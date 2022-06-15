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Цель НАТО - срочно помочь Украине, о ПДЧ речь не идет, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

столтенберг,єнс

В отношениях с Украиной союзники НАТО сейчас сосредоточены на предоставлении срочной помощи для победы в войне, которую против нее ведет Россия. О предоставлении Плана действий по членству речь не идет.

Это следует из ответа генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина-страна, которая стремится стать членом НАТО. Наш фокус сейчас – помочь им в битве с агрессивными нападениями, помочь им практической поддержкой, смертельной и несмертельной помощью от союзников по НАТО и от НАТО, а также помочь Украине продолжать модернизировать вооруженные силы, чем союзники уже работают много лет, включая переход от оборудования советской эры к современному оборудованию НАТО. Это наш фокус в наших отношениях с Украиной", – пояснил генсек альянса.
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Топ комментарии
+13
Реально яке ПДЧ з цинічними блазнями,кремлівськими гнидами!! Добре що взагалі чимось допомогають,якби не допомогали Україна вже мала би нуль!!))
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15.06.2022 14:04
+10
Про ПДЧ мова йтиме, але не за цієї влади
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15.06.2022 13:57
+7
як бачимо, це швидше не позиція нашої нинішньої влади, а таки позиція НАТО.
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15.06.2022 14:01
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та ми знаємо шо ти імпотент...
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15.06.2022 13:55 Ответить
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15.06.2022 13:57 Ответить
Реанимобили нужны тоже
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15.06.2022 13:58 Ответить
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15.06.2022 14:02 Ответить
Дроны переносчики нужны
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15.06.2022 14:03 Ответить
шикарный фокус от нато! давид копперфильд просто отдыхает!
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15.06.2022 13:56 Ответить
Про ПДЧ мова йтиме, але не за цієї влади
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15.06.2022 13:57 Ответить
як бачимо, це швидше не позиція нашої нинішньої влади, а таки позиція НАТО.
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15.06.2022 14:01 Ответить
Безумовно,бо НАТО це не лише оборона,навіть і не головне!! Демократія (правозахистна система та т. ін.),стандарти ЄС та НАТО!!))
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15.06.2022 14:09 Ответить
Это правда конечно, но исключения также существуют, пребывание в этих организациях Венгрии - лучший тому пример.
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15.06.2022 15:50 Ответить
Опікшися на молоці,дмухають на воду!! З власних помилок слід робити висновки!!))
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15.06.2022 15:57 Ответить
Реально яке ПДЧ з цинічними блазнями,кремлівськими гнидами!! Добре що взагалі чимось допомогають,якби не допомогали Україна вже мала би нуль!!))
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15.06.2022 14:04 Ответить
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15.06.2022 14:17 Ответить
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15.06.2022 14:21 Ответить
За твоєї влади вже було ПДЧ?
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15.06.2022 17:13 Ответить
Столтенберг такий фокуснік , що аж нудить від його прогнозів !!
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15.06.2022 13:57 Ответить
Шаг вперёд и две назад.
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15.06.2022 16:37 Ответить
Та пішов ти в гузно, дегенерат.
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15.06.2022 13:57 Ответить
на Йенс резиновый похож.....
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15.06.2022 13:59 Ответить
Агент Стєклов не втримався і в кінці заяви пошепки додав: Служу Савєтскаму Саюзу
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15.06.2022 14:04 Ответить
Да чего вы так боитесь даже заикнуться о ПДЧ? Вы же уже увидели, какая "мощь" у *****, чего там бояться? Или вы боитесь уже не *****, а Украину?
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15.06.2022 14:04 Ответить
"Терміново?" Ничего что скоро 4 месяца как война идёт.
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15.06.2022 14:08 Ответить
Вже дев'ятий рік,а де вироби укроборнпрому,десь під асфольтом закатані???)))
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15.06.2022 14:12 Ответить
Ні, у Бариги по офшорам розсовані.
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15.06.2022 16:39 Ответить
Теперь очередь обещать у НАТО
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15.06.2022 14:09 Ответить
Цілком адекватна відповідь-обіцянка за обіцянку!! Що поієш...!!))
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15.06.2022 14:15 Ответить
При Пороху були реальні шанси на вступ в НАТО, з зе блазнем шансів нема
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15.06.2022 14:13 Ответить
А при Порохе подавали заявку ? Порох президент з 2014 р, а в Конституцію внесли курс на НАТО в 2019 р.Де він був 5 років ? ***** не дозволяв ?
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15.06.2022 14:43 Ответить
За проект изменений в Конституцию, автором которых является Петр Порошенко, во втором чтении проголосовало 335 депутатов. Для принятия решения требовалось конституционное большинство - 300 голосов.
https://24tv.ua/ru/izmenenija_v_konstituciju_ukrainy_2019_kursa_v_es_i_nato_reshenie_rady_n1108548
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15.06.2022 15:43 Ответить
І хто ж завадив,партнерство з мудачуком?
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15.06.2022 17:07 Ответить
Западная часть Черного моря заминирована путлерской бандой...корабли НАТО бояцца нос сунуть туда... вояки блин...
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15.06.2022 14:15 Ответить
Пока мы в НАТО не вступим, война с козломордией будет вечно.
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15.06.2022 14:17 Ответить
Є альтернатива,це занепад і руйнація залишків РІ ,розпад на декілька нацтериторій!!!))
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15.06.2022 14:33 Ответить
Пока война Украины с козломордией будет продолжаться, нас никогда не возьмут в НАТО!!!
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15.06.2022 15:35 Ответить
да **** если это только слова, 4-й месяц войны можно было уже накачать до зубов Украину..
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15.06.2022 14:18 Ответить
Ще ніколи ната не обдристувалась такім ріденьким
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15.06.2022 14:24 Ответить
Вот только спешить не надо .
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15.06.2022 14:31 Ответить
Не всі країни вступали до НАТО із ПДЧ.

За інших обставин, процедури аби "модернізувати збройні сили, над чим союзники вже працюють багато років, включаючи перехід від обладнання радянської ери до ********* обладнання НАТО" могли б бути у ПДЧ, а зараз це робиться й без того.
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15.06.2022 14:32 Ответить
Фокус отношений в том, что НАТО за три с половиной месяца войны не дало ни патрона, ни гульдена. Что с Европы шло, так это на основании двухсторонних отношений, а не с НАТО. Посмотрим что сейчас дадут, видно ждали, сдохнем ли. Не хотят сейчас и немедленно давать вооружения, потом на усмирение слетевших с катушек орков придется тратить в 10 раз больше.
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15.06.2022 14:38 Ответить
Брешеш як завжди рюззькаГаварящій.
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15.06.2022 15:10 Ответить
Поставка вооружений НАТО для ВСУ сегодня важнее ПДЧ . Тем более , что Столтенберг подтвердил направление движения Украиньі в НАТО . Неприятньій сюрприз для Москвьі.
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15.06.2022 14:42 Ответить
Столтенберг у меня доверия не вызывает. Левые политики на Западе -это потомственные карьеристы, которые умеют только болтать или даже истерично визжать о несправедливости капитализма и больше ни на что не способны, либо просто идиоты.
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15.06.2022 14:49 Ответить
100%.

Карьера. Начал свою карьеру как журналист в тогда влиятельной газете Arbeiderbladet, являвшейся официальным рупором норвежских левых.В 1985-1989 гг. Йенс Столтенберг возглавлял молодежное крыло Норвежской рабочей партии.

С 1989 по 1990 год Столтенберг работал директором Норвежского статистического института. В это время он поддерживал регулярные контакты с советскими дипломатами, однако прекратил их после получения предупреждения от норвежской службы безопасности о том, что среди его собеседников был агент КГБ.

В 1993-1996гг. - министр торговли и энергетики в правительстве Гру Харлем Брундтланд.В 1996-1997 гг. - министр финансов в правительстве Турбьерна Ягланда.3 марта 2000 года Йенс Столтенберг возглавил правительство страны. Кабинет просуществовал немногим более года. На очередных парламентских выборах 10 сентября 2001 года Норвежская рабочая партия получила один из своих самых худших результатов за всю историю, набрав лишь 24% голосов избирателей.В условиях внутрипартийного кризиса сменил Турбьерна Ягланда на посту председателя партии и возглавил Норвежскую рабочую партию в 2002 году. Смог привести ее к победе на парламентских выборах. По результатам парламентских выборов 12 сентября 2005 года Норвежская партия смогла сформировать правящую коалицию с центристами и Социалистической левой партией.
Одно из главных отличий нового состава правительства от прежнего - наличие полного гендерного равенства: среди министров десять мужчин и десять женщин.1 октября 2014 года вступил в должность Генерального секретаря НАТО.

Тобтоця особа банальне європейське ліве лайно, котре не годне ні до чого: боїться приймати рішення, носій набору маси тупих лівацьких міфів і наративів. З такими особами нічого нормального ніколи нічого не було і не буле. Воно слабак, як і інші ******* європейські керманичі, безініціативна і сциклива лівізна.
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15.06.2022 16:12 Ответить
друзей надо ценить. особливо, когда друзи любят дружить до последнего украинця
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15.06.2022 14:51 Ответить
вся атмосфера наполнилась з р а д о й шо за кіпєш
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15.06.2022 14:52 Ответить
куплений куйлом Столтенберг, а що мішає надати Україні ПДЧ і надавати "термінову" як у слимаків допомогу Україні?
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15.06.2022 14:53 Ответить
Столтенберг - трус, или на стороне наРФии. Послушайте, что о нем говорит Пиантковский 3:40.
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15.06.2022 15:00 Ответить
oi....vot kavo kavo nenado slushat - tak eto starovo marazmatika Piontkovskovo.
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15.06.2022 15:07 Ответить
То допомогайте швидше будь ласка!
Дайте арти штук 500 м777, дайте РСЗВ штук 500, літаків хочаб 300 й танків 1000. Й це треба зробити позавчора! Дякуємо.
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15.06.2022 15:08 Ответить
И так будет до тех пор, пока даже до самой тупой украинской головы не дойдёт - в НАТО нас никогда НЕ возьмут, и тут дело не в Украине и не её власти.
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15.06.2022 15:08 Ответить
Яке НАТО з цією зЕленою шоблою? Дякувати їм потрібно за допомогу.
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15.06.2022 15:21 Ответить
бесхребетное существо чевой-то проблеяло !!!! главное шоб русськи не напали !!!!
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15.06.2022 15:23 Ответить
No
Action
Talking
Only
____________________
NATO
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15.06.2022 15:27 Ответить
Если шведы и фины вступят без ПДЧ-это будет нарушением решения самого НАТО. Тогда нам это пдч тоже нах над
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15.06.2022 15:47 Ответить
Як завжди, новини з сумним підгрунтям на цензорі з'являються з посиланням на філію цапської агенції.
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15.06.2022 15:59 Ответить
НАТО мы просрали на выборах 2019.
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15.06.2022 16:44 Ответить
Столтенберг Україні.
- Обережно попереду сходи!
Україна - дякую, я вже внизу лежу.
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15.06.2022 18:50 Ответить
 
 