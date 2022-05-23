Рашисты насилуют двухлетних и трехлетних детей, - Денисова

Российские оккупанты на территории Украины насилуют маленьких детей.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Ежедневно на телефон горячей линии Уполномоченного обращаются 700-800 наших граждан, сообщающих о военных преступлениях РФ. 1500 граждан нашли смелость обратиться на телефонную линию психологической помощи и рассказать о самых страшных преступлениях - сексуальных, мучениях, пытках. У меня есть поручения от матерей двух- и трехлетних детей, погибших в страшных муках от изнасилования рашистскими военными, сообщить миру об этом ужасе", - подчеркнула она.

Денисова отметила, что Украина хочет мира, но не ценой наших женщин, девушек и мальчиков.

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