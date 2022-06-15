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Блинкен и Кулеба обсудили дальнейшую поддержку Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба,блінкен

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили дальнейшую поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Блинкен написал в твиттере.

"Сегодня говорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить дальнейшую поддержку со стороны Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров. Вместе мы поможем народу Украины защитить и восстановить свою страну", - написал он.

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Одним словом Кулеба, а не новина.
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15.06.2022 21:38 Ответить
hochesh novin?
na forum v piter pribili lnr, dnr i taliban. ***** v nirvane ot shastja.
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15.06.2022 21:51 Ответить
ум, честь и совесть?
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15.06.2022 21:58 Ответить
 
 