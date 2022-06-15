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Новости За рубежом
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Румыния (898) Украина (44298) членство в ЕС (775) Йоханнис (37)

Украина должна получить статус кандидата как можно скорее, - президент Румынии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

румунія

Президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что поддержка Украины в войне с Россией должна включать в себя предложение статуса кандидата на членство в ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"По моему мнению, статус кандидата должен быть предоставлен как можно скорее, это правильное решение с точки зрения морали, экономики и безопасности", - сказал Иоганни после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Румынии.

Он добавил, что в контексте кандидатского статуса были попытки найти реальное решение разногласий между европейскими государствами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года Украине нужно получить статус кандидата в ЕС, ПДЧ в НАТО и победить Путина, - Порошенко

Макрон, в свою очередь, заявил, что ЕС должен послать украинскому народу четкий политический сигнал.

Как сообщалось, ожидается, что 17 июня Европейская комиссия предоставит свое заключение по кандидатскому статусу для Украины.

Автор: Анастасія Потіха
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Дякуемо за підтримку !!!
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15.06.2022 15:47 Ответить
Я не дуже оптимістичний щодо ЄС, але якщо ми там опинимося, то буде приємно крутити дулі касапам з окремої черги для громадян ЄС.
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15.06.2022 17:05 Ответить
Макрон сейчас в Кишиневе
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15.06.2022 15:54 Ответить
Как по мне
Кандидатство не даёт, ровным счётом ничего - яркий пример Турция.
А если учесть, что сейчас обсуждают одним пакетом Украину, Молдову и Грузию, то это вообще - кандидатство на долгие годы. У нас у всех территориальные проблемы, с которыми не берут в ЕС, вроде как.
Остаётся либо отвоевать, либо отказаться.
Отказываться никто, естественно не хочет, а перспектива отвоевать слишком призрачна.
Потому это кандидатство исключительно политическая победа, не несущая нам, обычным людям, ровно ничего.
Может я ошибаюсь, поправьте...
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15.06.2022 16:02 Ответить
В ЕС берут с территориальными проблемами. Кипр, половина территории которого оккупирована, и там находится непризнанное государство - при этом входит в ЕС
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15.06.2022 19:59 Ответить
Украина получила статус Ассоциированного члена ЕС еще при Порошенко...
На большее надежды мало...увы...дай Бог я ошибаюсь...с Европе слишком много стран выступают против...
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15.06.2022 16:04 Ответить
Неожиданно. Дякую!
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15.06.2022 16:21 Ответить
Нічого неочікуваного.
Румунія, і тим більше їх президент, давно підтримують євроінтеграцію України.
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15.06.2022 17:13 Ответить
гандон из томбова
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15.06.2022 16:26 Ответить
Цій мразоті ВАЗеленський надав українське громадянство.
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15.06.2022 16:29 Ответить
Я особисто теж так вважаю, Україна достойна кращого ніж ЕС. З Англією та Польщею наприклад. Англічани вийшли зі смітника під назвою ЕС і тепер щасливі, і ніхто їм не вказує. Наша незалежність, це дуже цінна та тонка штука. Губити не можна!
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15.06.2022 18:39 Ответить
Дякуємо, пане Йоганніс.
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15.06.2022 16:28 Ответить
Скоро буде пів року, як лише розмови відбуваються навколо отримання статуса. Років через 10 може статус з почекайки зміниться на статус "вже на порозі"
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15.06.2022 18:36 Ответить
 
 