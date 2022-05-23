Пока война не закончится, всеобщую мобилизацию не отменят, - "Слуга народа" Вениславский

Враг имеет большой запас крепости, прогнозировать развитие событий сложно. Украину ждут тяжелые времена, когда нужно будет отвоевывать свою территорию.

Об этом член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский (фракция "Слуга народа") сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"До завершения войны надеяться на то, что общая мобилизация будет отменена, я думаю, на данный момент оснований нет. Потому что очень сложно прогнозировать развитие событий, а у врага – еще достаточно большой запас прочности. И, к большому сожалению, впереди нас ждут еще достаточно сложные времена, когда мы будет отвоевывать нашу территорию", – сказал он на брифинге в медиа-центре "Украина – Укринформ" в понедельник.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день происходит формирование резервных бригад и подразделений Вооруженных сил Украины, которые требуют укомплектования личным составом и техникой.

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"Общая мобилизация – это обычное положение дел, когда идет война. В данном случаем мы должны четко понимать: в Украине – война, и все лица мужского пола от 18-ти до 65-ти лет, являющиеся лицами призывного возраста, подлежат мобилизации в зависимости от того, какие военно-учетные специальности у них есть, и зависимо от того, дефицит каких военно-учетных специальностей есть у Вооруженных сил Украины. Соответственно, мы должны понимать, что война предусматривает формирование резервов", – напомнил нардеп.

Как сообщалось, Верховная Рада 22 мая продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток – до 23 августа 2022 года.