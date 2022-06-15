Цель НАТО - срочно помочь Украине, о ПДЧ речь не идет, - Столтенберг
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В отношениях с Украиной союзники НАТО сейчас сосредоточены на предоставлении срочной помощи для победы в войне, которую против нее ведет Россия. О предоставлении Плана действий по членству речь не идет.
Это следует из ответа генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"Украина-страна, которая стремится стать членом НАТО. Наш фокус сейчас – помочь им в битве с агрессивными нападениями, помочь им практической поддержкой, смертельной и несмертельной помощью от союзников по НАТО и от НАТО, а также помочь Украине продолжать модернизировать вооруженные силы, чем союзники уже работают много лет, включая переход от оборудования советской эры к современному оборудованию НАТО. Это наш фокус в наших отношениях с Украиной", – пояснил генсек альянса.
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За інших обставин, процедури аби "модернізувати збройні сили, над чим союзники вже працюють багато років, включаючи перехід від обладнання радянської ери до ********* обладнання НАТО" могли б бути у ПДЧ, а зараз це робиться й без того.
Карьера. Начал свою карьеру как журналист в тогда влиятельной газете Arbeiderbladet, являвшейся официальным рупором норвежских левых.В 1985-1989 гг. Йенс Столтенберг возглавлял молодежное крыло Норвежской рабочей партии.
С 1989 по 1990 год Столтенберг работал директором Норвежского статистического института. В это время он поддерживал регулярные контакты с советскими дипломатами, однако прекратил их после получения предупреждения от норвежской службы безопасности о том, что среди его собеседников был агент КГБ.
В 1993-1996гг. - министр торговли и энергетики в правительстве Гру Харлем Брундтланд.В 1996-1997 гг. - министр финансов в правительстве Турбьерна Ягланда.3 марта 2000 года Йенс Столтенберг возглавил правительство страны. Кабинет просуществовал немногим более года. На очередных парламентских выборах 10 сентября 2001 года Норвежская рабочая партия получила один из своих самых худших результатов за всю историю, набрав лишь 24% голосов избирателей.В условиях внутрипартийного кризиса сменил Турбьерна Ягланда на посту председателя партии и возглавил Норвежскую рабочую партию в 2002 году. Смог привести ее к победе на парламентских выборах. По результатам парламентских выборов 12 сентября 2005 года Норвежская партия смогла сформировать правящую коалицию с центристами и Социалистической левой партией.
Одно из главных отличий нового состава правительства от прежнего - наличие полного гендерного равенства: среди министров десять мужчин и десять женщин.1 октября 2014 года вступил в должность Генерального секретаря НАТО.
Тобтоця особа банальне європейське ліве лайно, котре не годне ні до чого: боїться приймати рішення, носій набору маси тупих лівацьких міфів і наративів. З такими особами нічого нормального ніколи нічого не було і не буле. Воно слабак, як і інші ******* європейські керманичі, безініціативна і сциклива лівізна.
Дайте арти штук 500 м777, дайте РСЗВ штук 500, літаків хочаб 300 й танків 1000. Й це треба зробити позавчора! Дякуємо.
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- Обережно попереду сходи!
Україна - дякую, я вже внизу лежу.