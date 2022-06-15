Україна має отримати більше важкого озброєння, - Столтенберг
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Під час засідання у форматі Контактної групи "Рамштайн" буде обговорюватися питання надання важкої зброї Україні країнами НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"Україна має отримати більше важкого озброєння. Союзники по НАТО і партнери надали таку зброю, і нарощують ці зусилля.
15 червня відбудеться зустріч у штаб-квартирі НАТО в межах Контактної групи з підтримки України, - це формат, який був започаткований на базі "Рамштайн" кілька місяців тому.
Ця група зустрічається регулярно для координації зусиль союзників по НАТО та партнерів у наданні різних видів озброєння та військового обладнання, включно з важким озброєнням для України.
Вони повністю від цього залежать, щоб бути здатними протистояти жорстокому російському вторгненню", - йдеться в повідомленні.
Столтенберг нагадав, що союзники по НАТО підтримують Україну вже багато років. З 2014-го вони проводили тренування та надавали оснащення для десятків тисяч українських солдатів та офіцерів, які зараз перебувають на лінії фронту.
"Але ми маємо бути готовими до довгого продовження. Ми не можемо передбачати, як ця війна завершиться, але маємо бути готовими давати допомогу тривалий час, і це буде обговорюватися у Брюсселі", - додав генсек НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Це було зрозуміло від самих перших випадків, але лікарі вперто вбивали людей.
Війну замутили, щоб приховати ці та інші злочини ковідної афери.
Потому что никто в этой жизни никому ничего не должен!
Запиши себе это где-нибудь на видном месте.
Bengoshi
@ua_bengoshi
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22 ч
При виході з Афганістану, США залишили там: 22174 Хаммера; 634 броньованих машин M1117; 169 бронетранспортерів M113 42000 пікапів та SUV; 64363 кулемети; 8000 вантажних автомобілів; 162043 рації (радіоприймача); 16035 пристроїв нічного бачення; 358530 штурмових гвинтівок;
176 артилерійських знарядь. Вертольоти; 33 Mi-17 33 UH-60 «Чорний яструб» Літаки: 23 штурмовики EMB 314/А29 Super Tucano ; 28 штурмовиків Cessna 208А; 10 ударних літаків Cessna AC-208
У них там УЖЕ проблемы.
Откроется второй фронт для Рашки.
Так что не учи США как бороться с Рашей.