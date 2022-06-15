Если Украина не остановит РФ, то она придет в Польшу, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина выстоит в войне с Россией, важно также, чтобы выстоял Запад.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Польские "Крабы" начнут съедать колонны россиян. Я благодарен за это польскому правительству. Это военная техника XXI века, которую ценят солдаты", - отметил он.
По словам Резникова, Украина выстоит в войне с Россией, и сейчас важно, чтобы Запад тоже выстоял.
"Нас хотели преодолеть, давали нам 72 часа – им это не удалось. Они (россияне. – Ред.) не смогут этого сделать за 72 недели или даже через 72 месяца. Важно, чтобы вы (союзники. – Ред.) не сдались, а мы не устанем", – заявил глава Минобороны.
В то же время он подчеркнул, что если Украина с помощью Запада не остановит россиян, то они придут в Польшу.
"Ваши ребята не погибают на фронте. Сегодня мы платим своей кровью за то, что можем сейчас говорить в свободной Варшаве", - заявил он.
Пожалуйста, подождите...
Израиль представил «карманный» дрон-камикадзе Ninox 40
«Допустим, если Путин победит. И к 1,5-миллионной российской армии присоединится еще 500 тысяч украинской армии. Все видели, как мы можем воевать. И все это тогда поедет в Европу. И где тогда потешные европейские войска смогут остановить союз Украины и России, если таковой случится, да плюс ещё Беларусь?», - задается вопросом Арестович и добавляет, что Польша, Прибалтика, Британия и США понимают это, а потому активно и помогают Украине."
И что он не так сказал? На Донбассе люди за хлебом шли, а оказались в окопе против нас, думаете если придёт расея, то не будет того, о чем сказал Арестович?
Александр Волков 49245984
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація:12.06.2022
до кінця січня - початку лютого 2023 року.
Так, в доктринах рашистського генштабу зашита цікава константа - поріг своїх загиблих вояків внаслідок воєнної операції (читай - війни). Становить вона 100 тисяч. Після досягнення цієї цифри потрібно негайно припиняти бойові дії і виводити війська.
Виходячи з теперішньої ситуації та показників втрат ворога, а це ліквідованих за 110 діб - 32.5 тис. особового складу, тобто приблизно 300 за 1 добу війни, отримуємо додаткову тривалість бойових дій для повного розгрому ворожого угрупування: сім з половиною місяців = 225 діб (100000 - 32500)/300.