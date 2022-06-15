Россияне заявляют об обстреле Украиной пункта пропуска в Курской области

Губернатор Курской области России Роман Старовойт утверждает, что утром 15 июня Украина якобы обстреляла пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе РФ.

Об этом он пишет в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 7.30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Российский губернатор также заявил, что пограничники РФ якобы "ответным огнем подавили нападение".

Напомним, 14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы Российской Федерации.

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