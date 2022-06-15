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Новости Война в Украине
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Если Украина получит качественное оружие, война может закончиться быстро, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

стефанчук

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что война может закончиться очень быстро, если Украина получит качественное оружие.

Об этом он сказал в интервью австрийским журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если Украина получит качественное оружие, то конец войны может наступить очень быстро. Для нас приоритетом является завершить войну и обеспечить безопасность нашей страны", - отметил Стефанчук.

Спикер отметил высокую подготовку Вооруженных сил Украины и подчеркнул, что "очень важно ускорить поставки оружия в Украину, поскольку каждый день войны в Украине - это 100 убитых и 500 раненых украинских солдат".

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"Для Украины критически важны системы MLRS, вопросы, связанные с бронетехникой и танками, артиллерией и антикорабельными системами. Также для нас критически важен вопрос привлечения специалистов для разминирования территории Украины", - отметил Стефанчук.
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Топ комментарии
+22
Ще один "оракул". А якщо стефанчук частіше їздитиме на велосипеді, а не на "мерседесі" то 5 кг скине.
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15.06.2022 12:24
+21
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15.06.2022 12:26
+12
Якщо б Україна розвивала власну оборонну промисловість (протягом останніх трьох років), то війна могла би закінчитись швидко, а можливо і взагалі би не початись. Але ні, треба будувати дороги
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15.06.2022 12:25
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Ще один "оракул". А якщо стефанчук частіше їздитиме на велосипеді, а не на "мерседесі" то 5 кг скине.
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15.06.2022 12:24 Ответить
пять балів!
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15.06.2022 12:32 Ответить
Ще один Архістратіг **********!!))
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15.06.2022 12:35 Ответить
бронєвєлікі не виробляють щє
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15.06.2022 12:44 Ответить
Це питання до імпортозаміщувачів РФії!!))
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15.06.2022 12:54 Ответить
Якщо будут зміни в боротьбі з корупцією та крадівництвом , то може дадуть і зброю.
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15.06.2022 12:24 Ответить
Саме так Україна має розпочати дегнидизацію країни ,негайно,доки кремлівські гниди не знищили Україну,як державу,а українців,як націю!!))
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15.06.2022 12:38 Ответить
не зовсім вдало голова верховної ради добирає слова...
звучить наче докір тому, що зараз ведеться постачання неякісної зброї
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15.06.2022 15:34 Ответить
А зараз ми неякісну отримуємо? Хто цих ідіотів вчив викладати власні думки?
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15.06.2022 12:24 Ответить
95-й квартал і трускавецька академія...
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15.06.2022 12:40 Ответить
Якщо б Україна розвивала власну оборонну промисловість (протягом останніх трьох років), то війна могла би закінчитись швидко, а можливо і взагалі би не початись. Але ні, треба будувати дороги
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15.06.2022 12:25 Ответить
якби на півдні і взагалі вздовж кордону все було тотально заміновано, стояли комплекси РСЗО Вільха, вздовж моря берегові батареї Нептун, короче все що ці зелені недоумки ******** та вкрали через асфальт то війни не було би в крайньому пуйло подумав би 100 раз
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15.06.2022 12:37 Ответить
А Чонгар хіба не бів замінован ? Гніди розмінували !
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15.06.2022 12:41 Ответить
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15.06.2022 12:26 Ответить
Це ж Байден повинен був до війни готуватися, а не найвеличніший шашличнік на асфальті!
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15.06.2022 14:52 Ответить
НАТО готовит план полного перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса - Столтенберг
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15.06.2022 12:28 Ответить
У меня ощущение, что Я один нахожу в окружение дураков. Мало того, что понабирали за бабки в депутаты ОЛУХОВ, которые нехера не смыслят в законах, так они ещё портят и разваливают ТО, что хоть, как-то работало. Вот дайте оружие, ну дААйте .НУ ДАДУТ ОРУЖИЕ, и что вы с ним делать? Восемь лет было, разве есть специалисты? Вы учиться отправляли ? Нет. Так направьте учиться людей, а потом просите оружие. А так смешно. Там на английском написано. Вы уже сделали ДИЮ, которую взломали в первый же день. Как надоел этот восьмилетний театр абсурда.
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15.06.2022 12:28 Ответить
кремлебот, сам то понял что написал?
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15.06.2022 12:45 Ответить
Рік мінімум пуйло стягував війська і техніку до кордону з Україною, в Білорусь. Проводились навчання. Дурню було ясно що вони готуються. У нас хоч одну траншею вздовж кордону на вірогідних напрямках вторгнення вирили, їжаки та бетонні блоки почали поспіхом ставити з березня, а раніше??? То оборонні міри що не потребують зброї та спеціалістів
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15.06.2022 12:45 Ответить
Дурне повернулось з турне.
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15.06.2022 12:31 Ответить
жирна свиня випила кофе в Австрії і захрюкала.
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15.06.2022 12:31 Ответить
Щодо швидкого закінчення війни треба застосувати конструкцію речення зі словами не «якщо отримає», а з «якби з 2019 року…».
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15.06.2022 12:32 Ответить
Якби верховне шапіто не займалося хєрньою та розпилом бюджетних коштів, а належним чином займалися обороною та ЗСУ то війна може б і не почалася...
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15.06.2022 12:34 Ответить
Больше трех месяцев идет война, а все в будущем времени: "поставят" "если дадут".... а если не дадут и не поставят, то что? - не стесняйтесь, господин спикер, огласите все исходы.
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15.06.2022 12:37 Ответить
пишут шо эстония, например, отдала 30% своей зброи шо б только укрохоббиты сдержали орков от нашествия на светлых евроэльфов. и теперь эстония ждет от других стран пополнения своих оружейных запасов ибо сама ничего подобного не производит
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15.06.2022 12:38 Ответить
Это не он требовал у Запада подводные лодки ? Ускорение поставок вооружения это значит сократить сроки обучения и гарантировано потерять это вооружение. Это не совковое вооружение и тут совсем другие принципы работы. Hilmars обучение минимум 1 месяц.
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15.06.2022 12:38 Ответить
до октября,начала Ленд Лиза, оружия "якисного"(т.е. ракеты 300+,самолеты,танки)в промышленных масштабах не будет!
почему? да потому что американцы четко видят с кем имеют дело,техника поставляемая сейчас на безвозмездной основе принадлежит Украине и после окончания войны легко и весело может быть продана хз куда и кому в том числе и Химарсы(от только не пишите,что разрешение США надо и проч.,мутной власти доверия у них нет).
с Ленд Лизом все проще,после войны все что останется целым и все то что посчитают нужным, американцы вернут себе назад.
как версия.
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15.06.2022 12:41 Ответить
Россия уже наладила логистику своего старья советского со складов, уничтоженная техника компенсируется. Война не будет закончена быстро, даже если дадут современное оружие. ВВХ знает что блицкрига не получилось, и будет изматывающая тягомотина. У нас дебилы-управленцы, и без вливаний денег экономика умрёт. Если наш Вова - крот (а фактов всплывает всё больше), то его задача будет пересраться с партнёрами, чтобы прекратились поставки денег. Следите за руками...
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15.06.2022 12:44 Ответить
Вова не крот! Вова вполне себе явный агент кремля! И факты не всплывают - они на поверхности уже три года! Перечислять не стану, всё в открытом доступе да и офигенно длинный текст получится.
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15.06.2022 13:45 Ответить
Якщо, якщо якщо....
А якщо б був замінований Південь і підірвані переходи з Криму....
А так, якщо б ми знали хто віддав наказ розмінувать....
Вам, зелені, тільки на сцені придурків грати, а не країною управлять....
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15.06.2022 12:45 Ответить
Як казав Аркадий Райкин...главное не не Какчество...а какликчество...советского дерьма на складе...
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15.06.2022 12:50 Ответить
А шо ж таке, зелені уроди, асфальтом бити москаля не виходить ?
😡
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15.06.2022 12:59 Ответить
Якщо Україна виготовля 1 танк за рік, то що ВИ бажаєте від інших.
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15.06.2022 12:59 Ответить
От Турчинов нормальним був головою ВР. А це якийсь Коливан. Як і вся зекоманда, чортове шапіто, коли вони вже всі сядуть на лаву підсудних!
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15.06.2022 13:07 Ответить
Стефко, ми й без тебе знаємо. а толкове щось можеш *********?!
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15.06.2022 13:22 Ответить
Ну так візьміть у Зеленського новітню українську зброю, яка не поступається іноземним аналогам, а це ракетні комплекси "Грім 2", "Ольха", "Нептун", САУ "Богдана", ПТРК"Стугна", "корсар", РСЗВ "Верба" та інше, яке залишиби "бариги", готові, випробувані і гроші на їх виготовлення у казні біля 170 мільярдів гривень.
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15.06.2022 13:49 Ответить
Якщо б Україна не заморозила озброєння та забезпечення Армії з 2019, то війна могла б взагалі не початись, або ворог був би зупинений недалеко від кордонів. Але тепер всю провину зелені переводять не Захід.
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15.06.2022 13:59 Ответить
Якщо перефразувати найвеличнішого янелоха: "Захід вам нічого не винен"
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15.06.2022 15:07 Ответить
Стефанчук теж здає інтереси України, але не забуває вимагати зброю від НАТО.
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15.06.2022 17:29 Ответить
Стефанчук вважає, що забороняти УПЦ МП в Україні не на часі.
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15.06.2022 17:33 Ответить
якщо.... Бачу не поспішають давати, бо бачать, що тут з відповідальністю туго.
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15.06.2022 19:27 Ответить
 
 