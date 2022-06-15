Блінкен і Кулеба обговорили подальшу підтримку України
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили подальшу підтримку України у протистоянні російській агресії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Блінкен написав у твіттері.
"Сьогодні говорив із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб обговорити подальшу підтримку України з боку Сполучених Штатів і наших союзників та партнерів. Разом ми допоможемо народу України захистити та відновити свою країну", - написав він.
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na forum v piter pribili lnr, dnr i taliban. ***** v nirvane ot shastja.