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Україна має отримати більше важкого озброєння, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

столтенберг

Під час засідання у форматі Контактної групи "Рамштайн" буде обговорюватися питання надання важкої зброї Україні країнами НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Україна має отримати більше важкого озброєння. Союзники по НАТО і партнери надали таку зброю, і нарощують ці зусилля.

15 червня відбудеться зустріч у штаб-квартирі НАТО в межах Контактної групи з підтримки України, - це формат, який був започаткований на базі "Рамштайн" кілька місяців тому.

Ця група зустрічається регулярно для координації зусиль союзників по НАТО та партнерів у наданні різних видів озброєння та військового обладнання, включно з важким озброєнням для України.

Вони повністю від цього залежать, щоб бути здатними протистояти жорстокому російському вторгненню", - йдеться в повідомленні.

Столтенберг нагадав, що союзники по НАТО підтримують Україну вже багато років. З 2014-го вони проводили тренування та надавали оснащення для десятків тисяч українських солдатів та офіцерів, які зараз перебувають на лінії фронту.

"Але ми маємо бути готовими до довгого продовження. Ми не можемо передбачати, як ця війна завершиться, але маємо бути готовими давати допомогу тривалий час, і це буде обговорюватися у Брюсселі", - додав генсек НАТО.

Читайте: Лідери НАТО обговорили підтримку України у короткостроковій та довгостроковій перспективі, - Столтенберг

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Мне кажется Столтенберг начал что-то подозревать
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15.06.2022 07:04
+10
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15.06.2022 07:04
+10
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15.06.2022 07:14
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Мне кажется Столтенберг начал что-то подозревать
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15.06.2022 07:04 Відповісти
Це чергове бла-бла-бла
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15.06.2022 07:09 Відповісти
Від Самого? Та може й бути так
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15.06.2022 07:17 Відповісти
Якщо орки зайдуть у Харків, мені одразу *****, тому нє волновайся, братва подготовленная имєєтя
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15.06.2022 10:50 Відповісти
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15.06.2022 07:04 Відповісти
👍👌
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15.06.2022 08:59 Відповісти
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15.06.2022 07:14 Відповісти
Кисень для ковідних лікарень = смерть пацієнтів.
Це було зрозуміло від самих перших випадків, але лікарі вперто вбивали людей.
Війну замутили, щоб приховати ці та інші злочини ковідної афери.
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15.06.2022 08:54 Відповісти
куда уже тянуть, чем дальше тем больше проблем для всех
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15.06.2022 07:17 Відповісти
Воно таке перелякане. І репрезентує цілому світу НАТО.І посилає сигнал: ми слабкі і перелякані! Думаю канібали в Африці вже облизуються і ділять між собою ,хто в якому луврі буде жити в Європі
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15.06.2022 07:32 Відповісти
На немчур не расчитуйте. А если свершится ЧУДО , и они нам что то там поставят, то это пойдет бонусом. Как джек пот в лотерее.
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15.06.2022 07:37 Відповісти
никогда ни на кого не рассчитывать - лучший способ рассчитывать только на себя. И, соответственно, иметь ВСЕ. И тогда если тебе что-то кто-то даст -воспримешь это с благодарностью.
Потому что никто в этой жизни никому ничего не должен!
Запиши себе это где-нибудь на видном месте.
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15.06.2022 10:31 Відповісти
Україна - щит Європи. Гальмуватимуть зі зброєю - "руський мір" прийде до них.
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15.06.2022 07:42 Відповісти
треба купувати у талібів👇



Bengoshi

@ua_bengoshi

·
22 ч

При виході з Афганістану, США залишили там: 22174 Хаммера; 634 броньованих машин M1117; 169 бронетранспортерів M113 42000 пікапів та SUV; 64363 кулемети; 8000 вантажних автомобілів; 162043 рації (радіоприймача); 16035 пристроїв нічного бачення; 358530 штурмових гвинтівок;

176 артилерійських знарядь. Вертольоти; 33 Mi-17 33 UH-60 «Чорний яструб» Літаки: 23 штурмовики EMB 314/А29 Super Tucano ; 28 штурмовиків Cessna 208А; 10 ударних літаків Cessna AC-208
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15.06.2022 08:00 Відповісти
не в тих вкладали
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15.06.2022 08:23 Відповісти
с чего вы взяли. Сейчас талибы попрут на Таджикистан а потом и на рашку.
У них там УЖЕ проблемы.
Откроется второй фронт для Рашки.
Так что не учи США как бороться с Рашей.
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15.06.2022 10:32 Відповісти
США мають нагоду пройти через 3-ю Світову війну "не замочивши ноги"! Гадаю, в них вистачить розуму "раз-і--назавжди" вирішити це питання і не повторювати помилку Клінтона!
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15.06.2022 08:26 Відповісти
Столтенберг смотрел на статистику по донбассу, например за кого голосуют их жители, но не учел как и все что там живут зазомбированые + коррупция и подтасовка выборов за деньги параши, незабываем что даже в 2022 году телеканал расия1 нормально можно было смотреть даже в Гуляй-Поле как раз там и идет линия фронта.
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15.06.2022 11:17 Відповісти
 
 