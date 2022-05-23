Пока война не закончится, всеобщую мобилизацию не отменят, - "Слуга народа" Вениславский
Враг имеет большой запас крепости, прогнозировать развитие событий сложно. Украину ждут тяжелые времена, когда нужно будет отвоевывать свою территорию.
Об этом член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский (фракция "Слуга народа") сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"До завершения войны надеяться на то, что общая мобилизация будет отменена, я думаю, на данный момент оснований нет. Потому что очень сложно прогнозировать развитие событий, а у врага – еще достаточно большой запас прочности. И, к большому сожалению, впереди нас ждут еще достаточно сложные времена, когда мы будет отвоевывать нашу территорию", – сказал он на брифинге в медиа-центре "Украина – Укринформ" в понедельник.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день происходит формирование резервных бригад и подразделений Вооруженных сил Украины, которые требуют укомплектования личным составом и техникой.
"Общая мобилизация – это обычное положение дел, когда идет война. В данном случаем мы должны четко понимать: в Украине – война, и все лица мужского пола от 18-ти до 65-ти лет, являющиеся лицами призывного возраста, подлежат мобилизации в зависимости от того, какие военно-учетные специальности у них есть, и зависимо от того, дефицит каких военно-учетных специальностей есть у Вооруженных сил Украины. Соответственно, мы должны понимать, что война предусматривает формирование резервов", – напомнил нардеп.
Как сообщалось, Верховная Рада 22 мая продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток – до 23 августа 2022 года.
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https://mobile.twitter.com/DidMykola2/status/1528613243421327363 5 ч
- Діду, а що таке "причинно-наслідкові зв'язки"?
- Ну, це зв'язок між причиною і наслідком, що витікає з неї.
Наприклад, якщо ти голосуєш за "POHUY" (причина) - отримаєш "прої...али" (наслідок).
p.s. приезжай, граница для тебя открыта, огранизуешь нам перемогу, клоун
Всюди є різні люди, то ж не потрібно ля-ля.
В будь-якій державі рулить більшість. І у тих, хто в меншості переважно 2 вибори: чекати, поки зміни підуть в той бік, який вони вважають правильним (і вони мовчазно розділяють відповідальність за те, що відбувається, бо вона завжди колективна), або шукати суспільство, яке розділяє твої цінності і яке не потрібно весь час намагатися змінювати. У кожної з цих груп свій шлях і своя подальша роль у розвитку держави.
Я не прихильник Порошенко. Для мене проголосувати за будь-кого з них було все одно, що обрати між вбивством дитини або її матері. У мене колись був 3й вибір, але його забрали і чомусь ані за виборчих реформ при Порошенко, ані за Зеленського не було реального запиту на його повернення. Але я все одно ніколи не дозволю маніпулювати своєю волею і совістю під соусом 'менше з зол' або ілюзією відсутності іншого вибору. Я в будь-якому разі несу колективну відповідальність як і всі. Тож не потрібно вдягати біле і кидати в усіх навколо багно. Я розумію, що вам дуже хочеться вірити у власну виключність, але ви нічим не кращий за інших.
"Я не прихильник Порошенко. Для мене проголосувати за будь-кого з них було все одно, що обрати між вбивством дитини або її матері."
Якщо хтось саме так озвучує своє ставлення, то він або дурненький з дитинства, або геть отруєний дешевою пропагандою.
Навіть, якщо не зважати на все інше, як людина без хоч якогось політичного досвіду та підготовки, в тому числі проф) може в принципі нормально керувати державою?
Доречі, "кидати в усіх навколо багно" та "вірити у власну виключність" як раз є типовими рисами більшості з зебілів та їх прихільників (невігласів), на відміну від адекватних людей, не помічали?
А констатація ФАКТІВ не є ні тим, ні іншим.
"По данным соц.опросов, лишь каждый 300-й россиянин сожалеет о проведении спец. операции, а каждый 200-й уже ни о чем не сожалеет.😔"
одразу всі військові навчальні заклади почали готувати гєнєралів за методичками НАТО?
це щодо слуга народу.
звучить поскудно....
вже хай буде депутав від сн
член п сн.
щоб дійсним слугою народу бути, треба заслужити.
То тепер йому знову зйобува..ти в Мукачевську ТрО?