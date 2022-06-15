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Путін розраховує на втому Заходу від війни в Україні, - МЗС Польщі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путин,путін

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України, президент країни-агресора Володимир Путін розраховує на те, що скоро Захід втомиться від війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач.

"Ми маємо активно протидіяти будь-якій можливій втомі, тому що війна в Україні триває, там щодня гинуть люди, щодня там гинуть діти та жінки, щодня руйнується інфраструктура", – сказав Пшидач.

Дипломат також зазначив, що для боротьби з Росією потрібні додаткові санкції, які мають бути ухвалені не тільки на рівні ЄС, а також G7 та іншими євроатлантичними партнерами – США або Японією.

На питання, коли шостий пакет санкцій ЄС почне давати "відчутні" результати, він відповів, що "в найближчі кілька місяців" імпорт нафти з Росії поступово знизиться.

Також читайте: У Пентагоні не вірять, що Путін досягне своїх цілей в Україні

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Захід скоріше втомиться від нашого хрипатого тупомордого ***********-от тоді буде біда.
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15.06.2022 11:40
+6
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15.06.2022 12:12
+5
<******* подумало бы о том- что Смерть посланная Богом утомилась ждать сигнала- что все пора этого ушлебка ***** забирать с этого света.. транзитом в Ад..
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15.06.2022 11:43
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Его планы частично оправдываются, так как деньги за энергоносители продолжают усиленно течь в рф, а вся подсанкционная нефть прекрасно покупается турками и индусами. Как то так.
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15.06.2022 11:38 Відповісти
Та да.Эта война продолжит спонсироваться и далее,пока будут страны,покупающие у ***** нефть и газ.А таких стан предостаточно.Во даже старая бл@дь Европа сосет у *****...газовую трубу.А вы что подумали?
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15.06.2022 11:49 Відповісти
А старая бл@дь потроссия с@сет у Китая. А Путлер у Кадырки-дырки.
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15.06.2022 12:11 Відповісти
У нас единственный выход увеличить поток гробов на Рашку
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15.06.2022 12:08 Відповісти
Захід скоріше втомиться від нашого хрипатого тупомордого ***********-от тоді буде біда.
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15.06.2022 11:40 Відповісти
Це реальна загроза,ці кремлівські гниди,на кшталт пОсла Мельника зруйнують допомогу Захода!!))
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15.06.2022 11:54 Відповісти
Да Запад бы и пальцем не пошевелил, если бы не опасение, что он у ***** на десерт припасен. Они надеются сейчас вымотать ***** в Украине, а потом - вести бизнес, как обычно, когда он зубы обломает.
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15.06.2022 13:26 Відповісти
Навіть не спдівайся,імперська гнида!! Спільними зусиллями знищимо кремлівську орду,нанівець!!))
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15.06.2022 11:42 Відповісти
******** (с)
Всі вже втомилися від росії!!! Cancel Russia more and more pressure
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15.06.2022 11:43 Відповісти
<******* подумало бы о том- что Смерть посланная Богом утомилась ждать сигнала- что все пора этого ушлебка ***** забирать с этого света.. транзитом в Ад..
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15.06.2022 11:43 Відповісти
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15.06.2022 11:44 Відповісти
Главное, что у украинцев и наших ВСУ не будет усталости уничтожать лаптекопытных репоедов.
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15.06.2022 11:44 Відповісти
Если не появится новых Натешек Фарион то да, а если появится то ф.з.
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15.06.2022 12:13 Відповісти
А зелень рассчитывает свалить свою ублюдочность на Запад ,у которого терпение не вечное...боюсь,что это отразиться на нас...
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15.06.2022 11:45 Відповісти
У кремлівських гнид нищити кремлівських гнид не начасі,в усіх негараздах винен Порох і пригальмований Захід!!)))
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15.06.2022 11:49 Відповісти
Коли маиозпкохане лайно, що яневтекло і цого дешева ******** прислуга, закриють пащеки, зупинять штамповати сльозливі відосики,і почнуть працювати, то тоді може щось вийде. А так одне зелене лайно льється у вуха. 75 процентів, здохніть, курви!
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15.06.2022 11:45 Відповісти
zelionij ne sbezal i ***** po gubam povodil? ne grusti. vozmi chupa cups i treniruisia
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15.06.2022 11:54 Відповісти
обычно такая тактика всегда работала
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15.06.2022 11:45 Відповісти
Они не просто рассчитывают на утомление. Их ИПСО исправно продолжает работать, Россия создает искусственную реальность и экспортирует, она дальше покупает политиков.
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15.06.2022 11:47 Відповісти
Когда Путин решил перевести нашу войну в горячую фазу в феврале, то я писал в первые дни что Украина создала себе кучу врагов. Просто потому что из-за нас многие бизнесмены, деятели искусства, различные прихлебатели русских олигархов, профессора и прочее оказались под угрозой обеспеченной пенсии. Эти люди будут ненавидеть Украину.
Также как у нас в стране после Майдана и Революции Достоинства куча отодвинутых от власти возненавидели эти вещи по той же причине. Крах личной устроенной карьеры на года. Люди везде одинаковые. Не все из них открыто будут против Украины, но часть начнет активнее работать на Россию. По доброй воли. Радикализируется.
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15.06.2022 11:54 Відповісти
vo pervix - ***** pishetsia s malenkoj bukvi (navernoe vi moskovit) . vo vtorix - nikto ne ustanet ****** orkov. eto , znaete, kak to vsem ponravilos....
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15.06.2022 11:57 Відповісти
Нет. Просто это естественный процесс. Нужно к этому относится как к неизбежному злу. А по поводу *****, то как бы мне нравится Гарри Поттер, где все боялись произносить имя Волдеморта, а называли его намеками. Вот боязнь называть Россию Россией, Путина Путиным, русских русскими частично из той же оперы. Это не значит что русских нельзя называть орками, Россию Мордором, а Путина ******, но как бы это по выбору. Опционально. Ну это моя точка зрения.
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15.06.2022 12:00 Відповісти
Для всех украинцев - ***** - это *****. Другого быть не может, с 14 года. Только кацапы не смеют называть его правильно, потому что на генетическом уровне попросту ссут оскорбить своего сцаря.
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15.06.2022 13:30 Відповісти
Якась прокацапська точка зору
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15.06.2022 13:38 Відповісти
Запад понятие сильно обобщенное. Американцы ещё в начале войны говорили, что это будет надолго. При этом поддерживают Украину и словом, и делом. Следовательно, США берут в расчет долгую войну, а значит никакого утомления от войны минимум у сверхдержавы США не будет. Ну а если Венгрия там утомится, или Сербия какая, думаю, Украина это переживет.
ЗЫ Помощь от таких дружественных стран, как Польша, Чехия, Литва тд даже под сомнение не ставлю.
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15.06.2022 11:58 Відповісти
Запад давно от всего этого устал и унего появился к этому иммунитет, чтобы не останавливаться давить козломордию. Так что, пусть ***** уже радуется этой усталости Запада.
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15.06.2022 11:59 Відповісти
це ***** малограмотне не подумало що деякі країни, котрим привід було потрібно, із радістю ВПК запустять, а це дуже великі гроші, і чого б це їм втомлюватися коли ще і не починалось ... він зі своєю "сверхекономікой" може адреналін собі по ляшках пустити
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15.06.2022 12:10 Відповісти
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15.06.2022 12:12 Відповісти
прорыв в руцкой науке совершён спикером тамошней госдуры: в целях увеличения дальности стрельбы парашной артиллерии, володин приказал,- в условиях спецоперации, значение синуса может принимать значения равные 3 ! ожидается принятие соответствующего закона ))
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15.06.2022 12:18 Відповісти
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15.06.2022 13:07 Відповісти
Європа має час та наснагу. А ще ж є і Америка - втоми не буде.
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15.06.2022 13:29 Відповісти
Захід може і втомиться а ми ні і ********** натівського калібра теж ні.Дебіл так нічого і не зрозумів.Ми тебе падлу і твоїх орків будемо нищити поки всіх в землю на перегной невідправимо.
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15.06.2022 16:35 Відповісти
 
 