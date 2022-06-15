Більшість полонених захисників Маріуполя перебувають на території Донецької області, - Данілов
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Наразі більшість полонених захисників Маріуполя перебувають у Донецькій області.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Данілов прокоментував переговори щодо звільнення українських полонених, в тому числі оборонців "Азовсталі".
"У цих процесах бере участь не тільки наша країна, є міжнародні інституції, які допомагають у цьому. Тут головне - не нашкодити. І багато не треба говорити. Будемо чекати, щоб ті домовленості, які є, обов’язково були виконані, і всі хлопці і дівчата, які сьогодні в полоні, які пройшли Маріуполь, обов’язково повернулися живими і здоровими. Ще раз наголошую: тут головне зараз - не зробити зайвих кроків, щоб агресор не звинуватив нас у зриві тих чи інших речей. Це дуже тонка річ", - наголосив секретар РНБО.
Відповідаючи на запитання про місце перебування наших захисників, Данілов сказав: "Є інформація, що вони перебувають на території Донецької області. Ще раз наголошую: кількість людей це не 100 і не 200 осіб, це набагато більше. І тому сказати, що всі там перебувають, ми остаточно не можемо. Ми точно можемо сказати, що переважна більшість, може і всі, перебувають на території Донецької області".
Будь ласка, зачекайте...
Новина с полтавщини !
Що прислали
Набули чинності нові тарифи «Полтаватеплоенерго» - послуги у середньому подорожчали на 30%
Це означає:
Перше ,влада в умовах війни в кожну квитанцію всунула + 500-650 грн до існуючої оплати просто с фонаря.При тому що компенсації в кожному регіони робила влада і люди за це не платили ремонти і все інше.Тобто влада грубо порушила законодавство в умовах війни мало того що скинула це на людей так і грубо порушила закон про подорожчання тарифів !
Друге ГОЛОВНЕ !
ВЛАДА ПОЛТАВИ ВИСТАВИЛА ПРЕЗИДЕНТА ВІДВЕРТИМ БРЕХУНОМ!
Який казав що не будуть тарифи зростати.Тобто влада Полтава відверто начхала на президента !
Родичі кажуть Полтава вся в шоці !!!
Цензор ось вам матеріал щоб когось роз......ть
Коли вже прийде усвідомлення того, що рашка - це агресор, якому не треба ваших кроків, аби вас звинуватити. Бо рашка звинувачує тоді, коли вважає за потрібне, й байдуже, чи робили ви кроки, чи ні.
зеботи, де ви? чого заткнулися? методички нема?
як це сумно, як це жахливо все((((
я завтра піду на фб, на сторінку генштабу і там напишу запитання всім ботам, де б**** вони??? чому мовчать???? де їхні "дай боже" і "аби живі"???? чи не стали їм 3 грн за комент пір'ям у горлі????
их, выставил предателями, а не героями. Можно было прорваться, если не тянуть с решением.
Не зря же эта швайка Безмозглая вместе с Ермаком пытались протянуть приказ о растреле на месте за невыпонение приказа! Да ещё она пыталась в штабе что то разнюхать, по заданию там торчала. А после сдачи решили всем рот закрыть, придумали секретный договор с рашкой, с кем? с путиным? это даже не смешно, или с Патрушевым? С ФСБ? могло быть, если Зе и Ермак агенты,
но тогда это провал,если так откровенно. Короче, это самый настоящий фуфель, очередная подлость от власти. Этож надо было, чтобы в одном месте собралось столько мерзавцев! И чумы на них нет!
А приказ здатися в полон - це верх цінізму!
вова ти ж гомнокомандувач,ти ж дав приказ на здачу?
Шашличків не наїстеся!
Здали весь південь,а тепер всіх хто допомагає обвинувачуєш,що не допомагають!