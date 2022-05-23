РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11996 посетителей онлайн
Новости Видео Война
31 071 43

"Джохар сказал: когда над Украиной взойдет украинское солнце, Россия исчезнет. Осуществления этого пророчества ждет весь Кавказ", - обращение жены Дудаева. ВИДЕО

Украина, поддерживаемая всем миром, обречена на победу в войне против страны-агрессора России. Того, что сбудется пророчество президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, ждет весь Кавказ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказала в своем видеообращении супруга убитого россиянами чеченского президента Алла Дудаева.

"Мы скорбим вместе с вами, когда вы хороните погибших воинов на украинско-российской войне. Войне, которая длится уже два с половиной месяца, и в которой вы мужественно сопротивляетесь, потому что весь украинский народ объединился вместе с президентом Владимиром Зеленским и противостоит российским танкам и огромной империи...

Джохар сказал, когда над Украиной взойдет украинское солнце, Россия исчезнет. И мы все ждем этого момента и надеемся. Мы верим в то, что народ Украины победит. Потому что весь мир вам помогает, восхищается мужеством президента Зеленского и мужеством украинского народа, который выдержал самый тяжелый первый удар и сейчас бьет российскую империю по всем направлениям. 

Мы видели любовь народа в украинских вышиванках и во всем, что было разлито вокруг, и эта любовь вас спасает. Она спасет и наш мир, потому что у нас общий враг. Украина просто обречена на победу, и мы этого ждем с нетерпением.Я вам посылаю любовь, мы молимся за вас. С вами вместе воюют грузинский народ, чеченцы. Весь Кавказ переживает и надеется", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия планировала ввести войска в Крым сразу после войны в Чечне, - Дудаев в 1995 году. ВИДЕО

Дудаев Джохар (16) Чечня (637)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+92
Да. Українське сонце довго не сходило над Україною.
Всілякі збочені малороси та ватніки захопили українське повітря, вливали роками у людські голови міф про братерство з рашкою.
Момент істини настає...
показать весь комментарий
23.05.2022 13:44
+62
Все будет УКРАИНА !!! Смерть свинособакам
показать весь комментарий
23.05.2022 13:43
+54
Иншаллах Украина победит. Украина понад усе. Слава Украине. Джохар Дудаев сегодняшний день говорил 1995 году.
показать весь комментарий
23.05.2022 13:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*** прочитал, аж мурашки по коже пошли.
показать весь комментарий
23.05.2022 13:41 Ответить
Все будет УКРАИНА !!! Смерть свинособакам
показать весь комментарий
23.05.2022 13:43 Ответить
Тільки так!

показать весь комментарий
23.05.2022 22:04 Ответить
Да. Українське сонце довго не сходило над Україною.
Всілякі збочені малороси та ватніки захопили українське повітря, вливали роками у людські голови міф про братерство з рашкою.
Момент істини настає...
показать весь комментарий
23.05.2022 13:44 Ответить
Сонце ОДНЕ для всього світу. І сходить воно для ВСЬОГО світу. І дійсно, тепер для ВСЬОГО СВІТУ сходить УКРАЇНСЬКЕ сонце.
Не тільки над Україною. Над всім світом ми бачим схід вершечка УКРАЇНСЬКОГО сонця.І цей схід РУЧНИЙ, руками українців, поляків, британців, американців викочують світило назовні...
показать весь комментарий
23.05.2022 13:56 Ответить
Сава Богу, слава Україні, слава вільній Чечні
показать весь комментарий
23.05.2022 13:45 Ответить
Слава - богиня войны. Славяне - производное от имени богини. Славяне - нация воинов. Тяжело служить настоящим богам. Не правда ли?
показать весь комментарий
23.05.2022 13:51 Ответить
Це тільки у кацапів "славянє" - від "слави".
І тут у них, - все, не як у людей!

У всих інших слов'янських народів, - від "слова".
Тобто, слов'яни, - це ті, що розуміють "слово". На противагу узагальненим німцям, бо вони "німі", - не розуміють "слова".
показать весь комментарий
23.05.2022 18:57 Ответить
Иншаллах Украина победит. Украина понад усе. Слава Украине. Джохар Дудаев сегодняшний день говорил 1995 году.
показать весь комментарий
23.05.2022 13:47 Ответить
Врятуйте ту дівчинку, що сказала, "путін - чорт", такі діти - ваше майбутнє, бережіть іх
показать весь комментарий
23.05.2022 13:48 Ответить
Она из Дагестана.
показать весь комментарий
23.05.2022 13:50 Ответить
Яка ріниця.
показать весь комментарий
23.05.2022 13:58 Ответить
рашка это центр всемирной ненависти, страна террорист, страна финансирующая и вооружающая все мировое зло. Она должна быть уничтожена и Бог это предоставил украинцам именно тем кто породил эту мразь.
показать весь комментарий
23.05.2022 13:50 Ответить
Та ніхто її не порждав це залишки татаро монгольскої орди осівшиї на московіі і ассіміліровавши местне населення. Вони ніколи не були і не будуть людьми - це звіри
показать весь комментарий
23.05.2022 14:56 Ответить
показать весь комментарий
23.05.2022 13:51 Ответить
У Полтаві він літав на тих самих літаках (ТУ22М3), що ми віддали оркам і якими вони зараз нищать наші міста...
показать весь комментарий
23.05.2022 13:52 Ответить
Отдавать полк стратегических бомбардировщиков отдаватьбыло не обязательно- личная инициатива Кравчука, спешил выслужиться и отдать все...О покойниках ничего плохого- не говорю ничего хорошего ну ничего совсем......
показать весь комментарий
23.05.2022 17:10 Ответить
щиро дякуємо, пані Ало!
свого часу ми так само переживали за чеченський народ, коли ви боролись за Волю під проводом пана Джохара. Наші народи будуть вільні як написав колись український пророк Тарас:

І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
показать весь комментарий
23.05.2022 13:53 Ответить
Все буде Україна! Скоро "мужній президент зеленський" сам всіх пабєдіт... без української армії. Мабуть, саме тому його уряд навідріз відмовився фінансувати ЗСУ на фоні повномасштабної військової загрози зі сторони Кацапії - Гундосий вирішив привласнити всі лаври собі.
показать весь комментарий
23.05.2022 13:55 Ответить
Весь Кавказ и Украина-Русь столетиями рашистами заливались кровью лучших сыновей и дочерей. Да гоблены и орки жажды массовых убийств и не скрывают. Но все возвратиться к истокам, а московщина будет уничтожена. Смерть росии !!!
показать весь комментарий
23.05.2022 13:56 Ответить
показать весь комментарий
23.05.2022 14:01 Ответить
Українське сонце вже сходить і це бачить увесь світ...
показать весь комментарий
23.05.2022 14:03 Ответить
раZZея должна быть разрушена.
показать весь комментарий
23.05.2022 14:04 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ВЕЛИКОМУ СИНУ ІЧКЕРСЬКОГО НАРОДУ
показать весь комментарий
23.05.2022 14:10 Ответить
Глубоко уважаемый мной человек , достойный сын своей Родины. Если кто то хочет вырвать- сравните его лицо с ботоксной харей Путлера....
показать весь комментарий
23.05.2022 17:13 Ответить
ЗОЛОТІ СЛОВА були сказані Д.Дудаєвим!!!
Амінь
показать весь комментарий
23.05.2022 14:21 Ответить
Смерть маскалям, волю кавказу!
показать весь комментарий
23.05.2022 14:23 Ответить
До речі, у 90-х жінку Дудаєва вивезли в Україну і наші її тут фактично врятували...
показать весь комментарий
23.05.2022 14:25 Ответить
Слова " владімєр зєлєнскій" тут явно зайві.
показать весь комментарий
23.05.2022 14:27 Ответить
Вона фантастична. I Джохар був справжнй лицар. <3
показать весь комментарий
23.05.2022 14:31 Ответить
Алла Дудаєва написала чудову книгу про Джохара "Мільйон перший". Дуже рекомендую прочитати. Між іншим, в книзі було і про те, що кацапи почали планувати напад на Україну відразу після розвалу совка.
показать весь комментарий
23.05.2022 14:37 Ответить
Все больше уважаю Д. Дудаева. настоящий Гетьман, лидер с идеей, силой и характером. Слава Дудаеву! Слава Ичкерии!!
показать весь комментарий
23.05.2022 14:45 Ответить
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ НЕ ЯДЕРНОЕ СОЛНЦЕ !)
показать весь комментарий
23.05.2022 17:42 Ответить
Йой , тільки не требо нас тут залякувать усякими ************ мантрами -- буде як буде .

Верогідність , що когось задушать шарфами , або приб"ють табакеркою на порядок більш висока за "йядєрайє сольнца" ...
показать весь комментарий
23.05.2022 21:27 Ответить
ТЕБЕ ЖДУ ВООБЩЕ ПОХЙ !!!
показать весь комментарий
13.09.2022 06:51 Ответить
caps Lock сахаром залип?
показать весь комментарий
12.09.2022 20:40 Ответить
НЕПЗДИ !!!
показать весь комментарий
13.09.2022 06:50 Ответить
Дякую за слова підтримки.

Мене вразила смерть Джохара Дудаєва: не могла повірити, що його вбили.
показать весь комментарий
23.05.2022 21:58 Ответить
вбивати - це єдине, що кацапи вміють робити
показать весь комментарий
24.05.2022 13:34 Ответить
Так, а друге що вони вміють і роблять на відмінно, це брехати.
показать весь комментарий
24.05.2022 16:56 Ответить
ПРавда О русских воинах youtube.com/watch?v=N75Tq-XbkEQ !!!!

показать весь комментарий
26.05.2022 20:38 Ответить
 
 