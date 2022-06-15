Якщо Україна отримає якісну зброю, війна може закінчитись швидко, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що війна може закінчитись дуже швидко, якщо Україна отримає якісну зброю.

Про це він сказав в інтерв’ю австрійським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо Україна отримає якісну зброю, то кінець війни може настати дуже швидко. Для нас пріоритетом є завершити війну та гарантувати безпеку нашої країни", - зазначив Стефанчук.

Спікер відзначив високу підготовку Збройних сил України та наголосив, що "дуже важливо прискорити поставки зброї до України, оскільки кожен день війни в Україні - це 100 вбитих і 500 поранених українських солдатів".

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"Для України є критично важливими системи MLRS, питання, пов’язані з бронетехнікою і танками, артилерією і антикорабельними системами. Також для нас критично важливим є питання залучення спеціалістів для розмінування території України", - зазначив Стефанчук.