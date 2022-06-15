Путин рассчитывает на усталость Запада от войны в Украине, - МИД Польши
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины президент страны-агрессора Владимир Путин рассчитывает на то, что скоро Запад устанет от войны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.
"Мы должны активно противодействовать любой возможной усталости, потому что война в Украине продолжается, там каждый день погибают люди, каждый день там погибают дети и женщины, каждый день разрушается инфраструктура", - сказал Пшидач.
Дипломат также отметил, что для борьбы с Россией нужны дополнительные санкции, которые должны быть приняты не только на уровне ЕС, но и G7 и другими евроатлантическими партнерами – США или Японией.
На вопрос, когда шестой пакет санкций ЕС начнет давать "ощутимые" результаты, он ответил, что "в ближайшие несколько месяцев" импорт нефти из России постепенно снизится.
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Всі вже втомилися від росії!!! Cancel Russia more and more pressure
Также как у нас в стране после Майдана и Революции Достоинства куча отодвинутых от власти возненавидели эти вещи по той же причине. Крах личной устроенной карьеры на года. Люди везде одинаковые. Не все из них открыто будут против Украины, но часть начнет активнее работать на Россию. По доброй воли. Радикализируется.
ЗЫ Помощь от таких дружественных стран, как Польша, Чехия, Литва тд даже под сомнение не ставлю.