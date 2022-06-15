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Мета НАТО - терміново допомогти Україні, про ПДЧ не йдеться, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

столтенберг,єнс

У відносинах з Україною союзники НАТО зараз зосереджені на наданні термінової допомоги для перемоги у війні, яку проти неї веде Росія. Про надання Плану дій щодо членства не йдеться.

Це випливає з відповіді генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна-країна, яка прагне стати членом НАТО. Наш фокус зараз – допомогти їм у битві з брутальним нападам, допомогти їм практичною підтримкою, смертельною та несмертельною допомогою від союзників по НАТО та від НАТО, а також допомогти Україні продовжувати модернізувати збройні сили, над чим союзники вже працюють багато років, включаючи перехід від обладнання радянської ери до сучасного обладнання НАТО. Це наш фокус у наших відносинах із Україною", - пояснив генсек Альянсу.

Читайте: На саміті в Мадриді союзники НАТО погодять комплексний пакет допомоги Україні для переходу ЗСУ на озброєння Альянсу, - Столтенберг

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
Реально яке ПДЧ з цинічними блазнями,кремлівськими гнидами!! Добре що взагалі чимось допомогають,якби не допомогали Україна вже мала би нуль!!))
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15.06.2022 14:04
+10
Про ПДЧ мова йтиме, але не за цієї влади
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15.06.2022 13:57
+7
як бачимо, це швидше не позиція нашої нинішньої влади, а таки позиція НАТО.
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15.06.2022 14:01
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та ми знаємо шо ти імпотент...
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15.06.2022 13:55 Відповісти
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15.06.2022 13:57 Відповісти
Реанимобили нужны тоже
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15.06.2022 13:58 Відповісти
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15.06.2022 14:02 Відповісти
Дроны переносчики нужны
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15.06.2022 14:03 Відповісти
шикарный фокус от нато! давид копперфильд просто отдыхает!
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15.06.2022 13:56 Відповісти
Про ПДЧ мова йтиме, але не за цієї влади
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15.06.2022 13:57 Відповісти
як бачимо, це швидше не позиція нашої нинішньої влади, а таки позиція НАТО.
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15.06.2022 14:01 Відповісти
Безумовно,бо НАТО це не лише оборона,навіть і не головне!! Демократія (правозахистна система та т. ін.),стандарти ЄС та НАТО!!))
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15.06.2022 14:09 Відповісти
Это правда конечно, но исключения также существуют, пребывание в этих организациях Венгрии - лучший тому пример.
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15.06.2022 15:50 Відповісти
Опікшися на молоці,дмухають на воду!! З власних помилок слід робити висновки!!))
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15.06.2022 15:57 Відповісти
Реально яке ПДЧ з цинічними блазнями,кремлівськими гнидами!! Добре що взагалі чимось допомогають,якби не допомогали Україна вже мала би нуль!!))
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15.06.2022 14:04 Відповісти
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15.06.2022 14:17 Відповісти
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15.06.2022 14:21 Відповісти
За твоєї влади вже було ПДЧ?
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15.06.2022 17:13 Відповісти
Столтенберг такий фокуснік , що аж нудить від його прогнозів !!
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15.06.2022 13:57 Відповісти
Шаг вперёд и две назад.
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15.06.2022 16:37 Відповісти
Та пішов ти в гузно, дегенерат.
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15.06.2022 13:57 Відповісти
на Йенс резиновый похож.....
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15.06.2022 13:59 Відповісти
Агент Стєклов не втримався і в кінці заяви пошепки додав: Служу Савєтскаму Саюзу
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15.06.2022 14:04 Відповісти
Да чего вы так боитесь даже заикнуться о ПДЧ? Вы же уже увидели, какая "мощь" у *****, чего там бояться? Или вы боитесь уже не *****, а Украину?
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15.06.2022 14:04 Відповісти
"Терміново?" Ничего что скоро 4 месяца как война идёт.
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15.06.2022 14:08 Відповісти
Вже дев'ятий рік,а де вироби укроборнпрому,десь під асфольтом закатані???)))
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15.06.2022 14:12 Відповісти
Ні, у Бариги по офшорам розсовані.
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15.06.2022 16:39 Відповісти
Теперь очередь обещать у НАТО
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15.06.2022 14:09 Відповісти
Цілком адекватна відповідь-обіцянка за обіцянку!! Що поієш...!!))
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15.06.2022 14:15 Відповісти
При Пороху були реальні шанси на вступ в НАТО, з зе блазнем шансів нема
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15.06.2022 14:13 Відповісти
А при Порохе подавали заявку ? Порох президент з 2014 р, а в Конституцію внесли курс на НАТО в 2019 р.Де він був 5 років ? ***** не дозволяв ?
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15.06.2022 14:43 Відповісти
За проект изменений в Конституцию, автором которых является Петр Порошенко, во втором чтении проголосовало 335 депутатов. Для принятия решения требовалось конституционное большинство - 300 голосов.
https://24tv.ua/ru/izmenenija_v_konstituciju_ukrainy_2019_kursa_v_es_i_nato_reshenie_rady_n1108548
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15.06.2022 15:43 Відповісти
І хто ж завадив,партнерство з мудачуком?
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15.06.2022 17:07 Відповісти
Западная часть Черного моря заминирована путлерской бандой...корабли НАТО бояцца нос сунуть туда... вояки блин...
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15.06.2022 14:15 Відповісти
Пока мы в НАТО не вступим, война с козломордией будет вечно.
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15.06.2022 14:17 Відповісти
Є альтернатива,це занепад і руйнація залишків РІ ,розпад на декілька нацтериторій!!!))
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15.06.2022 14:33 Відповісти
Пока война Украины с козломордией будет продолжаться, нас никогда не возьмут в НАТО!!!
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15.06.2022 15:35 Відповісти
да **** если это только слова, 4-й месяц войны можно было уже накачать до зубов Украину..
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15.06.2022 14:18 Відповісти
Ще ніколи ната не обдристувалась такім ріденьким
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15.06.2022 14:24 Відповісти
Вот только спешить не надо .
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15.06.2022 14:31 Відповісти
Не всі країни вступали до НАТО із ПДЧ.

За інших обставин, процедури аби "модернізувати збройні сили, над чим союзники вже працюють багато років, включаючи перехід від обладнання радянської ери до ********* обладнання НАТО" могли б бути у ПДЧ, а зараз це робиться й без того.
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15.06.2022 14:32 Відповісти
Фокус отношений в том, что НАТО за три с половиной месяца войны не дало ни патрона, ни гульдена. Что с Европы шло, так это на основании двухсторонних отношений, а не с НАТО. Посмотрим что сейчас дадут, видно ждали, сдохнем ли. Не хотят сейчас и немедленно давать вооружения, потом на усмирение слетевших с катушек орков придется тратить в 10 раз больше.
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15.06.2022 14:38 Відповісти
Брешеш як завжди рюззькаГаварящій.
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15.06.2022 15:10 Відповісти
Поставка вооружений НАТО для ВСУ сегодня важнее ПДЧ . Тем более , что Столтенберг подтвердил направление движения Украиньі в НАТО . Неприятньій сюрприз для Москвьі.
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15.06.2022 14:42 Відповісти
Столтенберг у меня доверия не вызывает. Левые политики на Западе -это потомственные карьеристы, которые умеют только болтать или даже истерично визжать о несправедливости капитализма и больше ни на что не способны, либо просто идиоты.
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15.06.2022 14:49 Відповісти
100%.

Карьера. Начал свою карьеру как журналист в тогда влиятельной газете Arbeiderbladet, являвшейся официальным рупором норвежских левых.В 1985-1989 гг. Йенс Столтенберг возглавлял молодежное крыло Норвежской рабочей партии.

С 1989 по 1990 год Столтенберг работал директором Норвежского статистического института. В это время он поддерживал регулярные контакты с советскими дипломатами, однако прекратил их после получения предупреждения от норвежской службы безопасности о том, что среди его собеседников был агент КГБ.

В 1993-1996гг. - министр торговли и энергетики в правительстве Гру Харлем Брундтланд.В 1996-1997 гг. - министр финансов в правительстве Турбьерна Ягланда.3 марта 2000 года Йенс Столтенберг возглавил правительство страны. Кабинет просуществовал немногим более года. На очередных парламентских выборах 10 сентября 2001 года Норвежская рабочая партия получила один из своих самых худших результатов за всю историю, набрав лишь 24% голосов избирателей.В условиях внутрипартийного кризиса сменил Турбьерна Ягланда на посту председателя партии и возглавил Норвежскую рабочую партию в 2002 году. Смог привести ее к победе на парламентских выборах. По результатам парламентских выборов 12 сентября 2005 года Норвежская партия смогла сформировать правящую коалицию с центристами и Социалистической левой партией.
Одно из главных отличий нового состава правительства от прежнего - наличие полного гендерного равенства: среди министров десять мужчин и десять женщин.1 октября 2014 года вступил в должность Генерального секретаря НАТО.

Тобтоця особа банальне європейське ліве лайно, котре не годне ні до чого: боїться приймати рішення, носій набору маси тупих лівацьких міфів і наративів. З такими особами нічого нормального ніколи нічого не було і не буле. Воно слабак, як і інші ******* європейські керманичі, безініціативна і сциклива лівізна.
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15.06.2022 16:12 Відповісти
друзей надо ценить. особливо, когда друзи любят дружить до последнего украинця
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15.06.2022 14:51 Відповісти
вся атмосфера наполнилась з р а д о й шо за кіпєш
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15.06.2022 14:52 Відповісти
куплений куйлом Столтенберг, а що мішає надати Україні ПДЧ і надавати "термінову" як у слимаків допомогу Україні?
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15.06.2022 14:53 Відповісти
Столтенберг - трус, или на стороне наРФии. Послушайте, что о нем говорит Пиантковский 3:40.
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15.06.2022 15:00 Відповісти
oi....vot kavo kavo nenado slushat - tak eto starovo marazmatika Piontkovskovo.
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15.06.2022 15:07 Відповісти
То допомогайте швидше будь ласка!
Дайте арти штук 500 м777, дайте РСЗВ штук 500, літаків хочаб 300 й танків 1000. Й це треба зробити позавчора! Дякуємо.
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15.06.2022 15:08 Відповісти
И так будет до тех пор, пока даже до самой тупой украинской головы не дойдёт - в НАТО нас никогда НЕ возьмут, и тут дело не в Украине и не её власти.
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15.06.2022 15:08 Відповісти
Яке НАТО з цією зЕленою шоблою? Дякувати їм потрібно за допомогу.
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15.06.2022 15:21 Відповісти
бесхребетное существо чевой-то проблеяло !!!! главное шоб русськи не напали !!!!
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15.06.2022 15:23 Відповісти
No
Action
Talking
Only
____________________
NATO
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15.06.2022 15:27 Відповісти
Если шведы и фины вступят без ПДЧ-это будет нарушением решения самого НАТО. Тогда нам это пдч тоже нах над
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15.06.2022 15:47 Відповісти
Як завжди, новини з сумним підгрунтям на цензорі з'являються з посиланням на філію цапської агенції.
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15.06.2022 15:59 Відповісти
НАТО мы просрали на выборах 2019.
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15.06.2022 16:44 Відповісти
Столтенберг Україні.
- Обережно попереду сходи!
Україна - дякую, я вже внизу лежу.
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15.06.2022 18:50 Відповісти
 
 