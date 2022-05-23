Рашисти ґвалтують дворічних та трирічних дітей, - Денісова

Російські окупанти на території України ґвалтують маленьких дітей.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодня на телефон гарячої лінії Уповноваженого звертаються 700-800 наших громадян, які повідомляють про воєнні злочини РФ. 1500 громадян знайшли сміливість звернутися на телефонну лінію психологічної допомоги та розповісти про найстрашніші злочини - сексуальні, катування, тортури. Я маю доручення від матерів дво- та трирічних дітей, які загинули в страшних муках від зґвалтування рашистськими військовими, повідомити світові про цей жах", - наголосила вона.

Денісова зазначила, що Україна хоче миру, але не ціною наших жінок, дівчат і хлопчиків.

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