через напад московії воєнний стан в одній маленькій зачуханській территорії на один місяць!! скільки було верещання від усіх політичних кодл, що це "узурпація влади"! то що змінилося?
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23.05.2022 14:46
+37
Дід Микола@DidMykola2

https://mobile.twitter.com/DidMykola2/status/1528613243421327363 5 ч

- Діду, а що таке "причинно-наслідкові зв'язки"?
- Ну, це зв'язок між причиною і наслідком, що витікає з неї.
Наприклад, якщо ти голосуєш за "POHUY" (причина) - отримаєш "прої...али" (наслідок).
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23.05.2022 14:43
+36
І голове - звезти мобілізованих на "Десну". Або на Яворівський полігон. Прислати туди Аахамію з Подоляком, щоб зробили селфі. І викласти у мережу.
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23.05.2022 14:48
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Дід Микола@DidMykola2

https://mobile.twitter.com/DidMykola2/status/1528613243421327363 5 ч

- Діду, а що таке "причинно-наслідкові зв'язки"?
- Ну, це зв'язок між причиною і наслідком, що витікає з неї.
Наприклад, якщо ти голосуєш за "POHUY" (причина) - отримаєш "прої...али" (наслідок).
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23.05.2022 14:43 Відповісти
пам'ятаю як Порошенко намагався ввести через напад московії воєнний стан в одній маленькій зачуханській территорії на один місяць!! скільки було верещання від усіх політичних кодл, що це "узурпація влади"! то що змінилося?
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23.05.2022 14:46 Відповісти
Ініціатор введення військового стану. 74 відсотки зебілів вважають, що на таке право має лише Зєлєнскій, а Порошенко на таке права не мав.
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23.05.2022 15:32 Відповісти
Клятьій барьіга Парашенка наживаєтса на вайнє!!!!111
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23.05.2022 17:10 Відповісти
Поясніть, чому?
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23.05.2022 15:27 Відповісти
де таких ідіотів беруть ви здохніть без роботи а ми будем піаритесь на каналах бо ви всі лохи а ми зелені пі--ари
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23.05.2022 14:46 Відповісти
Ти якого хріна з Польщі ще щось вякаєш, шуруй на Донбас, там роботи непочатий край.
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23.05.2022 14:53 Відповісти
и чем ты лучше него?))
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23.05.2022 15:03 Відповісти
Для початку тим, що не розганяю зраду, а умніки що сидять під спідницями у жінок навіть під українськими прапорцями можуть також помовчати
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23.05.2022 16:02 Відповісти
шуфрич? ти?
p.s. приезжай, граница для тебя открыта, огранизуешь нам перемогу, клоун
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23.05.2022 21:22 Відповісти
А "іспанський дон" у дзеркалі нікого не бачить?
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23.05.2022 15:05 Відповісти
Як мінімум, йому хтось віпіен всучив, а він не бачить що це і що показує.
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23.05.2022 15:23 Відповісти
Іспанський дон 20 років живе в спейні, не є військовозобов'язаним і регулярно переводить кошти на допомогу ЗСУ
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23.05.2022 16:05 Відповісти
брехло
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23.05.2022 20:18 Відповісти
ну то и сиди на своему спейне, какого фига ты сюда приперся со своими поучениями и обвинениями? "Патриот" на расстоянии спрятавшийся за юбку и флажок. Приезжай и покажи как нужно или завали свое ******** и просто сиди читай, молча, а ещё лучше - плыви за русским кораблем.
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23.05.2022 21:25 Відповісти
Только обидно что мои земляки воюют здоровые мордатые беженцы сидят на берегах речек с удочками и жарят шашлыки пока их города защищают селяне.
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23.05.2022 14:47 Відповісти
это не просто обидно, это недопустимо... у нас тоже самое, гуляют по паркам, по лесам шашлычки (хотя запрещено), в комендантский дебоширят и пофиг, никто ничего не делает, зато местных простых пацанов буквально на выходе с магазина обилечивают, на заправках по автосервисам и эпицентрам, парень лет 30 на шее маленькая девочка годика 3 и с женой катят коляску с младенцем и к ним подходят вручают ему повестку, **** а за 100 метров НАЗАД на лавочках сидит гопота с пивасом и к ним даже не подходили... КАК... ****, что с этой страной происходит... Ощущение, что всё это делается целенаправленно и боюсь даже озвучивать с какой конкретно целью...
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23.05.2022 15:27 Відповісти
а где такой беспредел по мобилизации?У нас в Черкассах только в Мрео раздали ,и на заправке пару раз
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23.05.2022 16:03 Відповісти
мы наверное в каких-то разных городах живем... Это ЧЕРКАССЫ! брату вручили повестку при выходе из спортзала на ЮЗР (всем вручали), в Эпицентре прошлые выходные стояли, на азс перон возде ТЭЦ вручали пару недель назад, отцу на авторынке на ЮЗР хотели вручить прошлые выходные, но ему уже 62 (остальным вручали). По знакомым в других городах даже писать не буду, это чисто Черкассы за последние несколько недель.
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23.05.2022 21:33 Відповісти
Типовий розгін ненависті та недовіри. Я вам на кожну вашу історію знайду історію, де за зачухану кімнату з відрізаним газом 30 тисяч хотіли. З біженців, які без дома і речей залишились. І ще по історії про те, як саме тих хто приїхав 'обілечували' з мед комісією типу 'бачиш, скільки пальців показую?', тільки щоб своїх не слати. При чому серед тих людей, яких я особисто знаю, їхніх батьків і інших родичів.
Всюди є різні люди, то ж не потрібно ля-ля.
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23.05.2022 19:55 Відповісти
о чем ля-ля? Я живу в Черкассах, у нас таких цен вроде как нет, во всяком случае когда искали Родителям знакомого из Киева квартиру то они нашли за 3тыс\мес состояние не очень, но они такое и искали, нормальные были по 4-5тыс и это стандартная цена. По поводу приезжих - прямо сейчас такое быдло стоит у меня перед домом, о чем ты болезный? какое ля-ля? Какой разгон ненависти? Приезжай в парк к нам, прогуляешься.
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23.05.2022 21:36 Відповісти
где это у вас ?зачем трындеть да еще и на "русском?
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23.05.2022 20:20 Відповісти
в ****** у нас, "на русском" ведь только маскалі праклятые разговаривать в Украине. Иди в опу.
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23.05.2022 21:42 Відповісти
Я вже не перший раз читаю про вудочки та шашличкі у контексті переселенців..Ви вважаєтете, що усі переселенці це "гопота", а серед них немає порядних сімейних людей, які працюють та приносять користь державі? Нащо вішати ярлики?
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23.05.2022 18:28 Відповісти
я нигде не вешал ярлыков, более того, я нигде не писал про гопоту-переселенцев, у нас тут своего быдла валом и кто конкретно и откуда там сидел - без понятия, основной посыл моего текста был в том, что здоровые мужики убежали и сидят по паркам, а мы должны ехать воевать за их дома, а когда вот меня убьют и орки приедут в моей город, кто будет защищать мою семью? эти поедут дальше... вот, что меня вымораживает!!!
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23.05.2022 21:41 Відповісти
І голове - звезти мобілізованих на "Десну". Або на Яворівський полігон. Прислати туди Аахамію з Подоляком, щоб зробили селфі. І викласти у мережу.
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23.05.2022 14:48 Відповісти
поднять бюллетени и всех 74% зебуинов отправить копать окопы
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23.05.2022 14:49 Відповісти
Порохоботи всі такі тупі, як ти? Що ти піднімеш, дибіл, голосування таємне!
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23.05.2022 14:57 Відповісти
Из окопа пишешь, любитель клоунов?
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23.05.2022 15:02 Відповісти
таемне, но как-то ж узнали что вас дибилов аж 74% ?
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23.05.2022 15:03 Відповісти
😁
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23.05.2022 15:30 Відповісти
Порохоботи всяку срань блазеньську до влади не обирають.
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23.05.2022 15:06 Відповісти
Мені так подобається оце 'ми такі всі в білому', бо ми поставили галочку не там, де 73%. Ха-ха, це вони винні. Якщо вам легше іти на дно з усіма усвідомлюючи, що корабель добили не в вашу варту - наздоров'я. Але цікаво, Ви будете розбиратися, хто в Росії за Путіна голосував? Я - ні.
В будь-якій державі рулить більшість. І у тих, хто в меншості переважно 2 вибори: чекати, поки зміни підуть в той бік, який вони вважають правильним (і вони мовчазно розділяють відповідальність за те, що відбувається, бо вона завжди колективна), або шукати суспільство, яке розділяє твої цінності і яке не потрібно весь час намагатися змінювати. У кожної з цих груп свій шлях і своя подальша роль у розвитку держави.

Я не прихильник Порошенко. Для мене проголосувати за будь-кого з них було все одно, що обрати між вбивством дитини або її матері. У мене колись був 3й вибір, але його забрали і чомусь ані за виборчих реформ при Порошенко, ані за Зеленського не було реального запиту на його повернення. Але я все одно ніколи не дозволю маніпулювати своєю волею і совістю під соусом 'менше з зол' або ілюзією відсутності іншого вибору. Я в будь-якому разі несу колективну відповідальність як і всі. Тож не потрібно вдягати біле і кидати в усіх навколо багно. Я розумію, що вам дуже хочеться вірити у власну виключність, але ви нічим не кращий за інших.
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23.05.2022 20:16 Відповісти
зачем так много писать если проблема в том что населення в Украине "туповате" - точнее абсолютно не интересуется теми за кого голосует ну чудовищные манипуляции тв-каналовкалмойши ахметки и пинчука которые впаривают всякое кремлевское говно на выборах
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23.05.2022 20:24 Відповісти


"Я не прихильник Порошенко. Для мене проголосувати за будь-кого з них було все одно, що обрати між вбивством дитини або її матері."
Якщо хтось саме так озвучує своє ставлення, то він або дурненький з дитинства, або геть отруєний дешевою пропагандою.
Навіть, якщо не зважати на все інше, як людина без хоч якогось політичного досвіду та підготовки, в тому числі проф) може в принципі нормально керувати державою?

Доречі, "кидати в усіх навколо багно" та "вірити у власну виключність" як раз є типовими рисами більшості з зебілів та їх прихільників (невігласів), на відміну від адекватних людей, не помічали?
А констатація ФАКТІВ не є ні тим, ні іншим.
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23.05.2022 21:09 Відповісти
Из интернета:
"По данным соц.опросов, лишь каждый 300-й россиянин сожалеет о проведении спец. операции, а каждый 200-й уже ни о чем не сожалеет.😔"
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23.05.2022 14:51 Відповісти
Враховуючи скільки людей вмирає під завалами в казармах через довбоїбізм а можливо просто зраду совкових генералів, то тут ніяка мобілізація не допоможе, просто не вистачить чоловічого населення
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23.05.2022 14:54 Відповісти
Долбойоб - це ти. Начальнику 169 центру генерал-майору Ніколюку 46 років. Це він совковий генерал?
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23.05.2022 14:59 Відповісти
боже, яке ти кончене! скільки років тому розвалився совок, довбень?
одразу всі військові навчальні заклади почали готувати гєнєралів за методичками НАТО?
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23.05.2022 15:02 Відповісти
При чому тут вік? Якщо генерал селить під-час війни сотні солдатів в казарми, координати якої добре відомі ворогу, яка знаходиться недалеко від кордону і по якій з великою вірогідністю може бути нанесений удар, то так це совковий генерал. Нормальний генерал поселив би солдатів в сусідньому лісі в палатках, в підвалі школи чи дитячого садочку і не по 200 чоловік в одному приміщенні а по 20-30 не більше.
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23.05.2022 15:24 Відповісти
100% згоден. Але зараз знову піздьо..ж піде про "диванних ікспердів"...
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23.05.2022 17:05 Відповісти
если он приказал ночевать всей толпе в казармах значит очень преступник или проф непригоден
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23.05.2022 20:26 Відповісти
мобілізація - то другорядне! на першому плані - узурпація влади і оформлення вічного президенства-рятівника від рашистської агрессії
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23.05.2022 15:01 Відповісти
Для того тупогові хохли і привели "слуг народу" до влади ...
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23.05.2022 15:03 Відповісти
Хотіли рюскій мір, їжте, не обхляпайтесь. Все українці мають віддуватися за чортів при владі. А потім приходить нова погань, яка все забуде и розтопче ногами.
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23.05.2022 14:58 Відповісти
слуги народу воювати не будуть...воювати будуть патріоти України !
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23.05.2022 15:01 Відповісти
Кількість кацапських тролів сьогодні не розчаровує.
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23.05.2022 15:01 Відповісти
Я дивлюсь "наші слуги" кожний по разу вже ляпнув, і шо характерно, по їх заявах всі вони президенти. Щось Коля Катлєта довго мовчить. Закінчив вже бойові дії на Буковелі?
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23.05.2022 15:09 Відповісти
в Закарпатті
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23.05.2022 18:58 Відповісти
Я 3 месяца дома сижу на банане, призывайте, не работы не выезда, какие-то олени там сидят, питаться чем святым духом?
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23.05.2022 15:14 Відповісти
а марафон зачем запустили?
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23.05.2022 15:30 Відповісти
а можна писати, без під,..обу????
це щодо слуга народу.
звучить поскудно....
вже хай буде депутав від сн
член п сн.
щоб дійсним слугою народу бути, треба заслужити.
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23.05.2022 15:36 Відповісти
Веніславський! Не лякай Колю-котлету. Він якраз приїхав до Києва "засвоювати" разом з Єрмаком кошти на відновлення України!
То тепер йому знову зйобува..ти в Мукачевську ТрО?
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23.05.2022 17:03 Відповісти
"рєшали" мля.
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23.05.2022 18:26 Відповісти
Коментатори, нащо ділити українців на переселенці та на місцевих, на виборців СН та на виборців ЄС? Ви ллєте воду на млин кремля.
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23.05.2022 18:31 Відповісти
это кто- это начал а?
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23.05.2022 18:39 Відповісти
а какого хрена зеленые падлы узурпируют власть и совершают преступления в тихаря
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23.05.2022 20:40 Відповісти
Будьте уважнi! Спочатку кремлєботи почали дискредитувати український біженців у Європи, розповсюджуючи фейки. А зараз вже намагаються дискредитувати внутрішніх переселенців вже через коментарі на інфо-ресурсах!
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23.05.2022 18:36 Відповісти
це почалося ще у лютому.
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23.05.2022 19:06 Відповісти
ВЄНЯславський, а коли мордате кодло з кварталу-95 поповнить лави ЗСУ?! Коил Z-гниди запишуться в ТРО, а?!
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23.05.2022 18:42 Відповісти
 
 