Блинкен и Кулеба обсудили дальнейшую поддержку Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили дальнейшую поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Блинкен написал в твиттере.

"Сегодня говорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить дальнейшую поддержку со стороны Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров. Вместе мы поможем народу Украины защитить и восстановить свою страну", - написал он.

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