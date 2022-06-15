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Якщо Україна не зупинить РФ, то вона прийде до Польщі, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Україна вистоїть у війні з Росією, важливо також, щоб вистояв Захід.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Польські "Краби" почнуть з’їдати колони росіян. Я вдячний за це польському уряду. Це - військова техніка XXI століття, яку цінують солдати", - зазначив він.

За словами Резнікова, Україна вистоїть у війні з Росією, і зараз важливо, щоб Захід теж вистояв.

"Нас хотіли подолати, давали нам 72 години - їм це не вдалося. Вони (росіяни. - Ред.) не зможуть цього зробити за 72 тижні чи навіть через 72 місяці. Важливо, щоб ви (союзники. - Ред.) не здалися, а ми не втомимося", – заявив очільник Міноборони.

Водночас він наголосив: якщо Україна за допомогою Заходу не зупинить росіян, то вони прийдуть до Польщі.

"Ваші хлопці й дівчата не гинуть на фронті. Сьогодні ми платимо своєю кров'ю за те, що можемо зараз говорити у вільній Варшаві", - заявив він.

Також читайте: Україна чекає чіткого сигналу від НАТО щодо своєї ролі в європейській безпеці, - Резніков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Резников, там вчера Зелик поручил Залужному разобраться с ситуацией со средствами защиты на передовой. Может быть вы на пару с Даниловым, перестаните нести ерунду на околовсяческие темы и займётесь этим вопросом, а также всеми остальными в своей компетенции?
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15.06.2022 14:24
+9
А навіщо їм заморочуватись, а волонтери для чого, а народ України збирає все по нитці, щоб забезпечити армію, печуть, варять, парять, везуть на авто, які закуплені за рахунок українців... все у них ок.
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15.06.2022 14:32
+6
Так після такого висловлювання він вже не радник, а зрадник. А де він таке сказав, цікаво подивитись.
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15.06.2022 14:36
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Резников, там вчера Зелик поручил Залужному разобраться с ситуацией со средствами защиты на передовой. Может быть вы на пару с Даниловым, перестаните нести ерунду на околовсяческие темы и займётесь этим вопросом, а также всеми остальными в своей компетенции?
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15.06.2022 14:24 Відповісти
А навіщо їм заморочуватись, а волонтери для чого, а народ України збирає все по нитці, щоб забезпечити армію, печуть, варять, парять, везуть на авто, які закуплені за рахунок українців... все у них ок.
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15.06.2022 14:32 Відповісти
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15.06.2022 14:33 Відповісти

Израиль представил «карманный» дрон-камикадзе Ninox 40
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15.06.2022 14:34 Відповісти
Если бы они знали как решать вопросы которые находятся в их компетенции, может быть они ими занимались!
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15.06.2022 15:20 Відповісти
Розбавили фальшивками: частина рублів, що видає окупаційна влада на Запоріжжі - фальшиві - ЗМІ
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15.06.2022 14:26 Відповісти
С этого и надо было начинать. Коротко и по делу!
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15.06.2022 14:28 Відповісти
Очкарику, що там по службовому розслідуванню стосовно бухого стрілка-полковника з Генштабу, яке ти призначив?
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15.06.2022 14:28 Відповісти
вряд ли. Нато увидело металлолом плешегнома и не боится его. А если ..уйло нападет на Польшу, то все кончится через неделю
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15.06.2022 14:30 Відповісти
А мені більше версія Люсі сподобалась
«Допустим, если Путин победит. И к 1,5-миллионной российской армии присоединится еще 500 тысяч украинской армии. Все видели, как мы можем воевать. И все это тогда поедет в Европу. И где тогда потешные европейские войска смогут остановить союз Украины и России, если таковой случится, да плюс ещё Беларусь?», - задается вопросом Арестович и добавляет, что Польша, Прибалтика, Британия и США понимают это, а потому активно и помогают Украине."
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15.06.2022 14:32 Відповісти
Так після такого висловлювання він вже не радник, а зрадник. А де він таке сказав, цікаво подивитись.
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15.06.2022 14:36 Відповісти
Як завжди, на Фейгін LIVE.
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15.06.2022 14:41 Відповісти
Фігня LIVE?
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15.06.2022 14:43 Відповісти
Він правий,але він не мав такого говорить.
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15.06.2022 14:46 Відповісти
Я теж, коли почув люсіну маячну, чесно кажучи, трохи ох...ел (тобто сильно здивувася). Вони з резніковим змагаються в абсурдних заявах?! Навідь війна зЕ команду нічому не вчить(((
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15.06.2022 14:42 Відповісти
Арестович прав , он там еще сказал про уничтожение оккупантами двух миллионов активньіх украинцев . А как россияне могут насильно "ставить под ружье" , видно на примере "ЛДНР".
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15.06.2022 14:48 Відповісти
Контекст вообще другой был. Он больше европейцев пугал чтобы они активнее нам помогли, иначе потом "возьмут семьи украинцев в заложники и заставят воевать против Запада".
И что он не так сказал? На Донбассе люди за хлебом шли, а оказались в окопе против нас, думаете если придёт расея, то не будет того, о чем сказал Арестович?
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15.06.2022 14:49 Відповісти
Совершенно верно. А то что сказал Арестович у нас тут в Канаде через день говорят тоже самое если Украина падет.Наивный Шольц и Макрон думают что НАТО будет защищатся- враки- оно разбежится.
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15.06.2022 16:49 Відповісти
Венгрия тоже в НАТО и что? Это не помешало ***** захватить там власть и поставить своего *************
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15.06.2022 14:59 Відповісти
Маячню вашу навіть коментувати не буду.
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15.06.2022 15:08 Відповісти
240 танков Анджей Дуда подарил зеле за 2 Доляра...Польща заказала у США 500 систем Гимарс...а также F-35...60 штук кажись...другий и словами Польща переходить на стандарты НАТО по полному тарифу...
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15.06.2022 14:34 Відповісти
За тобою не встигнеш.
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15.06.2022 14:40 Відповісти
Це ти до авокадо Резніка звернувся?
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15.06.2022 14:42 Відповісти
Ты зачем с бутылки слезло? Вернись обратно.
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15.06.2022 14:51 Відповісти
Мразь кацапская
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15.06.2022 14:54 Відповісти
...звідки ви такі набіжали до Цензора?
Александр Волков 49245984

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Реєстрація:12.06.2022
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15.06.2022 14:54 Відповісти
у всіх мокшів в голові лайно
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15.06.2022 14:59 Відповісти
...катись к хренам, номерной вася, только мусорный мешок не забудь для себя прихватить
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15.06.2022 15:02 Відповісти
Вроде в очках, "клуб знатоков" , а такой бред несет. Польша - страна НАТО!
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15.06.2022 14:41 Відповісти
що це за бредоття. Україна мирна країна
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15.06.2022 14:42 Відповісти
четыре глаза по ходу масый успешный министр охороны украйны за усю ее годину, бьет мацкалей не вставая с кресла и не отрываясь от вдоха крахмала
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15.06.2022 14:43 Відповісти
хіба ви не зрозуміли,що вони вже 2 місяці хочуть позбавитись Залужного. Саме тому Боис Джонсон летів до Києва майже без попередження.
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15.06.2022 14:48 Відповісти
спочатку до молдови, потім до грузії та фінляндії, а ось потім і до Польщі.
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15.06.2022 14:47 Відповісти
Всем "партнёрам" это абсолютно пох, пока первая ракета реально не упадёт на Польшу. Да и то потом русне уступят. чтоб её не унижать и не обижать. Пи*оры, одним словом.
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15.06.2022 14:49 Відповісти
що на Польшу сумніваюсь, а от Прибалтика теоретично можливо
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15.06.2022 14:51 Відповісти
Мабудь дійсно, 72 тижні окупаційне угрупування на території України не протримається, а буде розбите й щезне
до кінця січня - початку лютого 2023 року.
Так, в доктринах рашистського генштабу зашита цікава константа - поріг своїх загиблих вояків внаслідок воєнної операції (читай - війни). Становить вона 100 тисяч. Після досягнення цієї цифри потрібно негайно припиняти бойові дії і виводити війська.
Виходячи з теперішньої ситуації та показників втрат ворога, а це ліквідованих за 110 діб - 32.5 тис. особового складу, тобто приблизно 300 за 1 добу війни, отримуємо додаткову тривалість бойових дій для повного розгрому ворожого угрупування: сім з половиною місяців = 225 діб (100000 - 32500)/300.
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15.06.2022 14:53 Відповісти
а ти видресеруваний ...
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15.06.2022 15:00 Відповісти
Рашисты придут не только в Польшу. Рашисты придут везде. И даже за океаном как мы выдели недавно рашисты пытались захватить Вашингтон и посадить своего рыжего обмудка в кресло.
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15.06.2022 14:57 Відповісти
Как ни странно - но да. И никто за это в США не ответил, хотя были жертвы. То что уже говорить о НАТО и ЕС!!!
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15.06.2022 16:51 Відповісти
у ***** маниакальная идея возродить российскую империю,но я не удивлюсь если он губы раскатал на весь мир!
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15.06.2022 15:03 Відповісти
Займись забезпеченням Армії, стратег. Харе повторювати запіляні фрази.
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15.06.2022 15:23 Відповісти
Резников, почему армии на 4-м месяце войны не хватает бронежилетов?
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15.06.2022 15:43 Відповісти
зеболото придумало якусь єресь,то на Польщу нападуть,то на Чехію,то на прибалтійські країни.Нікуди вони не нападуть.мордор не може справитись з Україною,незважаючи на відсутність належного озброєння і зраду керівництва.Допомога західних парнерів не була б потрібна якби зеленський займався підвищенням обороноздатності ЗСУ,але тоді він не зміг би будувати дороги.
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15.06.2022 16:22 Відповісти
 
 