"Джохар сказал: когда над Украиной взойдет украинское солнце, Россия исчезнет. Осуществления этого пророчества ждет весь Кавказ", - обращение жены Дудаева. ВИДЕО

Украина, поддерживаемая всем миром, обречена на победу в войне против страны-агрессора России. Того, что сбудется пророчество президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, ждет весь Кавказ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказала в своем видеообращении супруга убитого россиянами чеченского президента Алла Дудаева.

"Мы скорбим вместе с вами, когда вы хороните погибших воинов на украинско-российской войне. Войне, которая длится уже два с половиной месяца, и в которой вы мужественно сопротивляетесь, потому что весь украинский народ объединился вместе с президентом Владимиром Зеленским и противостоит российским танкам и огромной империи...

Джохар сказал, когда над Украиной взойдет украинское солнце, Россия исчезнет. И мы все ждем этого момента и надеемся. Мы верим в то, что народ Украины победит. Потому что весь мир вам помогает, восхищается мужеством президента Зеленского и мужеством украинского народа, который выдержал самый тяжелый первый удар и сейчас бьет российскую империю по всем направлениям.

Мы видели любовь народа в украинских вышиванках и во всем, что было разлито вокруг, и эта любовь вас спасает. Она спасет и наш мир, потому что у нас общий враг. Украина просто обречена на победу, и мы этого ждем с нетерпением.Я вам посылаю любовь, мы молимся за вас. С вами вместе воюют грузинский народ, чеченцы. Весь Кавказ переживает и надеется", - сказала она.

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