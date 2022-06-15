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Путин рассчитывает на усталость Запада от войны в Украине, - МИД Польши

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путин,путін

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины президент страны-агрессора Владимир Путин рассчитывает на то, что скоро Запад устанет от войны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

"Мы должны активно противодействовать любой возможной усталости, потому что война в Украине продолжается, там каждый день погибают люди, каждый день там погибают дети и женщины, каждый день разрушается инфраструктура", - сказал Пшидач.

Дипломат также отметил, что для борьбы с Россией нужны дополнительные санкции, которые должны быть приняты не только на уровне ЕС, но и G7 и другими евроатлантическими партнерами – США или Японией.

На вопрос, когда шестой пакет санкций ЕС начнет давать "ощутимые" результаты, он ответил, что "в ближайшие несколько месяцев" импорт нефти из России постепенно снизится.

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Топ комментарии
+13
Захід скоріше втомиться від нашого хрипатого тупомордого ***********-от тоді буде біда.
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15.06.2022 11:40
+6
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15.06.2022 12:12
+5
<******* подумало бы о том- что Смерть посланная Богом утомилась ждать сигнала- что все пора этого ушлебка ***** забирать с этого света.. транзитом в Ад..
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15.06.2022 11:43
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Его планы частично оправдываются, так как деньги за энергоносители продолжают усиленно течь в рф, а вся подсанкционная нефть прекрасно покупается турками и индусами. Как то так.
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15.06.2022 11:38 Ответить
Та да.Эта война продолжит спонсироваться и далее,пока будут страны,покупающие у ***** нефть и газ.А таких стан предостаточно.Во даже старая бл@дь Европа сосет у *****...газовую трубу.А вы что подумали?
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15.06.2022 11:49 Ответить
А старая бл@дь потроссия с@сет у Китая. А Путлер у Кадырки-дырки.
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15.06.2022 12:11 Ответить
У нас единственный выход увеличить поток гробов на Рашку
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15.06.2022 12:08 Ответить
Захід скоріше втомиться від нашого хрипатого тупомордого ***********-от тоді буде біда.
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15.06.2022 11:40 Ответить
Це реальна загроза,ці кремлівські гниди,на кшталт пОсла Мельника зруйнують допомогу Захода!!))
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15.06.2022 11:54 Ответить
Да Запад бы и пальцем не пошевелил, если бы не опасение, что он у ***** на десерт припасен. Они надеются сейчас вымотать ***** в Украине, а потом - вести бизнес, как обычно, когда он зубы обломает.
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15.06.2022 13:26 Ответить
Навіть не спдівайся,імперська гнида!! Спільними зусиллями знищимо кремлівську орду,нанівець!!))
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15.06.2022 11:42 Ответить
******** (с)
Всі вже втомилися від росії!!! Cancel Russia more and more pressure
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15.06.2022 11:43 Ответить
<******* подумало бы о том- что Смерть посланная Богом утомилась ждать сигнала- что все пора этого ушлебка ***** забирать с этого света.. транзитом в Ад..
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15.06.2022 11:43 Ответить
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15.06.2022 11:44 Ответить
Главное, что у украинцев и наших ВСУ не будет усталости уничтожать лаптекопытных репоедов.
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15.06.2022 11:44 Ответить
Если не появится новых Натешек Фарион то да, а если появится то ф.з.
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15.06.2022 12:13 Ответить
А зелень рассчитывает свалить свою ублюдочность на Запад ,у которого терпение не вечное...боюсь,что это отразиться на нас...
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15.06.2022 11:45 Ответить
У кремлівських гнид нищити кремлівських гнид не начасі,в усіх негараздах винен Порох і пригальмований Захід!!)))
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15.06.2022 11:49 Ответить
Коли маиозпкохане лайно, що яневтекло і цого дешева ******** прислуга, закриють пащеки, зупинять штамповати сльозливі відосики,і почнуть працювати, то тоді може щось вийде. А так одне зелене лайно льється у вуха. 75 процентів, здохніть, курви!
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15.06.2022 11:45 Ответить
zelionij ne sbezal i ***** po gubam povodil? ne grusti. vozmi chupa cups i treniruisia
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15.06.2022 11:54 Ответить
обычно такая тактика всегда работала
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15.06.2022 11:45 Ответить
Они не просто рассчитывают на утомление. Их ИПСО исправно продолжает работать, Россия создает искусственную реальность и экспортирует, она дальше покупает политиков.
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15.06.2022 11:47 Ответить
Когда Путин решил перевести нашу войну в горячую фазу в феврале, то я писал в первые дни что Украина создала себе кучу врагов. Просто потому что из-за нас многие бизнесмены, деятели искусства, различные прихлебатели русских олигархов, профессора и прочее оказались под угрозой обеспеченной пенсии. Эти люди будут ненавидеть Украину.
Также как у нас в стране после Майдана и Революции Достоинства куча отодвинутых от власти возненавидели эти вещи по той же причине. Крах личной устроенной карьеры на года. Люди везде одинаковые. Не все из них открыто будут против Украины, но часть начнет активнее работать на Россию. По доброй воли. Радикализируется.
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15.06.2022 11:54 Ответить
vo pervix - ***** pishetsia s malenkoj bukvi (navernoe vi moskovit) . vo vtorix - nikto ne ustanet ****** orkov. eto , znaete, kak to vsem ponravilos....
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15.06.2022 11:57 Ответить
Нет. Просто это естественный процесс. Нужно к этому относится как к неизбежному злу. А по поводу *****, то как бы мне нравится Гарри Поттер, где все боялись произносить имя Волдеморта, а называли его намеками. Вот боязнь называть Россию Россией, Путина Путиным, русских русскими частично из той же оперы. Это не значит что русских нельзя называть орками, Россию Мордором, а Путина ******, но как бы это по выбору. Опционально. Ну это моя точка зрения.
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15.06.2022 12:00 Ответить
Для всех украинцев - ***** - это *****. Другого быть не может, с 14 года. Только кацапы не смеют называть его правильно, потому что на генетическом уровне попросту ссут оскорбить своего сцаря.
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15.06.2022 13:30 Ответить
Якась прокацапська точка зору
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15.06.2022 13:38 Ответить
Запад понятие сильно обобщенное. Американцы ещё в начале войны говорили, что это будет надолго. При этом поддерживают Украину и словом, и делом. Следовательно, США берут в расчет долгую войну, а значит никакого утомления от войны минимум у сверхдержавы США не будет. Ну а если Венгрия там утомится, или Сербия какая, думаю, Украина это переживет.
ЗЫ Помощь от таких дружественных стран, как Польша, Чехия, Литва тд даже под сомнение не ставлю.
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15.06.2022 11:58 Ответить
Запад давно от всего этого устал и унего появился к этому иммунитет, чтобы не останавливаться давить козломордию. Так что, пусть ***** уже радуется этой усталости Запада.
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15.06.2022 11:59 Ответить
це ***** малограмотне не подумало що деякі країни, котрим привід було потрібно, із радістю ВПК запустять, а це дуже великі гроші, і чого б це їм втомлюватися коли ще і не починалось ... він зі своєю "сверхекономікой" може адреналін собі по ляшках пустити
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15.06.2022 12:10 Ответить
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15.06.2022 12:12 Ответить
прорыв в руцкой науке совершён спикером тамошней госдуры: в целях увеличения дальности стрельбы парашной артиллерии, володин приказал,- в условиях спецоперации, значение синуса может принимать значения равные 3 ! ожидается принятие соответствующего закона ))
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15.06.2022 12:18 Ответить
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15.06.2022 13:07 Ответить
Європа має час та наснагу. А ще ж є і Америка - втоми не буде.
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15.06.2022 13:29 Ответить
Захід може і втомиться а ми ні і ********** натівського калібра теж ні.Дебіл так нічого і не зрозумів.Ми тебе падлу і твоїх орків будемо нищити поки всіх в землю на перегной невідправимо.
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15.06.2022 16:35 Ответить
 
 