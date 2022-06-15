РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10557 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
2 434 3
война (46726) Днепропетровщина (2881) обстрел (20139) Резниченко (470)

Рашисты из "Ураганов" обстреляли Днепропетровщину, обошлось без жертв, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпропетровщина

Российские оккупанты 15 июня в очередной раз обстреляли территорию Днепропетровщины. По предварительной информации, жители не пострадали.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Нас снова обстреляли. Враг ударил с "Ураганов" по Зеленодольску и Апостолову. В Зеленодольске попали по жилым кварталам - повреждены несколько многоэтажек. Предварительно люди не пострадали.

Места обстрелов возле домов засеяны кассетными боеприпасами. Работают пиротехники. В Апостоловом – возгорание в лесополосе. Спасатели тушат пламя", - отметил глава обладминистрации.

Смотрите также: Последствия вражеских обстрелов Апостолового на Днепропетровщине. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та стріляють скрізь... Але коли ота пердовщина стане Дніпровщиною чи Січеславщиною?
показать весь комментарий
15.06.2022 18:50 Ответить
Чтоб вы поздыхали все орки проклятые
показать весь комментарий
15.06.2022 20:02 Ответить
 
 