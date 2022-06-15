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Рашисты из "Ураганов" обстреляли Днепропетровщину, обошлось без жертв, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты 15 июня в очередной раз обстреляли территорию Днепропетровщины. По предварительной информации, жители не пострадали.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Нас снова обстреляли. Враг ударил с "Ураганов" по Зеленодольску и Апостолову. В Зеленодольске попали по жилым кварталам - повреждены несколько многоэтажек. Предварительно люди не пострадали.
Места обстрелов возле домов засеяны кассетными боеприпасами. Работают пиротехники. В Апостоловом – возгорание в лесополосе. Спасатели тушат пламя", - отметил глава обладминистрации.
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Анатолій Готич
показать весь комментарий15.06.2022 18:50 Ответить Мне нравится 0
Mikhail Saveliev
показать весь комментарий15.06.2022 20:02 Ответить Мне нравится 1
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