Якщо Україна не зупинить РФ, то вона прийде до Польщі, - Резніков

Україна вистоїть у війні з Росією, важливо також, щоб вистояв Захід.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Польські "Краби" почнуть з’їдати колони росіян. Я вдячний за це польському уряду. Це - військова техніка XXI століття, яку цінують солдати", - зазначив він.

За словами Резнікова, Україна вистоїть у війні з Росією, і зараз важливо, щоб Захід теж вистояв.

"Нас хотіли подолати, давали нам 72 години - їм це не вдалося. Вони (росіяни. - Ред.) не зможуть цього зробити за 72 тижні чи навіть через 72 місяці. Важливо, щоб ви (союзники. - Ред.) не здалися, а ми не втомимося", – заявив очільник Міноборони.

Водночас він наголосив: якщо Україна за допомогою Заходу не зупинить росіян, то вони прийдуть до Польщі.

"Ваші хлопці й дівчата не гинуть на фронті. Сьогодні ми платимо своєю кров'ю за те, що можемо зараз говорити у вільній Варшаві", - заявив він.

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