Україна має отримати статус кандидата якнайшвидше, - президент Румунії Йоганніс
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що підтримка України у війні з Росією має включати пропозицію статусу кандидата на членство у ЄС.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
"На мою думку, статус кандидата має бути наданий якомога швидше, це правильне рішення з точки зору моралі, економіки та безпеки", - сказав Йоганніс після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном в Румунії.
Він додав, що у контексті кандидатського статусу були спроби знайти реальне вирішення розбіжностей між європейськими державами.
Макрон, своєю чергою, заявив, що ЄС має надіслати українському народові чіткий політичний сигнал.
Як повідомлялось, очікується, що 17 червня Європейська комісія надасть свій висновок щодо кандидатського статусу для України.
Будь ласка, зачекайте...
Кандидатство не даёт, ровным счётом ничего - яркий пример Турция.
А если учесть, что сейчас обсуждают одним пакетом Украину, Молдову и Грузию, то это вообще - кандидатство на долгие годы. У нас у всех территориальные проблемы, с которыми не берут в ЕС, вроде как.
Остаётся либо отвоевать, либо отказаться.
Отказываться никто, естественно не хочет, а перспектива отвоевать слишком призрачна.
Потому это кандидатство исключительно политическая победа, не несущая нам, обычным людям, ровно ничего.
Может я ошибаюсь, поправьте...
На большее надежды мало...увы...дай Бог я ошибаюсь...с Европе слишком много стран выступают против...
Румунія, і тим більше їх президент, давно підтримують євроінтеграцію України.