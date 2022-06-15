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Большинство пленных защитников Мариуполя находятся на территории Донецкой области, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азовсталь

В настоящее время большинство пленных защитников Мариуполя находятся в Донецкой области.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Данилов прокомментировал переговоры по освобождению украинских пленных, в том числе защитников "Азовстали".

"В этих процессах участвует не только наша страна, есть международные институты, помогающие в этом. Здесь главное – не навредить. И много не надо говорить. Будем ждать, чтобы те договоренности, которые есть, обязательно были выполнены, и все ребята, которые сегодня в плену, прошедшие Мариуполь, обязательно вернулись живыми и здоровыми. Еще раз подчеркиваю: здесь главное сейчас – не сделать лишних шагов, чтобы агрессор не обвинил нас в срыве тех или иных вещей. Это очень тонкая вещь", - подчеркнул секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос о местонахождении наших защитников, Данилов сказал: "Есть информация, что они находятся на территории Донецкой области. Еще раз подчеркиваю: количество людей это не 100 и не 200 человек, это гораздо больше. И потому сказать, что все там находятся, мы совсем не можем. Мы точно можем сказать, что подавляющее большинство, может быть и все, находятся на территории Донецкой области".

Также смотрите: Воины 95-й ОДШБр уничтожили бронетранспортер МТ-ЛБ рашистов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+9
Настав час ржати, бо 3 роки тому полтавчани сходили на вибори по-приколу.
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15.06.2022 21:28
+8
Карочж, про Марік і його захисникія гаваріть ніззя! Бо...
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15.06.2022 20:55
+8
А зачем Оманский их туда эвакуировал? И вообще после того сразу 0 новостей, то так говорили, как буд-то дело решено будет за 2-3 дня, а по-факту слили и всё, и народ уже подуспокоился
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15.06.2022 21:19
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Сьогодні звінок с родичів с Полтави.
Новина с полтавщини !
Що прислали

Набули чинності нові тарифи «Полтаватеплоенерго» - послуги у середньому подорожчали на 30%

Це означає:
Перше ,влада в умовах війни в кожну квитанцію всунула + 500-650 грн до існуючої оплати просто с фонаря.При тому що компенсації в кожному регіони робила влада і люди за це не платили ремонти і все інше.Тобто влада грубо порушила законодавство в умовах війни мало того що скинула це на людей так і грубо порушила закон про подорожчання тарифів !

Друге ГОЛОВНЕ !
ВЛАДА ПОЛТАВИ ВИСТАВИЛА ПРЕЗИДЕНТА ВІДВЕРТИМ БРЕХУНОМ!
Який казав що не будуть тарифи зростати.Тобто влада Полтава відверто начхала на президента !

Родичі кажуть Полтава вся в шоці !!!

Цензор ось вам матеріал щоб когось роз......ть
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15.06.2022 20:53 Ответить
Тобто тепер кожен регіон навіть там де зруйноване житло можуть так само лупонути по повній і робити с президента уже реально клоуном !
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15.06.2022 21:02 Ответить
Настав час ржати, бо 3 роки тому полтавчани сходили на вибори по-приколу.
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15.06.2022 21:28 Ответить
це так на часі в цій темі. серйозно???????
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15.06.2022 21:28 Ответить
На часі люба тема на часі.Особливо коли люди в сраці і їх душать.
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15.06.2022 21:47 Ответить
Перебувають ? Поїдь туди евакуацією і перебуть , гвнюк !
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15.06.2022 20:55 Ответить
Карочж, про Марік і його захисникія гаваріть ніззя! Бо...
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15.06.2022 20:55 Ответить
Можеб Данілов разом з Зе владою для самопожертвування -визвалися на замін полонених "Азовців" , Україна (таку втрату) з радістю переживе !
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15.06.2022 21:12 Ответить
А данілов дотепер чому в Києві сраку гріє? Верещучка вже здохла? Омбудсмен у вас,покидьків, є? Безглузду ви відправили штабами рулити?
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15.06.2022 21:13 Ответить
не зробити зайвих кроків, щоб агресор не звинуватив нас у зриві тих чи інших речей

Коли вже прийде усвідомлення того, що рашка - це агресор, якому не треба ваших кроків, аби вас звинуватити. Бо рашка звинувачує тоді, коли вважає за потрібне, й байдуже, чи робили ви кроки, чи ні.
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15.06.2022 21:15 Ответить
А зачем Оманский их туда эвакуировал? И вообще после того сразу 0 новостей, то так говорили, как буд-то дело решено будет за 2-3 дня, а по-факту слили и всё, и народ уже подуспокоился
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15.06.2022 21:19 Ответить
таке ганьбище, господи....
зеботи, де ви? чого заткнулися? методички нема?
як це сумно, як це жахливо все((((
я завтра піду на фб, на сторінку генштабу і там напишу запитання всім ботам, де б**** вони??? чому мовчать???? де їхні "дай боже" і "аби живі"???? чи не стали їм 3 грн за комент пір'ям у горлі????
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15.06.2022 21:32 Ответить
******* ветеринар,їх етапували до московії
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15.06.2022 21:36 Ответить
Знову не розхитувати човен, бо нашого пацюка нудить.
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15.06.2022 21:41 Ответить
Да Зе просто их слил, чтобы не мешали наслаждаться властью, потому как они обещали раскрыть данные о коррупции. Да за приказ главнокомандующего о сдаче своих воинов в плен, его, этого главнокомандующего, надо было арестовать. Это по всему миру преступный приказ. Он обманул
их, выставил предателями, а не героями. Можно было прорваться, если не тянуть с решением.
Не зря же эта швайка Безмозглая вместе с Ермаком пытались протянуть приказ о растреле на месте за невыпонение приказа! Да ещё она пыталась в штабе что то разнюхать, по заданию там торчала. А после сдачи решили всем рот закрыть, придумали секретный договор с рашкой, с кем? с путиным? это даже не смешно, или с Патрушевым? С ФСБ? могло быть, если Зе и Ермак агенты,
но тогда это провал,если так откровенно. Короче, это самый настоящий фуфель, очередная подлость от власти. Этож надо было, чтобы в одном месте собралось столько мерзавцев! И чумы на них нет!
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15.06.2022 21:44 Ответить
Підари тепер розказують,що не треба робити лишніх кроків,що це тонка річ...?!
А приказ здатися в полон - це верх цінізму!
вова ти ж гомнокомандувач,ти ж дав приказ на здачу?
Шашличків не наїстеся!
Здали весь південь,а тепер всіх хто допомагає обвинувачуєш,що не допомагають!
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16.06.2022 06:47 Ответить
 
 