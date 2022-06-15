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обстрел (20132) Россия (91236)

Россияне заявляют об обстреле Украиной пункта пропуска в Курской области

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

область,курська

Губернатор Курской области России Роман Старовойт утверждает, что утром 15 июня Украина якобы обстреляла пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе РФ.

Об этом он пишет в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 7.30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Российский губернатор также заявил, что пограничники РФ якобы "ответным огнем подавили нападение".

Напомним, 14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы Российской Федерации.

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Топ комментарии
+19
А нахрена кацапам пункти пропуску? В найближчі 100 років вони **************.
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15.06.2022 10:58
+15
Заявляйте, заявляйте, уроди мокшанські. А нас там просто нет.
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15.06.2022 10:56
+9
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15.06.2022 11:05
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Заявляйте, заявляйте, уроди мокшанські. А нас там просто нет.
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15.06.2022 10:56 Ответить
я не понимаю , нах триндеть , если "Постраждалих та руйнувань немає"
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15.06.2022 11:00 Ответить
ГУБЕРНАТОРУ СЕБЕ БЫ В ГОЛОВУ ПАЛЬНУТЬ ДЛЯ ЭФФЕКТА.. И КРАТИНКИ ********* ТВ...
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15.06.2022 11:29 Ответить
Слава ЗСУ ! 🇺🇦😎👍
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15.06.2022 10:57 Ответить
То просто якась бавовна.
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15.06.2022 10:57 Ответить
А нахрена кацапам пункти пропуску? В найближчі 100 років вони **************.
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15.06.2022 10:58 Ответить
А навіть якщо й так , то чого ви , кляті кацапи , так вередуєте ?

Терпіть !!
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15.06.2022 10:59 Ответить
Якщо десь скажуть в рашистському кордоні "Доброго вечора, ми з Уукраїни" то без смертей рашистів точно не вийде)
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15.06.2022 11:00 Ответить
Пох.
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15.06.2022 11:00 Ответить
А ви як думали? Далі буде.
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15.06.2022 11:02 Ответить
Буде і на багато веселіше!!!))
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15.06.2022 11:08 Ответить
Ну і добре
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15.06.2022 11:02 Ответить
А що ж буде як наші таки дійсно стрельнуть!
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15.06.2022 11:02 Ответить
А шо до сих пор, кто-то шастает, через пункт пропуска, а почему он не закрыт ????
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15.06.2022 11:03 Ответить
тіпа нас вбивать можна , а їх ніззя
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15.06.2022 11:04 Ответить
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15.06.2022 11:05 Ответить
На всякий случай заглянул в Википедию
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15.06.2022 11:27 Ответить
Ха...Не поверили своим глазам?
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15.06.2022 12:15 Ответить
Це не про цих імбіцилів лаврокінь казав "Дебіли, блдь!"?
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15.06.2022 12:04 Ответить
От малацца! Достали эти гетеросеки! Детей рожают почём зря, детей потом расти, учи, бюджетные средства трать. В тюрьму их всех. На свободе только гомосеков и транссексуалов оставить!
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15.06.2022 12:37 Ответить
куряне должны обкуриваться, а не обдалбливаться!!))))
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15.06.2022 11:05 Ответить
Ну і що? Кацапи он щодня пуляють по прикордонних громадах Сумщини. З якого дива вони вважають, що війна - це гра в одні ворота?
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15.06.2022 11:05 Ответить
Тай що,який 3,14зді,яка справа!!))
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15.06.2022 11:05 Ответить
Звичні брехи. Самі себе кошмарять
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15.06.2022 11:08 Ответить
і?
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15.06.2022 11:09 Ответить
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15.06.2022 11:10 Ответить
Ну и. что?
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15.06.2022 11:10 Ответить
хотілось би щоб ми відповіли але не з яйцями зеленського і шо за притензіїї а шо не можна? тільки орки можуть стерати цілі села та міста всі претензіїї до суду можете навіть звертатися в Гаагу поясните їм чому ми кацапи гвалтуемо в Україні дітей жінок вбиваємо мирних жителів руйнуемо цілі міста села а хохли посміли стрельнуть по нашей деревні вибили вікно і пошкодили деревяний паркан
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15.06.2022 11:12 Ответить
Іноді відповідають. В тьоткіно непогано кацапам прилетіло.
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15.06.2022 12:07 Ответить
И аот почему нет смысла не отвечать на обстрелы. Они сами себя и обстреляют. И зовоют и объявят мобилизацию. Надо стрелять по огневым точкам на их территории, а не заниматься ху*ней
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15.06.2022 11:16 Ответить
ЦЕ ПРОСТО РЖАКА:
Коли ЗСУ ракетами чи гвинтокрилами мочать рашивські нафтобази, військові частини, ремонтні бази, чи склади БК.
То рашисти це ховають!
Заявляють про хлопки, цигарки, бавовну, навчання своїх військ.
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15.06.2022 11:19 Ответить
Брянск, Воронеж не за горами
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15.06.2022 11:22 Ответить
Нас там нєт!
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15.06.2022 11:24 Ответить
Нас там нєт! То кацапи самі себе дамбят!
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15.06.2022 11:31 Ответить
Да это свободолюбивый народ Брянской Народной Республики дал ответку свободолюбивому народу Курской Народной Республике за вчеращний обстрел.
Украина тут при чём? Гражданская война, ****...
Миномёт в военторге купили...
Да, кацапы?
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15.06.2022 12:10 Ответить
Странные кацапы, однако. Нас тут стирают с лица земли, а они хотят, чтоб мы не сопротивлялись? Та шоб у кацапов вместо городов и сёл была сплошная воронка и они все выздыхали
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15.06.2022 15:34 Ответить
 
 