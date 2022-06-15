Якщо Україна не зупинить РФ, то вона прийде до Польщі, - Резніков
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Україна вистоїть у війні з Росією, важливо також, щоб вистояв Захід.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Польські "Краби" почнуть з’їдати колони росіян. Я вдячний за це польському уряду. Це - військова техніка XXI століття, яку цінують солдати", - зазначив він.
За словами Резнікова, Україна вистоїть у війні з Росією, і зараз важливо, щоб Захід теж вистояв.
"Нас хотіли подолати, давали нам 72 години - їм це не вдалося. Вони (росіяни. - Ред.) не зможуть цього зробити за 72 тижні чи навіть через 72 місяці. Важливо, щоб ви (союзники. - Ред.) не здалися, а ми не втомимося", – заявив очільник Міноборони.
Водночас він наголосив: якщо Україна за допомогою Заходу не зупинить росіян, то вони прийдуть до Польщі.
"Ваші хлопці й дівчата не гинуть на фронті. Сьогодні ми платимо своєю кров'ю за те, що можемо зараз говорити у вільній Варшаві", - заявив він.
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«Допустим, если Путин победит. И к 1,5-миллионной российской армии присоединится еще 500 тысяч украинской армии. Все видели, как мы можем воевать. И все это тогда поедет в Европу. И где тогда потешные европейские войска смогут остановить союз Украины и России, если таковой случится, да плюс ещё Беларусь?», - задается вопросом Арестович и добавляет, что Польша, Прибалтика, Британия и США понимают это, а потому активно и помогают Украине."
И что он не так сказал? На Донбассе люди за хлебом шли, а оказались в окопе против нас, думаете если придёт расея, то не будет того, о чем сказал Арестович?
Александр Волков 49245984
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Реєстрація:12.06.2022
до кінця січня - початку лютого 2023 року.
Так, в доктринах рашистського генштабу зашита цікава константа - поріг своїх загиблих вояків внаслідок воєнної операції (читай - війни). Становить вона 100 тисяч. Після досягнення цієї цифри потрібно негайно припиняти бойові дії і виводити війська.
Виходячи з теперішньої ситуації та показників втрат ворога, а це ліквідованих за 110 діб - 32.5 тис. особового складу, тобто приблизно 300 за 1 добу війни, отримуємо додаткову тривалість бойових дій для повного розгрому ворожого угрупування: сім з половиною місяців = 225 діб (100000 - 32500)/300.