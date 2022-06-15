Россияне заявляют об обстреле Украиной пункта пропуска в Курской области
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Губернатор Курской области России Роман Старовойт утверждает, что утром 15 июня Украина якобы обстреляла пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе РФ.
Об этом он пишет в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 7.30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.
Российский губернатор также заявил, что пограничники РФ якобы "ответным огнем подавили нападение".
Напомним, 14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы Российской Федерации.
Топ комментарии
+19 Злий Грицько
показать весь комментарий15.06.2022 10:58
+15 Анатолий Воробей 43fa9356
показать весь комментарий15.06.2022 10:56
+9 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий15.06.2022 11:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Терпіть !!
Коли ЗСУ ракетами чи гвинтокрилами мочать рашивські нафтобази, військові частини, ремонтні бази, чи склади БК.
То рашисти це ховають!
Заявляють про хлопки, цигарки, бавовну, навчання своїх військ.
Украина тут при чём? Гражданская война, ****...
Миномёт в военторге купили...
Да, кацапы?