Блінкен і Кулеба обговорили подальшу підтримку України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили подальшу підтримку України у протистоянні російській агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Блінкен написав у твіттері.

"Сьогодні говорив із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб обговорити подальшу підтримку України з боку Сполучених Штатів і наших союзників та партнерів. Разом ми допоможемо народу України захистити та відновити свою країну", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США цілодобово працюють і працюватимуть над допомогою Україні, - Блінкен