Путін розраховує на втому Заходу від війни в Україні, - МЗС Польщі
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На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України, президент країни-агресора Володимир Путін розраховує на те, що скоро Захід втомиться від війни.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач.
"Ми маємо активно протидіяти будь-якій можливій втомі, тому що війна в Україні триває, там щодня гинуть люди, щодня там гинуть діти та жінки, щодня руйнується інфраструктура", – сказав Пшидач.
Дипломат також зазначив, що для боротьби з Росією потрібні додаткові санкції, які мають бути ухвалені не тільки на рівні ЄС, а також G7 та іншими євроатлантичними партнерами – США або Японією.
На питання, коли шостий пакет санкцій ЄС почне давати "відчутні" результати, він відповів, що "в найближчі кілька місяців" імпорт нафти з Росії поступово знизиться.
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Всі вже втомилися від росії!!! Cancel Russia more and more pressure
Также как у нас в стране после Майдана и Революции Достоинства куча отодвинутых от власти возненавидели эти вещи по той же причине. Крах личной устроенной карьеры на года. Люди везде одинаковые. Не все из них открыто будут против Украины, но часть начнет активнее работать на Россию. По доброй воли. Радикализируется.
ЗЫ Помощь от таких дружественных стран, как Польша, Чехия, Литва тд даже под сомнение не ставлю.