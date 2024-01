Посол Словении Менцин вернулся в Киев

Посол Словении в Украине Томаж Менцин вернулся в Киев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщило посольство Словении в Украине.

"Посол Словении в Украине Томаж Менцин вернулся в Киев. Словения поддерживает Украину и ее храбрый народ в их борьбе за свободу и демократию", - говорится в сообщении.

Ambassador of Slovenia to Ukraine Tomaž Mencin has returned to @Kyiv. Slovenia is supporting #Ukraine and its brave people in their fight for #freedom & democracy #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/Hgz8RdP21Z