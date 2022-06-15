Украина должна получить статус кандидата как можно скорее, - президент Румынии
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что поддержка Украины в войне с Россией должна включать в себя предложение статуса кандидата на членство в ЕС.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
"По моему мнению, статус кандидата должен быть предоставлен как можно скорее, это правильное решение с точки зрения морали, экономики и безопасности", - сказал Иоганни после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Румынии.
Он добавил, что в контексте кандидатского статуса были попытки найти реальное решение разногласий между европейскими государствами.
Макрон, в свою очередь, заявил, что ЕС должен послать украинскому народу четкий политический сигнал.
Как сообщалось, ожидается, что 17 июня Европейская комиссия предоставит свое заключение по кандидатскому статусу для Украины.
Пожалуйста, подождите...
Кандидатство не даёт, ровным счётом ничего - яркий пример Турция.
А если учесть, что сейчас обсуждают одним пакетом Украину, Молдову и Грузию, то это вообще - кандидатство на долгие годы. У нас у всех территориальные проблемы, с которыми не берут в ЕС, вроде как.
Остаётся либо отвоевать, либо отказаться.
Отказываться никто, естественно не хочет, а перспектива отвоевать слишком призрачна.
Потому это кандидатство исключительно политическая победа, не несущая нам, обычным людям, ровно ничего.
Может я ошибаюсь, поправьте...
На большее надежды мало...увы...дай Бог я ошибаюсь...с Европе слишком много стран выступают против...
Румунія, і тим більше їх президент, давно підтримують євроінтеграцію України.