Росіяни заявляють про обстріл Україною пункту пропуску в Курській області
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Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт твердить, що Україна вранці 15 червня нібито обстріляла пункт пропуску "Крупець" у Рильському районі РФ.
Про це він пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 7:30 супротивник з боку України обстріляв пункт пропуску "Крупець" у Рильському районі. Постраждалих та руйнувань немає", - написав він.
Російський губернатор також заявив, що прикордонники РФ нібито "вогнем у відповідь придушили напад".
Нагадаємо, 14 червня президент Володимир Зеленський заявив, що українці не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали Російської Федерації.
Топ коментарі
+19 Злий Грицько
показати весь коментар15.06.2022 10:58
+15 Анатолий Воробей 43fa9356
показати весь коментар15.06.2022 10:56
+9 Прощай немытая раССея
показати весь коментар15.06.2022 11:05
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Терпіть !!
Коли ЗСУ ракетами чи гвинтокрилами мочать рашивські нафтобази, військові частини, ремонтні бази, чи склади БК.
То рашисти це ховають!
Заявляють про хлопки, цигарки, бавовну, навчання своїх військ.
Украина тут при чём? Гражданская война, ****...
Миномёт в военторге купили...
Да, кацапы?