"Джохар сказал: когда над Украиной взойдет украинское солнце, Россия исчезнет. Осуществления этого пророчества ждет весь Кавказ", - обращение жены Дудаева. ВИДЕО
Украина, поддерживаемая всем миром, обречена на победу в войне против страны-агрессора России. Того, что сбудется пророчество президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, ждет весь Кавказ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказала в своем видеообращении супруга убитого россиянами чеченского президента Алла Дудаева.
"Мы скорбим вместе с вами, когда вы хороните погибших воинов на украинско-российской войне. Войне, которая длится уже два с половиной месяца, и в которой вы мужественно сопротивляетесь, потому что весь украинский народ объединился вместе с президентом Владимиром Зеленским и противостоит российским танкам и огромной империи...
Джохар сказал, когда над Украиной взойдет украинское солнце, Россия исчезнет. И мы все ждем этого момента и надеемся. Мы верим в то, что народ Украины победит. Потому что весь мир вам помогает, восхищается мужеством президента Зеленского и мужеством украинского народа, который выдержал самый тяжелый первый удар и сейчас бьет российскую империю по всем направлениям.
Мы видели любовь народа в украинских вышиванках и во всем, что было разлито вокруг, и эта любовь вас спасает. Она спасет и наш мир, потому что у нас общий враг. Украина просто обречена на победу, и мы этого ждем с нетерпением.Я вам посылаю любовь, мы молимся за вас. С вами вместе воюют грузинский народ, чеченцы. Весь Кавказ переживает и надеется", - сказала она.
Пожалуйста, подождите...
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Всілякі збочені малороси та ватніки захопили українське повітря, вливали роками у людські голови міф про братерство з рашкою.
Момент істини настає...
Не тільки над Україною. Над всім світом ми бачим схід вершечка УКРАЇНСЬКОГО сонця.І цей схід РУЧНИЙ, руками українців, поляків, британців, американців викочують світило назовні...
І тут у них, - все, не як у людей!
У всих інших слов'янських народів, - від "слова".
Тобто, слов'яни, - це ті, що розуміють "слово". На противагу узагальненим німцям, бо вони "німі", - не розуміють "слова".
свого часу ми так само переживали за чеченський народ, коли ви боролись за Волю під проводом пана Джохара. Наші народи будуть вільні як написав колись український пророк Тарас:
І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
Амінь
Верогідність , що когось задушать шарфами , або приб"ють табакеркою на порядок більш висока за "йядєрайє сольнца" ...
Мене вразила смерть Джохара Дудаєва: не могла повірити, що його вбили.