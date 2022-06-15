Если Украина получит качественное оружие, война может закончиться быстро, - Стефанчук
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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что война может закончиться очень быстро, если Украина получит качественное оружие.
Об этом он сказал в интервью австрийским журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Если Украина получит качественное оружие, то конец войны может наступить очень быстро. Для нас приоритетом является завершить войну и обеспечить безопасность нашей страны", - отметил Стефанчук.
Спикер отметил высокую подготовку Вооруженных сил Украины и подчеркнул, что "очень важно ускорить поставки оружия в Украину, поскольку каждый день войны в Украине - это 100 убитых и 500 раненых украинских солдат".
"Для Украины критически важны системы MLRS, вопросы, связанные с бронетехникой и танками, артиллерией и антикорабельными системами. Также для нас критически важен вопрос привлечения специалистов для разминирования территории Украины", - отметил Стефанчук.
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звучить наче докір тому, що зараз ведеться постачання неякісної зброї
почему? да потому что американцы четко видят с кем имеют дело,техника поставляемая сейчас на безвозмездной основе принадлежит Украине и после окончания войны легко и весело может быть продана хз куда и кому в том числе и Химарсы(от только не пишите,что разрешение США надо и проч.,мутной власти доверия у них нет).
с Ленд Лизом все проще,после войны все что останется целым и все то что посчитают нужным, американцы вернут себе назад.
как версия.
А якщо б був замінований Південь і підірвані переходи з Криму....
А так, якщо б ми знали хто віддав наказ розмінувать....
Вам, зелені, тільки на сцені придурків грати, а не країною управлять....
😡