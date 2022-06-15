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Рашисти із "Ураганів" обстріляли Дніпропетровщину, обійшлося без жертв, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти 15 червня вкотре обстріляли територію Дніпропетровщини. За попередньою інформацією жителі не постраждали.
Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Нас знову обстріляли. Ворог ударив з "Ураганів" по Зеленодольську та Апостоловому. У Зеленодольську поцілили по житлових кварталах - пошкоджені кілька багатоповерхівок. Попередньо, люди не постраждали.
Місця обстрілів біля будинків засіяні касетними боєприпасами. Працюють піротехніки. У Апостоловому - займання у лісосмузі. Рятувальники приборкують полум’я", - зазначив глава обладміністрації.
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Анатолій Готич
показати весь коментар15.06.2022 18:50 Відповісти Мені подобається 0
Mikhail Saveliev
показати весь коментар15.06.2022 20:02 Відповісти Мені подобається 1
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