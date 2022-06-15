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Румунія (662) Україна (5204) членство в ЄС (929) Йоганніс (46)

Україна має отримати статус кандидата якнайшвидше, - президент Румунії Йоганніс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

румунія

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що підтримка України у війні з Росією має включати пропозицію статусу кандидата на членство у ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"На мою думку, статус кандидата має бути наданий якомога швидше, це правильне рішення з точки зору моралі, економіки та безпеки", - сказав Йоганніс після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном в Румунії.

Він додав, що у контексті кандидатського статусу були спроби знайти реальне вирішення розбіжностей між європейськими державами.

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Макрон, своєю чергою, заявив, що ЄС має надіслати українському народові чіткий політичний сигнал.

Як повідомлялось, очікується, що 17 червня Європейська комісія надасть свій висновок щодо кандидатського статусу для України.
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15.06.2022 15:47 Відповісти
Я не дуже оптимістичний щодо ЄС, але якщо ми там опинимося, то буде приємно крутити дулі касапам з окремої черги для громадян ЄС.
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15.06.2022 17:05 Відповісти
Макрон сейчас в Кишиневе
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15.06.2022 15:54 Відповісти
Как по мне
Кандидатство не даёт, ровным счётом ничего - яркий пример Турция.
А если учесть, что сейчас обсуждают одним пакетом Украину, Молдову и Грузию, то это вообще - кандидатство на долгие годы. У нас у всех территориальные проблемы, с которыми не берут в ЕС, вроде как.
Остаётся либо отвоевать, либо отказаться.
Отказываться никто, естественно не хочет, а перспектива отвоевать слишком призрачна.
Потому это кандидатство исключительно политическая победа, не несущая нам, обычным людям, ровно ничего.
Может я ошибаюсь, поправьте...
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15.06.2022 16:02 Відповісти
В ЕС берут с территориальными проблемами. Кипр, половина территории которого оккупирована, и там находится непризнанное государство - при этом входит в ЕС
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15.06.2022 19:59 Відповісти
Украина получила статус Ассоциированного члена ЕС еще при Порошенко...
На большее надежды мало...увы...дай Бог я ошибаюсь...с Европе слишком много стран выступают против...
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15.06.2022 16:04 Відповісти
Неожиданно. Дякую!
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15.06.2022 16:21 Відповісти
Нічого неочікуваного.
Румунія, і тим більше їх президент, давно підтримують євроінтеграцію України.
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15.06.2022 17:13 Відповісти
гандон из томбова
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15.06.2022 16:26 Відповісти
Цій мразоті ВАЗеленський надав українське громадянство.
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15.06.2022 16:29 Відповісти
Я особисто теж так вважаю, Україна достойна кращого ніж ЕС. З Англією та Польщею наприклад. Англічани вийшли зі смітника під назвою ЕС і тепер щасливі, і ніхто їм не вказує. Наша незалежність, це дуже цінна та тонка штука. Губити не можна!
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15.06.2022 18:39 Відповісти
Дякуємо, пане Йоганніс.
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15.06.2022 16:28 Відповісти
Скоро буде пів року, як лише розмови відбуваються навколо отримання статуса. Років через 10 може статус з почекайки зміниться на статус "вже на порозі"
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15.06.2022 18:36 Відповісти
 
 