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Більшість полонених захисників Маріуполя перебувають на території Донецької області, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азовсталь

Наразі більшість полонених захисників Маріуполя перебувають у Донецькій області.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Данілов прокоментував переговори щодо звільнення українських полонених, в тому числі оборонців "Азовсталі".

"У цих процесах бере участь не тільки наша країна, є міжнародні інституції, які допомагають у цьому. Тут головне - не нашкодити. І багато не треба говорити. Будемо чекати, щоб ті домовленості, які є, обов’язково були виконані, і всі хлопці і дівчата, які сьогодні в полоні, які пройшли Маріуполь, обов’язково повернулися живими і здоровими. Ще раз наголошую: тут головне зараз - не зробити зайвих кроків, щоб агресор не звинуватив нас у зриві тих чи інших речей. Це дуже тонка річ", - наголосив секретар РНБО.

Відповідаючи на запитання про місце перебування наших захисників, Данілов сказав: "Є інформація, що вони перебувають на території Донецької області. Ще раз наголошую: кількість людей це не 100 і не 200 осіб, це набагато більше. І тому сказати, що всі там перебувають, ми остаточно не можемо. Ми точно можемо сказати, що переважна більшість, може і всі, перебувають на території Донецької області".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 2,5 тисячі українських бійців із "Азовсталі" перебувають у російському полоні, - Зеленський

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
Настав час ржати, бо 3 роки тому полтавчани сходили на вибори по-приколу.
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15.06.2022 21:28
+8
Карочж, про Марік і його захисникія гаваріть ніззя! Бо...
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15.06.2022 20:55
+8
А зачем Оманский их туда эвакуировал? И вообще после того сразу 0 новостей, то так говорили, как буд-то дело решено будет за 2-3 дня, а по-факту слили и всё, и народ уже подуспокоился
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15.06.2022 21:19
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Сьогодні звінок с родичів с Полтави.
Новина с полтавщини !
Що прислали

Набули чинності нові тарифи «Полтаватеплоенерго» - послуги у середньому подорожчали на 30%

Це означає:
Перше ,влада в умовах війни в кожну квитанцію всунула + 500-650 грн до існуючої оплати просто с фонаря.При тому що компенсації в кожному регіони робила влада і люди за це не платили ремонти і все інше.Тобто влада грубо порушила законодавство в умовах війни мало того що скинула це на людей так і грубо порушила закон про подорожчання тарифів !

Друге ГОЛОВНЕ !
ВЛАДА ПОЛТАВИ ВИСТАВИЛА ПРЕЗИДЕНТА ВІДВЕРТИМ БРЕХУНОМ!
Який казав що не будуть тарифи зростати.Тобто влада Полтава відверто начхала на президента !

Родичі кажуть Полтава вся в шоці !!!

Цензор ось вам матеріал щоб когось роз......ть
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15.06.2022 20:53 Відповісти
Тобто тепер кожен регіон навіть там де зруйноване житло можуть так само лупонути по повній і робити с президента уже реально клоуном !
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15.06.2022 21:02 Відповісти
Настав час ржати, бо 3 роки тому полтавчани сходили на вибори по-приколу.
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15.06.2022 21:28 Відповісти
це так на часі в цій темі. серйозно???????
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15.06.2022 21:28 Відповісти
На часі люба тема на часі.Особливо коли люди в сраці і їх душать.
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15.06.2022 21:47 Відповісти
Перебувають ? Поїдь туди евакуацією і перебуть , гвнюк !
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15.06.2022 20:55 Відповісти
Карочж, про Марік і його захисникія гаваріть ніззя! Бо...
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15.06.2022 20:55 Відповісти
Можеб Данілов разом з Зе владою для самопожертвування -визвалися на замін полонених "Азовців" , Україна (таку втрату) з радістю переживе !
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15.06.2022 21:12 Відповісти
А данілов дотепер чому в Києві сраку гріє? Верещучка вже здохла? Омбудсмен у вас,покидьків, є? Безглузду ви відправили штабами рулити?
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15.06.2022 21:13 Відповісти
не зробити зайвих кроків, щоб агресор не звинуватив нас у зриві тих чи інших речей

Коли вже прийде усвідомлення того, що рашка - це агресор, якому не треба ваших кроків, аби вас звинуватити. Бо рашка звинувачує тоді, коли вважає за потрібне, й байдуже, чи робили ви кроки, чи ні.
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15.06.2022 21:15 Відповісти
А зачем Оманский их туда эвакуировал? И вообще после того сразу 0 новостей, то так говорили, как буд-то дело решено будет за 2-3 дня, а по-факту слили и всё, и народ уже подуспокоился
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15.06.2022 21:19 Відповісти
таке ганьбище, господи....
зеботи, де ви? чого заткнулися? методички нема?
як це сумно, як це жахливо все((((
я завтра піду на фб, на сторінку генштабу і там напишу запитання всім ботам, де б**** вони??? чому мовчать???? де їхні "дай боже" і "аби живі"???? чи не стали їм 3 грн за комент пір'ям у горлі????
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15.06.2022 21:32 Відповісти
******* ветеринар,їх етапували до московії
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15.06.2022 21:36 Відповісти
Знову не розхитувати човен, бо нашого пацюка нудить.
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15.06.2022 21:41 Відповісти
Да Зе просто их слил, чтобы не мешали наслаждаться властью, потому как они обещали раскрыть данные о коррупции. Да за приказ главнокомандующего о сдаче своих воинов в плен, его, этого главнокомандующего, надо было арестовать. Это по всему миру преступный приказ. Он обманул
их, выставил предателями, а не героями. Можно было прорваться, если не тянуть с решением.
Не зря же эта швайка Безмозглая вместе с Ермаком пытались протянуть приказ о растреле на месте за невыпонение приказа! Да ещё она пыталась в штабе что то разнюхать, по заданию там торчала. А после сдачи решили всем рот закрыть, придумали секретный договор с рашкой, с кем? с путиным? это даже не смешно, или с Патрушевым? С ФСБ? могло быть, если Зе и Ермак агенты,
но тогда это провал,если так откровенно. Короче, это самый настоящий фуфель, очередная подлость от власти. Этож надо было, чтобы в одном месте собралось столько мерзавцев! И чумы на них нет!
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15.06.2022 21:44 Відповісти
Підари тепер розказують,що не треба робити лишніх кроків,що це тонка річ...?!
А приказ здатися в полон - це верх цінізму!
вова ти ж гомнокомандувач,ти ж дав приказ на здачу?
Шашличків не наїстеся!
Здали весь південь,а тепер всіх хто допомагає обвинувачуєш,що не допомагають!
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16.06.2022 06:47 Відповісти
 
 