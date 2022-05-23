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Новини Війна
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Рашисти ґвалтують дворічних та трирічних дітей, - Денісова

війна,діти

Російські окупанти на території України ґвалтують маленьких дітей.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодня на телефон гарячої лінії Уповноваженого звертаються 700-800 наших громадян, які повідомляють про воєнні злочини РФ. 1500 громадян знайшли сміливість звернутися на телефонну лінію психологічної допомоги та розповісти про найстрашніші злочини - сексуальні, катування, тортури. Я маю доручення від матерів дво- та трирічних дітей, які загинули в страшних муках від зґвалтування рашистськими військовими, повідомити світові про цей жах", - наголосила вона.

Денісова зазначила, що Україна хоче миру, але не ціною наших жінок, дівчат і хлопчиків.

Також дивіться: "Изнасиловали 8-летнюю девочку и отжали заправку", - окупанти обговорюють звірства армії РФ в Україні. АУДIО

Автор: 

Денісова Людмила (883) діти (5052) зґвалтування (384)


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Топ коментарі
+46
Бо треба було заздалегідь дбати про безпеку, а не ржати атопутіннападьот
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23.05.2022 14:31
+29
Кацапы здохнут, а зеленский ответит за саботаж обороны и эвакуации гражданских
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23.05.2022 14:36
+26
Это уже можно считать выполнением лозунга "Хуже не будет"?
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23.05.2022 14:32
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Хай би хтось із них їхнього фюрера зґвалтував.
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23.05.2022 14:30 Відповісти
Він зараз в Сочі
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23.05.2022 14:43 Відповісти
Шефская Европа бесит Россию а то что вытворяет Мордор у нас в новости это вообще как наверное геям и не снилось в кошмарах...
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23.05.2022 15:23 Відповісти
А какая разница?
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23.05.2022 16:05 Відповісти
відрізати яйня підарам через одного, а ще через одного поливати бензином і підпалювати, як робивНестор Іванович Махно, поки ми будемо їх обмотувати бинтами в полоні, вони наших дітей гвалтуватимуть
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23.05.2022 14:46 Відповісти
Всех их нужно УБИТЬ !!! Потом поговорим за МИР !!!
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23.05.2022 15:13 Відповісти
‼️‼️‼️
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23.05.2022 17:18 Відповісти
Кацапы - ************** нция. И поступки и действия у них такие же.
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23.05.2022 16:28 Відповісти
Бо треба було заздалегідь дбати про безпеку, а не ржати атопутіннападьот
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23.05.2022 14:31 Відповісти
"Какая разніца зато хоть паржом" мабуть вже й забули про що їх попереджали. Тепер час розплати за свої "По@уй". Думали що то все жарти.
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23.05.2022 14:43 Відповісти
розплачуються діти, а не ті кому хотілося поржати.
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23.05.2022 15:14 Відповісти
Їм не було, і немає коли. Зеленський ще якось почав працювати згідно посади, і дай Бог йому якнайскоріше бути Президентом країни переможця, потім розберуться з виконанням його обов'язків. Але передові загони Слуг зайняті передвиборчими турботами. Наприклад, використати фермера Поворознюка, щоб обгажувати політичних опонентів, придумати найблюзнірніші версії хто винен у війні разом з РПЦвУ. Такі Ютюб канали як Корупція.Інфо та інші там Інфо чи Блог Разумовського за "Слава Україні!" та новинами у загальному руслі обов'язково обгадять (саме обгадять, а не аргументовано критикують) когось з політиків. Всіх скидають в одну купу і виховують у своїх підписників бидляцтво. Займаються політичним кілерством.
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23.05.2022 14:57 Відповісти
А ще в них не вистачає цігарок і вони хочуть додому.
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23.05.2022 14:32 Відповісти
Это уже можно считать выполнением лозунга "Хуже не будет"?
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23.05.2022 14:32 Відповісти
Не, в Чечне погибло больше.
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23.05.2022 14:50 Відповісти
За військові злочини та проти людяності потрібна смертна кара а не довічне.
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23.05.2022 14:35 Відповісти
Кацапы здохнут, а зеленский ответит за саботаж обороны и эвакуации гражданских
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23.05.2022 14:36 Відповісти
не ответит, также как и другой вовочка развязавший войну... шо у одного шо у второго Z-электорат полностью поддерживает их действия.
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23.05.2022 15:06 Відповісти
Не залежно від пратії' жоден ***** депутат не зробив нічого щоб хоч якось зберегти просте населення. Тих їбланів попереджали не один місяць. Тільки свої дупи прикртвали
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23.05.2022 14:36 Відповісти
вони не просто нічого не зробили, вони присипляли своїми дебільними жартіками і висерами пильність людей, і люди не подбали про свою безпеку самі. Бо коли ви прокидаєтеся серед ночі а у вас під вікном русскій таньчик паркується - пізно дбати про безпеку.
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23.05.2022 15:16 Відповісти
Всі кацапські мерзенні вбивці горітимуть у пеклі...
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23.05.2022 14:39 Відповісти
тварюки
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23.05.2022 14:41 Відповісти
А что это за фраза в конце такая капитулянтская:Денісова зазначила, що Україна хоче миру, але не ціною наших жінок, дівчат і хлопчиків. Зрадой попахивает
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23.05.2022 14:42 Відповісти
Сколько же эти свиньи судеб поломали. Уничтожать кацапов без жалости!
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23.05.2022 14:45 Відповісти
Фу извращенцы конченые....
Вокруг полно симпатичных баб, мужиков.... Я уже не говорю об овечках, коровках и собачках.....
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23.05.2022 14:46 Відповісти
Неужели так сложно найти и захватить дочек путлера? А потом поменять их на тех, кто насиловал и убивал украинских детей? И предоставить родтсвенникам отрезать каждый день по кусочку от каждой твари.
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23.05.2022 14:47 Відповісти
кожному військовому злочинцю рф примусову трансорбітальну лоботомію та білет додому, хай сім`я, що це гівно виховала міняє йому підгузки до самої смерті.
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23.05.2022 14:48 Відповісти
Она с этими нелюдями мира хочет, сруцькава мира?
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23.05.2022 14:50 Відповісти
Им пох2й, они перешли все границы. "башить эту мразь другого не дано.
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23.05.2022 14:53 Відповісти
Таке свавілля може бути лише від собачіх дітей.
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23.05.2022 14:55 Відповісти
Сейчас в меня полетит, но... не напоминает это распятого мальчика, запененых пенсионерок и съеденных снегирей? Ни в коем случае не пытаюсь отбеливать орочье, но есть реальные заведенные дела?
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23.05.2022 14:56 Відповісти
т.е. Вы не верите в реальность этих преступлений?
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23.05.2022 15:09 Відповісти
є навіть русскіє ви...кі, які викладали свої злочини проти дітей в мережу, щоб ще й похвалитися.
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23.05.2022 15:18 Відповісти
Спросі у старлєя бичкова,кацап. Он тєбє відосік скінєт,как правільно младєнца зубной щьоткой насіловать.
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23.05.2022 18:04 Відповісти
Нет, Денисова, мы будем уничтожать маньяков, а не мириться с ними. Следи за метлой.
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23.05.2022 14:56 Відповісти
Боже покарай цих рашиських виродків і проклятий народ цієі імперіі зла.
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23.05.2022 15:40 Відповісти
Ті нелюди, які не будуть знищені в Україні, дома в кацапії будуть робити те саме рано чи пізно. Їхня збоченість відкрилася завдяки сраній кацапській пропаганді, де закликають знищувати. І ці виродки сатаністи роблять це як кому дозволяє їх нелюдство. Але якесь же першоджерело їхнього звірства є? Ця наволоч у себе вдома "виховується" в насильстві і нелюдстві, де вони гвалтують один одного та вправляються в садизмі. Вирази їхніх облич та манера говорити багато про що говорить.
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23.05.2022 15:48 Відповісти
теперь понятно, откуда спид пошел, в Африке они насиловали обезьян, а потом их ели сырыми
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23.05.2022 15:50 Відповісти
Живих не лишати...
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23.05.2022 15:55 Відповісти
москали выпустили из тюрем преступников
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23.05.2022 16:04 Відповісти
Так это же ***** поставил задачу россиянам насиловать украинцев « нравиться не нравиться терпи моя красавица»

ДЕНИСОВА , где подача в Гаагу лично на ***** за изгасилованных детей орками ??? Или Вы тоже хотите в глаза ***** посмотреть и увидеть там ад ?????
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23.05.2022 17:22 Відповісти
який жах, діточки мабли би жити і рости, як би не ці ******** Всесвіту. рашка - проклята країна, кожен хто буде і далі шукати хороших русскіх буде проклятий своїм народом.
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23.05.2022 18:02 Відповісти
кацапы,горите в адском пекле вечно и будьте прокляты навечно!
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23.05.2022 19:18 Відповісти
ТАК НЕОБХОДИМО ******* ПО НИМ СО ВСЕХ СТВОЛОВ ВСЕХ ГОСУДАРСТВ !!!
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23.05.2022 21:37 Відповісти
 
 