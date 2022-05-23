Рашисти ґвалтують дворічних та трирічних дітей, - Денісова
Російські окупанти на території України ґвалтують маленьких дітей.
Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодня на телефон гарячої лінії Уповноваженого звертаються 700-800 наших громадян, які повідомляють про воєнні злочини РФ. 1500 громадян знайшли сміливість звернутися на телефонну лінію психологічної допомоги та розповісти про найстрашніші злочини - сексуальні, катування, тортури. Я маю доручення від матерів дво- та трирічних дітей, які загинули в страшних муках від зґвалтування рашистськими військовими, повідомити світові про цей жах", - наголосила вона.
Денісова зазначила, що Україна хоче миру, але не ціною наших жінок, дівчат і хлопчиків.
Топ коментарі
+46 Ksenia VB
показати весь коментар23.05.2022 14:31
+29 Ирина Иваненко #519065
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+26 Сергей Гусаченко #510887
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Вокруг полно симпатичных баб, мужиков.... Я уже не говорю об овечках, коровках и собачках.....
ДЕНИСОВА , где подача в Гаагу лично на ***** за изгасилованных детей орками ??? Или Вы тоже хотите в глаза ***** посмотреть и увидеть там ад ?????