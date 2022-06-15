Якщо Україна отримає якісну зброю, війна може закінчитись швидко, - Стефанчук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що війна може закінчитись дуже швидко, якщо Україна отримає якісну зброю.
Про це він сказав в інтерв’ю австрійським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо Україна отримає якісну зброю, то кінець війни може настати дуже швидко. Для нас пріоритетом є завершити війну та гарантувати безпеку нашої країни", - зазначив Стефанчук.
Спікер відзначив високу підготовку Збройних сил України та наголосив, що "дуже важливо прискорити поставки зброї до України, оскільки кожен день війни в Україні - це 100 вбитих і 500 поранених українських солдатів".
"Для України є критично важливими системи MLRS, питання, пов’язані з бронетехнікою і танками, артилерією і антикорабельними системами. Також для нас критично важливим є питання залучення спеціалістів для розмінування території України", - зазначив Стефанчук.
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звучить наче докір тому, що зараз ведеться постачання неякісної зброї
почему? да потому что американцы четко видят с кем имеют дело,техника поставляемая сейчас на безвозмездной основе принадлежит Украине и после окончания войны легко и весело может быть продана хз куда и кому в том числе и Химарсы(от только не пишите,что разрешение США надо и проч.,мутной власти доверия у них нет).
с Ленд Лизом все проще,после войны все что останется целым и все то что посчитают нужным, американцы вернут себе назад.
как версия.
А якщо б був замінований Південь і підірвані переходи з Криму....
А так, якщо б ми знали хто віддав наказ розмінувать....
Вам, зелені, тільки на сцені придурків грати, а не країною управлять....
😡