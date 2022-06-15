Україна має отримати більше важкого озброєння, - Столтенберг

Під час засідання у форматі Контактної групи "Рамштайн" буде обговорюватися питання надання важкої зброї Україні країнами НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Україна має отримати більше важкого озброєння. Союзники по НАТО і партнери надали таку зброю, і нарощують ці зусилля.

15 червня відбудеться зустріч у штаб-квартирі НАТО в межах Контактної групи з підтримки України, - це формат, який був започаткований на базі "Рамштайн" кілька місяців тому.

Ця група зустрічається регулярно для координації зусиль союзників по НАТО та партнерів у наданні різних видів озброєння та військового обладнання, включно з важким озброєнням для України.

Вони повністю від цього залежать, щоб бути здатними протистояти жорстокому російському вторгненню", - йдеться в повідомленні.

Столтенберг нагадав, що союзники по НАТО підтримують Україну вже багато років. З 2014-го вони проводили тренування та надавали оснащення для десятків тисяч українських солдатів та офіцерів, які зараз перебувають на лінії фронту.

"Але ми маємо бути готовими до довгого продовження. Ми не можемо передбачати, як ця війна завершиться, але маємо бути готовими давати допомогу тривалий час, і це буде обговорюватися у Брюсселі", - додав генсек НАТО.

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