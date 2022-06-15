Мета НАТО - терміново допомогти Україні, про ПДЧ не йдеться, - Столтенберг

У відносинах з Україною союзники НАТО зараз зосереджені на наданні термінової допомоги для перемоги у війні, яку проти неї веде Росія. Про надання Плану дій щодо членства не йдеться.

Це випливає з відповіді генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна-країна, яка прагне стати членом НАТО. Наш фокус зараз – допомогти їм у битві з брутальним нападам, допомогти їм практичною підтримкою, смертельною та несмертельною допомогою від союзників по НАТО та від НАТО, а також допомогти Україні продовжувати модернізувати збройні сили, над чим союзники вже працюють багато років, включаючи перехід від обладнання радянської ери до сучасного обладнання НАТО. Це наш фокус у наших відносинах із Україною", - пояснив генсек Альянсу.

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