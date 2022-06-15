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Кулеба Дмитро (3170) Блінкен (941)

Блінкен і Кулеба обговорили подальшу підтримку України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба,блінкен

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили подальшу підтримку України у протистоянні російській агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Блінкен написав у твіттері.

"Сьогодні говорив із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб обговорити подальшу підтримку України з боку Сполучених Штатів і наших союзників та партнерів. Разом ми допоможемо народу України захистити та відновити свою країну", - написав він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": США цілодобово працюють і працюватимуть над допомогою Україні, - Блінкен

Автор: Роман Свиридович
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Одним словом Кулеба, а не новина.
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15.06.2022 21:38 Відповісти
hochesh novin?
na forum v piter pribili lnr, dnr i taliban. ***** v nirvane ot shastja.
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15.06.2022 21:51 Відповісти
ум, честь и совесть?
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15.06.2022 21:58 Відповісти
 
 