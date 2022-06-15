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Рашисти із "Ураганів" обстріляли Дніпропетровщину, обійшлося без жертв, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпропетровщина

Російські окупанти 15 червня вкотре обстріляли територію Дніпропетровщини. За попередньою інформацією жителі не постраждали.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нас знову обстріляли. Ворог ударив з "Ураганів" по Зеленодольську та Апостоловому. У Зеленодольську поцілили по житлових кварталах - пошкоджені кілька багатоповерхівок. Попередньо, люди не постраждали.

Місця обстрілів біля будинків засіяні касетними боєприпасами. Працюють піротехніки. У Апостоловому - займання у лісосмузі. Рятувальники приборкують полум’я", - зазначив глава обладміністрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожого обстрілу Апостолового на Дніпропетровщині. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Та стріляють скрізь... Але коли ота пердовщина стане Дніпровщиною чи Січеславщиною?
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15.06.2022 18:50 Відповісти
Чтоб вы поздыхали все орки проклятые
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15.06.2022 20:02 Відповісти
 
 