Большинство пленных защитников Мариуполя находятся на территории Донецкой области, - Данилов

В настоящее время большинство пленных защитников Мариуполя находятся в Донецкой области.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Данилов прокомментировал переговоры по освобождению украинских пленных, в том числе защитников "Азовстали".

"В этих процессах участвует не только наша страна, есть международные институты, помогающие в этом. Здесь главное – не навредить. И много не надо говорить. Будем ждать, чтобы те договоренности, которые есть, обязательно были выполнены, и все ребята, которые сегодня в плену, прошедшие Мариуполь, обязательно вернулись живыми и здоровыми. Еще раз подчеркиваю: здесь главное сейчас – не сделать лишних шагов, чтобы агрессор не обвинил нас в срыве тех или иных вещей. Это очень тонкая вещь", - подчеркнул секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос о местонахождении наших защитников, Данилов сказал: "Есть информация, что они находятся на территории Донецкой области. Еще раз подчеркиваю: количество людей это не 100 и не 200 человек, это гораздо больше. И потому сказать, что все там находятся, мы совсем не можем. Мы точно можем сказать, что подавляющее большинство, может быть и все, находятся на территории Донецкой области".

Также смотрите: Воины 95-й ОДШБр уничтожили бронетранспортер МТ-ЛБ рашистов. ВИДЕО