УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13441 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
4 608 38
обстріл (21024) Росія (47179)

Росіяни заявляють про обстріл Україною пункту пропуску в Курській області

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

область,курська

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт твердить, що Україна вранці 15 червня нібито обстріляла пункт пропуску "Крупець" у Рильському районі РФ.

Про це він пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 7:30 супротивник з боку України обстріляв пункт пропуску "Крупець" у Рильському районі. Постраждалих та руйнувань немає", - написав він.

Російський губернатор також заявив, що прикордонники РФ нібито "вогнем у відповідь придушили напад".

Нагадаємо, 14 червня президент Володимир Зеленський заявив, що українці не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали Російської Федерації.

Також читайте: Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину, за минулу добу поранень зазнали 19 осіб, - ОВА

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+19
А нахрена кацапам пункти пропуску? В найближчі 100 років вони **************.
показати весь коментар
15.06.2022 10:58
+15
Заявляйте, заявляйте, уроди мокшанські. А нас там просто нет.
показати весь коментар
15.06.2022 10:56
+9
показати весь коментар
15.06.2022 11:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заявляйте, заявляйте, уроди мокшанські. А нас там просто нет.
показати весь коментар
15.06.2022 10:56 Відповісти
я не понимаю , нах триндеть , если "Постраждалих та руйнувань немає"
показати весь коментар
15.06.2022 11:00 Відповісти
ГУБЕРНАТОРУ СЕБЕ БЫ В ГОЛОВУ ПАЛЬНУТЬ ДЛЯ ЭФФЕКТА.. И КРАТИНКИ ********* ТВ...
показати весь коментар
15.06.2022 11:29 Відповісти
Слава ЗСУ ! 🇺🇦😎👍
показати весь коментар
15.06.2022 10:57 Відповісти
То просто якась бавовна.
показати весь коментар
15.06.2022 10:57 Відповісти
А нахрена кацапам пункти пропуску? В найближчі 100 років вони **************.
показати весь коментар
15.06.2022 10:58 Відповісти
А навіть якщо й так , то чого ви , кляті кацапи , так вередуєте ?

Терпіть !!
показати весь коментар
15.06.2022 10:59 Відповісти
Якщо десь скажуть в рашистському кордоні "Доброго вечора, ми з Уукраїни" то без смертей рашистів точно не вийде)
показати весь коментар
15.06.2022 11:00 Відповісти
Пох.
показати весь коментар
15.06.2022 11:00 Відповісти
А ви як думали? Далі буде.
показати весь коментар
15.06.2022 11:02 Відповісти
Буде і на багато веселіше!!!))
показати весь коментар
15.06.2022 11:08 Відповісти
Ну і добре
показати весь коментар
15.06.2022 11:02 Відповісти
А що ж буде як наші таки дійсно стрельнуть!
показати весь коментар
15.06.2022 11:02 Відповісти
А шо до сих пор, кто-то шастает, через пункт пропуска, а почему он не закрыт ????
показати весь коментар
15.06.2022 11:03 Відповісти
тіпа нас вбивать можна , а їх ніззя
показати весь коментар
15.06.2022 11:04 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2022 11:05 Відповісти
На всякий случай заглянул в Википедию
показати весь коментар
15.06.2022 11:27 Відповісти
Ха...Не поверили своим глазам?
показати весь коментар
15.06.2022 12:15 Відповісти
Це не про цих імбіцилів лаврокінь казав "Дебіли, блдь!"?
показати весь коментар
15.06.2022 12:04 Відповісти
От малацца! Достали эти гетеросеки! Детей рожают почём зря, детей потом расти, учи, бюджетные средства трать. В тюрьму их всех. На свободе только гомосеков и транссексуалов оставить!
показати весь коментар
15.06.2022 12:37 Відповісти
куряне должны обкуриваться, а не обдалбливаться!!))))
показати весь коментар
15.06.2022 11:05 Відповісти
Ну і що? Кацапи он щодня пуляють по прикордонних громадах Сумщини. З якого дива вони вважають, що війна - це гра в одні ворота?
показати весь коментар
15.06.2022 11:05 Відповісти
Тай що,який 3,14зді,яка справа!!))
показати весь коментар
15.06.2022 11:05 Відповісти
Звичні брехи. Самі себе кошмарять
показати весь коментар
15.06.2022 11:08 Відповісти
і?
показати весь коментар
15.06.2022 11:09 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2022 11:10 Відповісти
Ну и. что?
показати весь коментар
15.06.2022 11:10 Відповісти
хотілось би щоб ми відповіли але не з яйцями зеленського і шо за притензіїї а шо не можна? тільки орки можуть стерати цілі села та міста всі претензіїї до суду можете навіть звертатися в Гаагу поясните їм чому ми кацапи гвалтуемо в Україні дітей жінок вбиваємо мирних жителів руйнуемо цілі міста села а хохли посміли стрельнуть по нашей деревні вибили вікно і пошкодили деревяний паркан
показати весь коментар
15.06.2022 11:12 Відповісти
Іноді відповідають. В тьоткіно непогано кацапам прилетіло.
показати весь коментар
15.06.2022 12:07 Відповісти
И аот почему нет смысла не отвечать на обстрелы. Они сами себя и обстреляют. И зовоют и объявят мобилизацию. Надо стрелять по огневым точкам на их территории, а не заниматься ху*ней
показати весь коментар
15.06.2022 11:16 Відповісти
ЦЕ ПРОСТО РЖАКА:
Коли ЗСУ ракетами чи гвинтокрилами мочать рашивські нафтобази, військові частини, ремонтні бази, чи склади БК.
То рашисти це ховають!
Заявляють про хлопки, цигарки, бавовну, навчання своїх військ.
показати весь коментар
15.06.2022 11:19 Відповісти
Брянск, Воронеж не за горами
показати весь коментар
15.06.2022 11:22 Відповісти
Нас там нєт!
показати весь коментар
15.06.2022 11:24 Відповісти
Нас там нєт! То кацапи самі себе дамбят!
показати весь коментар
15.06.2022 11:31 Відповісти
Да это свободолюбивый народ Брянской Народной Республики дал ответку свободолюбивому народу Курской Народной Республике за вчеращний обстрел.
Украина тут при чём? Гражданская война, ****...
Миномёт в военторге купили...
Да, кацапы?
показати весь коментар
15.06.2022 12:10 Відповісти
Странные кацапы, однако. Нас тут стирают с лица земли, а они хотят, чтоб мы не сопротивлялись? Та шоб у кацапов вместо городов и сёл была сплошная воронка и они все выздыхали
показати весь коментар
15.06.2022 15:34 Відповісти
 
 