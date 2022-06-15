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США цілодобово працюють і працюватимуть над допомогою Україні, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Авто Війна в Україні

блінкен

США та Захід прагнуть докладати максимуму зусиль для забезпечення України всім необхідним для протистояння Росії та продовжуватимуть діяти в цьому напрямку.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Докладаються дуже, дуже значні скоординовані зусилля, щоб переконатися, що українці отримують те, що їм потрібно, коли їм це потрібно, і це буде продовжуватися", - сказав він в інтерв'ю телеканалу РВS.

За його словами, це завдання було поставлене на зустрічі глав військових відомств США і 40 країн у німецькому Рамштайні.

"Ця група країн працює кожного божого дня, щоб переконатися, що це відбувається", - запевнив Блінкен.

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При цьому держсекретар сказав, що США підтримуватимуть Україну і у разі переходу врегулювання конфлікту в дипломатичну площину.

"Ми сповнені рішучості забезпечити, щоб Україна отримала те, що їй потрібно (...), і, зрештою, мала сильну руку за будь-яким столом переговорів, які можуть відбутися", - заявив він.

Блінкен сказав: "Майбутнє України залежить від самих українців. Це залежить від українського народу, і, зрештою, ці рішення прийматимуться його демократично обраним урядом, включаючи президента Зеленського. Він повинен буде визначити, що відповідає найкращим інтересам його країни, його народу, і ми підтримаємо це".

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Як повідомлялося, 15-16 червня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться засідання Північноатлантичної Ради на рівні міністрів оборони.

У рамках зустрічі з ініціативи США 15 червня відбудеться окреме засідання контактної групи щодо України.

Автор: Ольга Лузан
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набор стандартных фраз, а на деле, надо подождать, впрочем кто платит тот и заказывает музыку
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15.06.2022 08:32 Відповісти
Докладаються дуже, дуже значні скоординовані зусилля, щоб переконатися
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15.06.2022 09:16 Відповісти
Блогер Юрий Швец каже что США с начала войны с путлерской бандой интервентов предоставило Украине всяко разной помощи на сумму 63 ярда долярів...
Куди вони поділися зна тіки чуваки коломойского...
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15.06.2022 09:32 Відповісти
Вот и сидят и думают ну чем же Украине ещё помочь. Вот кушать не могут, думают как помочь и чем чтобы было нужно.
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15.06.2022 10:45 Відповісти
А что,мало помогли?
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15.10.2022 23:08 Відповісти
Очень волнуются , чтобы Украина , не дай бог , не победила . А разрушения и сотни тысяч жертв , которые ещё будут, так это не у них , это статистика .
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15.06.2022 10:50 Відповісти
 
 