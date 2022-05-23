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Новости Война
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Пока война не закончится, всеобщую мобилизацию не отменят, - "Слуга народа" Вениславский

зсу,мобілізація

Враг имеет большой запас крепости, прогнозировать развитие событий сложно. Украину ждут тяжелые времена, когда нужно будет отвоевывать свою территорию.

Об этом член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский (фракция "Слуга народа") сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"До завершения войны надеяться на то, что общая мобилизация будет отменена, я думаю, на данный момент оснований нет. Потому что очень сложно прогнозировать развитие событий, а у врага – еще достаточно большой запас прочности. И, к большому сожалению, впереди нас ждут еще достаточно сложные времена, когда мы будет отвоевывать нашу территорию", – сказал он на брифинге в медиа-центре "Украина – Укринформ" в понедельник.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день происходит формирование резервных бригад и подразделений Вооруженных сил Украины, которые требуют укомплектования личным составом и техникой.

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"Общая мобилизация – это обычное положение дел, когда идет война. В данном случаем мы должны четко понимать: в Украине – война, и все лица мужского пола от 18-ти до 65-ти лет, являющиеся лицами призывного возраста, подлежат мобилизации в зависимости от того, какие военно-учетные специальности у них есть, и зависимо от того, дефицит каких военно-учетных специальностей есть у Вооруженных сил Украины. Соответственно, мы должны понимать, что война предусматривает формирование резервов", – напомнил нардеп.

Как сообщалось, Верховная Рада 22 мая продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток – до 23 августа 2022 года.

мобилизация (2744) Вениславский Федор (263)


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Топ комментарии
+42
пам'ятаю як Порошенко намагався ввести через напад московії воєнний стан в одній маленькій зачуханській территорії на один місяць!! скільки було верещання від усіх політичних кодл, що це "узурпація влади"! то що змінилося?
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23.05.2022 14:46
+37
Дід Микола@DidMykola2

https://mobile.twitter.com/DidMykola2/status/1528613243421327363 5 ч

- Діду, а що таке "причинно-наслідкові зв'язки"?
- Ну, це зв'язок між причиною і наслідком, що витікає з неї.
Наприклад, якщо ти голосуєш за "POHUY" (причина) - отримаєш "прої...али" (наслідок).
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23.05.2022 14:43
+36
І голове - звезти мобілізованих на "Десну". Або на Яворівський полігон. Прислати туди Аахамію з Подоляком, щоб зробили селфі. І викласти у мережу.
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23.05.2022 14:48
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Дід Микола@DidMykola2

https://mobile.twitter.com/DidMykola2/status/1528613243421327363 5 ч

- Діду, а що таке "причинно-наслідкові зв'язки"?
- Ну, це зв'язок між причиною і наслідком, що витікає з неї.
Наприклад, якщо ти голосуєш за "POHUY" (причина) - отримаєш "прої...али" (наслідок).
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23.05.2022 14:43 Ответить
пам'ятаю як Порошенко намагався ввести через напад московії воєнний стан в одній маленькій зачуханській территорії на один місяць!! скільки було верещання від усіх політичних кодл, що це "узурпація влади"! то що змінилося?
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23.05.2022 14:46 Ответить
Ініціатор введення військового стану. 74 відсотки зебілів вважають, що на таке право має лише Зєлєнскій, а Порошенко на таке права не мав.
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23.05.2022 15:32 Ответить
Клятьій барьіга Парашенка наживаєтса на вайнє!!!!111
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23.05.2022 17:10 Ответить
Поясніть, чому?
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23.05.2022 15:27 Ответить
де таких ідіотів беруть ви здохніть без роботи а ми будем піаритесь на каналах бо ви всі лохи а ми зелені пі--ари
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23.05.2022 14:46 Ответить
Ти якого хріна з Польщі ще щось вякаєш, шуруй на Донбас, там роботи непочатий край.
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23.05.2022 14:53 Ответить
и чем ты лучше него?))
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23.05.2022 15:03 Ответить
Для початку тим, що не розганяю зраду, а умніки що сидять під спідницями у жінок навіть під українськими прапорцями можуть також помовчати
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23.05.2022 16:02 Ответить
шуфрич? ти?
p.s. приезжай, граница для тебя открыта, огранизуешь нам перемогу, клоун
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23.05.2022 21:22 Ответить
А "іспанський дон" у дзеркалі нікого не бачить?
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23.05.2022 15:05 Ответить
Як мінімум, йому хтось віпіен всучив, а він не бачить що це і що показує.
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23.05.2022 15:23 Ответить
Іспанський дон 20 років живе в спейні, не є військовозобов'язаним і регулярно переводить кошти на допомогу ЗСУ
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23.05.2022 16:05 Ответить
брехло
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23.05.2022 20:18 Ответить
ну то и сиди на своему спейне, какого фига ты сюда приперся со своими поучениями и обвинениями? "Патриот" на расстоянии спрятавшийся за юбку и флажок. Приезжай и покажи как нужно или завали свое ******** и просто сиди читай, молча, а ещё лучше - плыви за русским кораблем.
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23.05.2022 21:25 Ответить
Только обидно что мои земляки воюют здоровые мордатые беженцы сидят на берегах речек с удочками и жарят шашлыки пока их города защищают селяне.
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23.05.2022 14:47 Ответить
это не просто обидно, это недопустимо... у нас тоже самое, гуляют по паркам, по лесам шашлычки (хотя запрещено), в комендантский дебоширят и пофиг, никто ничего не делает, зато местных простых пацанов буквально на выходе с магазина обилечивают, на заправках по автосервисам и эпицентрам, парень лет 30 на шее маленькая девочка годика 3 и с женой катят коляску с младенцем и к ним подходят вручают ему повестку, **** а за 100 метров НАЗАД на лавочках сидит гопота с пивасом и к ним даже не подходили... КАК... ****, что с этой страной происходит... Ощущение, что всё это делается целенаправленно и боюсь даже озвучивать с какой конкретно целью...
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23.05.2022 15:27 Ответить
а где такой беспредел по мобилизации?У нас в Черкассах только в Мрео раздали ,и на заправке пару раз
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23.05.2022 16:03 Ответить
мы наверное в каких-то разных городах живем... Это ЧЕРКАССЫ! брату вручили повестку при выходе из спортзала на ЮЗР (всем вручали), в Эпицентре прошлые выходные стояли, на азс перон возде ТЭЦ вручали пару недель назад, отцу на авторынке на ЮЗР хотели вручить прошлые выходные, но ему уже 62 (остальным вручали). По знакомым в других городах даже писать не буду, это чисто Черкассы за последние несколько недель.
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23.05.2022 21:33 Ответить
Типовий розгін ненависті та недовіри. Я вам на кожну вашу історію знайду історію, де за зачухану кімнату з відрізаним газом 30 тисяч хотіли. З біженців, які без дома і речей залишились. І ще по історії про те, як саме тих хто приїхав 'обілечували' з мед комісією типу 'бачиш, скільки пальців показую?', тільки щоб своїх не слати. При чому серед тих людей, яких я особисто знаю, їхніх батьків і інших родичів.
Всюди є різні люди, то ж не потрібно ля-ля.
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23.05.2022 19:55 Ответить
о чем ля-ля? Я живу в Черкассах, у нас таких цен вроде как нет, во всяком случае когда искали Родителям знакомого из Киева квартиру то они нашли за 3тыс\мес состояние не очень, но они такое и искали, нормальные были по 4-5тыс и это стандартная цена. По поводу приезжих - прямо сейчас такое быдло стоит у меня перед домом, о чем ты болезный? какое ля-ля? Какой разгон ненависти? Приезжай в парк к нам, прогуляешься.
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23.05.2022 21:36 Ответить
где это у вас ?зачем трындеть да еще и на "русском?
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23.05.2022 20:20 Ответить
в ****** у нас, "на русском" ведь только маскалі праклятые разговаривать в Украине. Иди в опу.
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23.05.2022 21:42 Ответить
Я вже не перший раз читаю про вудочки та шашличкі у контексті переселенців..Ви вважаєтете, що усі переселенці це "гопота", а серед них немає порядних сімейних людей, які працюють та приносять користь державі? Нащо вішати ярлики?
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23.05.2022 18:28 Ответить
я нигде не вешал ярлыков, более того, я нигде не писал про гопоту-переселенцев, у нас тут своего быдла валом и кто конкретно и откуда там сидел - без понятия, основной посыл моего текста был в том, что здоровые мужики убежали и сидят по паркам, а мы должны ехать воевать за их дома, а когда вот меня убьют и орки приедут в моей город, кто будет защищать мою семью? эти поедут дальше... вот, что меня вымораживает!!!
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23.05.2022 21:41 Ответить
І голове - звезти мобілізованих на "Десну". Або на Яворівський полігон. Прислати туди Аахамію з Подоляком, щоб зробили селфі. І викласти у мережу.
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23.05.2022 14:48 Ответить
поднять бюллетени и всех 74% зебуинов отправить копать окопы
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23.05.2022 14:49 Ответить
Порохоботи всі такі тупі, як ти? Що ти піднімеш, дибіл, голосування таємне!
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23.05.2022 14:57 Ответить
Из окопа пишешь, любитель клоунов?
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23.05.2022 15:02 Ответить
таемне, но как-то ж узнали что вас дибилов аж 74% ?
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23.05.2022 15:03 Ответить
😁
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23.05.2022 15:30 Ответить
Порохоботи всяку срань блазеньську до влади не обирають.
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23.05.2022 15:06 Ответить
Мені так подобається оце 'ми такі всі в білому', бо ми поставили галочку не там, де 73%. Ха-ха, це вони винні. Якщо вам легше іти на дно з усіма усвідомлюючи, що корабель добили не в вашу варту - наздоров'я. Але цікаво, Ви будете розбиратися, хто в Росії за Путіна голосував? Я - ні.
В будь-якій державі рулить більшість. І у тих, хто в меншості переважно 2 вибори: чекати, поки зміни підуть в той бік, який вони вважають правильним (і вони мовчазно розділяють відповідальність за те, що відбувається, бо вона завжди колективна), або шукати суспільство, яке розділяє твої цінності і яке не потрібно весь час намагатися змінювати. У кожної з цих груп свій шлях і своя подальша роль у розвитку держави.

Я не прихильник Порошенко. Для мене проголосувати за будь-кого з них було все одно, що обрати між вбивством дитини або її матері. У мене колись був 3й вибір, але його забрали і чомусь ані за виборчих реформ при Порошенко, ані за Зеленського не було реального запиту на його повернення. Але я все одно ніколи не дозволю маніпулювати своєю волею і совістю під соусом 'менше з зол' або ілюзією відсутності іншого вибору. Я в будь-якому разі несу колективну відповідальність як і всі. Тож не потрібно вдягати біле і кидати в усіх навколо багно. Я розумію, що вам дуже хочеться вірити у власну виключність, але ви нічим не кращий за інших.
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23.05.2022 20:16 Ответить
зачем так много писать если проблема в том что населення в Украине "туповате" - точнее абсолютно не интересуется теми за кого голосует ну чудовищные манипуляции тв-каналовкалмойши ахметки и пинчука которые впаривают всякое кремлевское говно на выборах
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23.05.2022 20:24 Ответить


"Я не прихильник Порошенко. Для мене проголосувати за будь-кого з них було все одно, що обрати між вбивством дитини або її матері."
Якщо хтось саме так озвучує своє ставлення, то він або дурненький з дитинства, або геть отруєний дешевою пропагандою.
Навіть, якщо не зважати на все інше, як людина без хоч якогось політичного досвіду та підготовки, в тому числі проф) може в принципі нормально керувати державою?

Доречі, "кидати в усіх навколо багно" та "вірити у власну виключність" як раз є типовими рисами більшості з зебілів та їх прихільників (невігласів), на відміну від адекватних людей, не помічали?
А констатація ФАКТІВ не є ні тим, ні іншим.
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23.05.2022 21:09 Ответить
Из интернета:
"По данным соц.опросов, лишь каждый 300-й россиянин сожалеет о проведении спец. операции, а каждый 200-й уже ни о чем не сожалеет.😔"
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23.05.2022 14:51 Ответить
Враховуючи скільки людей вмирає під завалами в казармах через довбоїбізм а можливо просто зраду совкових генералів, то тут ніяка мобілізація не допоможе, просто не вистачить чоловічого населення
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23.05.2022 14:54 Ответить
Долбойоб - це ти. Начальнику 169 центру генерал-майору Ніколюку 46 років. Це він совковий генерал?
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23.05.2022 14:59 Ответить
боже, яке ти кончене! скільки років тому розвалився совок, довбень?
одразу всі військові навчальні заклади почали готувати гєнєралів за методичками НАТО?
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23.05.2022 15:02 Ответить
При чому тут вік? Якщо генерал селить під-час війни сотні солдатів в казарми, координати якої добре відомі ворогу, яка знаходиться недалеко від кордону і по якій з великою вірогідністю може бути нанесений удар, то так це совковий генерал. Нормальний генерал поселив би солдатів в сусідньому лісі в палатках, в підвалі школи чи дитячого садочку і не по 200 чоловік в одному приміщенні а по 20-30 не більше.
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23.05.2022 15:24 Ответить
100% згоден. Але зараз знову піздьо..ж піде про "диванних ікспердів"...
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23.05.2022 17:05 Ответить
если он приказал ночевать всей толпе в казармах значит очень преступник или проф непригоден
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23.05.2022 20:26 Ответить
мобілізація - то другорядне! на першому плані - узурпація влади і оформлення вічного президенства-рятівника від рашистської агрессії
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23.05.2022 15:01 Ответить
Для того тупогові хохли і привели "слуг народу" до влади ...
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23.05.2022 15:03 Ответить
Хотіли рюскій мір, їжте, не обхляпайтесь. Все українці мають віддуватися за чортів при владі. А потім приходить нова погань, яка все забуде и розтопче ногами.
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23.05.2022 14:58 Ответить
слуги народу воювати не будуть...воювати будуть патріоти України !
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23.05.2022 15:01 Ответить
Кількість кацапських тролів сьогодні не розчаровує.
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23.05.2022 15:01 Ответить
Я дивлюсь "наші слуги" кожний по разу вже ляпнув, і шо характерно, по їх заявах всі вони президенти. Щось Коля Катлєта довго мовчить. Закінчив вже бойові дії на Буковелі?
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23.05.2022 15:09 Ответить
в Закарпатті
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23.05.2022 18:58 Ответить
Я 3 месяца дома сижу на банане, призывайте, не работы не выезда, какие-то олени там сидят, питаться чем святым духом?
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23.05.2022 15:14 Ответить
а марафон зачем запустили?
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23.05.2022 15:30 Ответить
а можна писати, без під,..обу????
це щодо слуга народу.
звучить поскудно....
вже хай буде депутав від сн
член п сн.
щоб дійсним слугою народу бути, треба заслужити.
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23.05.2022 15:36 Ответить
Веніславський! Не лякай Колю-котлету. Він якраз приїхав до Києва "засвоювати" разом з Єрмаком кошти на відновлення України!
То тепер йому знову зйобува..ти в Мукачевську ТрО?
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23.05.2022 17:03 Ответить
"рєшали" мля.
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23.05.2022 18:26 Ответить
Коментатори, нащо ділити українців на переселенці та на місцевих, на виборців СН та на виборців ЄС? Ви ллєте воду на млин кремля.
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23.05.2022 18:31 Ответить
это кто- это начал а?
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23.05.2022 18:39 Ответить
а какого хрена зеленые падлы узурпируют власть и совершают преступления в тихаря
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23.05.2022 20:40 Ответить
Будьте уважнi! Спочатку кремлєботи почали дискредитувати український біженців у Європи, розповсюджуючи фейки. А зараз вже намагаються дискредитувати внутрішніх переселенців вже через коментарі на інфо-ресурсах!
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23.05.2022 18:36 Ответить
це почалося ще у лютому.
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23.05.2022 19:06 Ответить
ВЄНЯславський, а коли мордате кодло з кварталу-95 поповнить лави ЗСУ?! Коил Z-гниди запишуться в ТРО, а?!
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23.05.2022 18:42 Ответить
 
 