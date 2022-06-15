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США передадут Украине разведданные для ударов системами залпового огня

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рсзв

США намерены передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов с помощью реактивных систем залпового огня.

Об этом заявило Минобороны США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным Пентагона, сейчас украинские военные заканчивают обучение по использованию систем HIMARS и MLRS.

США признали, что пока у Москвы больше артиллерии, чем у Киева. Вашингтон в очередной раз сказал, что планирует обеспечить украинскую армию всем необходимым для поражения целей на территории Украины.

Теоретически HIMARS и MLRS могут добиться целей, расположенных на территории России. При этом президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с датскими журналистами заявил, что украинская армия не будет обстреливать гражданские объекты в соседней стране.

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США заявляли, что дальность HIMARS, поставляемых Киеву, не будет превышать 80 километров.
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Топ комментарии
+17
Вони тепер будуть надавать розвіддані не "в Україну" а "адресно" Казав мені один чоловік у якого син (підполковник) у генштабі сидить : "При Залужному в штабі "ніхто толком нічого не знає" Знає тільки він і люди що прямо причетні до виконання конкретного завдання!"
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15.06.2022 12:55
+15
Лучше делайте ВСЕ МОЛЧА ‼️Не надо трубить на весь Мир, чтобы не воспользовались ГНИДЫ ,которых покрывают
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15.06.2022 12:51
+9
К данным для ударов РСЗО, давайте РСЗО с большим кол-вом боеприпасов.
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15.06.2022 12:45
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К данным для ударов РСЗО, давайте РСЗО с большим кол-вом боеприпасов.
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15.06.2022 12:45 Ответить
Лучше делайте ВСЕ МОЛЧА ‼️Не надо трубить на весь Мир, чтобы не воспользовались ГНИДЫ ,которых покрывают
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15.06.2022 12:51 Ответить
Надо, пусть отползают, будем преследовать
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15.06.2022 12:56 Ответить
Да побольше Вильх и Богдан, изче Нептуны, Стугны( за 2021 не закуплено ни одной) ну и хотябы 2 грома
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15.06.2022 12:56 Ответить
На думку того ж Тараса Чмута, якого, поважають у військових експертних колах, наші Нептуни ще є досить сирими і недопрацьованими, хоча, як бачимо,спроможними потопити москву. Стосовно вільх і тим паче ОТРК Грому чи Сапсану - встигнути доопрацювати ,допиляти їх до 24,02 було вкрай мало ймовірно. Мова про їх серійне виробництво не йде. Але нептун - так. Могли би ще зробити принаймні дивізіончик з боєкомплектом. Натомість маємо нічим не гірші іноземні ПКР.
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15.06.2022 13:19 Ответить
Ну якщо 30річний екс-сержант каже що Нептун сирий, мабудь йому відніше
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15.06.2022 13:46 Ответить
йому явно видніше, ніж диванному фельдмаршалу арестовичу
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15.06.2022 15:11 Ответить
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15.06.2022 13:37 Ответить
Высокоточные ракеты Brimstone
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15.06.2022 13:38 Ответить
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15.06.2022 13:39 Ответить
дрожите кацапы-оккупанты и те которые собираются к нам с оружием
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15.06.2022 12:46 Ответить
если это будет. то кацапам ******.
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15.06.2022 12:47 Ответить
на всякий случай от мобилизации уклоняйся.
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15.06.2022 12:54 Ответить
Розвідка це все!
Надівайте памперси кацапи!
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15.06.2022 12:48 Ответить
да никто ничего и не скрывал. Просто напомнили лишний раз для поднятия духа калмыко-удмуртских войск.
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15.06.2022 12:56 Ответить
Уже ж начебто і раніше давали щось таке. Ну, в будь якому разі, це дуже добре!
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15.06.2022 12:49 Ответить
Вони тепер будуть надавать розвіддані не "в Україну" а "адресно" Казав мені один чоловік у якого син (підполковник) у генштабі сидить : "При Залужному в штабі "ніхто толком нічого не знає" Знає тільки він і люди що прямо причетні до виконання конкретного завдання!"
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15.06.2022 12:55 Ответить
Розумно, єдино вірно
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15.06.2022 12:58 Ответить
А Ермак вокруг не бегает ?
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15.06.2022 13:26 Ответить
То что Америка передаст разведданные,это хорошо.....но будут ли эти координаты переданы нашим воинам....вот это вопрос.....
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15.06.2022 12:51 Ответить
вашим соловьев передаст..
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15.06.2022 12:53 Ответить
Вони будуть знати наступними, коли дл них прилетять ракети 😳
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15.06.2022 13:41 Ответить
Ти не понял.....кто сказал что координаты рашки передадут военным.....там кротов полно!!!!
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15.06.2022 21:22 Ответить
Hand of God
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15.06.2022 12:53 Ответить
не будет обстреливать гражданские объекты - УПС! А уж что там будет разлетаться из них после взрывов это уже русские сами себя обстреливают!
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15.06.2022 12:54 Ответить
Нііі там з'явиться дуже-дуже багато "курильщиків"
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15.06.2022 14:33 Ответить
Так надіємось, що їх не через ОПу передавати будуть, а відразу тим, кому потрібно.
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15.06.2022 12:54 Ответить
Головне, щоби в ОПі не мали доступу до цих даних…
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15.06.2022 12:56 Ответить
"Вашингтон вкотре сказав, що планує забезпечити українську армію всім необхідним для ураження цілей на території України."
Поскольку Крым- это Украина, то крымнашистам следует тоже поднапрячься.
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15.06.2022 12:57 Ответить
Посмотрим, увеличится ли в следующих месяцах производство надувных военных баз в России. Не удивлюсь и если кацапы врубит стиль Гезболлы в полную и станет тащить свои базы посреди жилых районов.
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15.06.2022 13:02 Ответить
Воронеж заждался.
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15.06.2022 13:02 Ответить
Саратовская база дальней авиации должна понимать что к чему.
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15.06.2022 13:27 Ответить
Скоріше за все, це означає, що дані в автоматизовані системи управління зброєю будуть вводитися американською стороною. Що теж непогано. Словом, стріляти будемо ми, а цілились американці.
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15.06.2022 13:39 Ответить
"Вбивайте кацапів як умога більше"

(с) Кадиров
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15.06.2022 13:52 Ответить
Прямо зараз можно накрити весь о.Зміїний
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15.06.2022 14:09 Ответить
накроем. Обязательно накроем. Весь остров в труху. Но потом.
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15.06.2022 16:12 Ответить
що українська армія не обстрілюватиме цивільні об'єктів у сусідній країні. Джерело: https://censor.net/ua/n3348079
А сюда ? Обстрілюватиме , чи засцить ?
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15.06.2022 14:40 Ответить
Аэродромы, которые российские военные используют для своих целей
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15.06.2022 14:43 Ответить
Принцип "а так, слабО !" є основним у військовому плануванні фельдмаршала pOrest
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15.06.2022 16:10 Ответить
Макрону ,растолкуйте, как надо переговориватся с ****** , через прицел , систем залпового огня
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15.06.2022 16:31 Ответить
 
 