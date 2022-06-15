Украина должна получить больше тяжелого вооружения, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время заседания в формате Контактной группы "Рамштайн" будут обсуждаться вопросы предоставления тяжелого оружия Украине странами НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Украина должна получить большее тяжелое вооружение. Союзники по НАТО и партнеры предоставили такое оружие, и наращивают эти усилия.
15 июня состоится встреча в штаб-квартире НАТО в рамках Контактной группы по поддержке Украины - это формат, который был начат на базе "Рамштайн" несколько месяцев назад.
Эта группа встречается регулярно для координации усилий союзников по НАТО и партнеров по предоставлению различных видов вооружения и военного оборудования, включая тяжелое вооружение для Украины.
Они полностью от этого зависят, чтобы быть способными противостоять жестокому российскому вторжению", - говорится в сообщении.
Столтенберг напомнил, что союзники по НАТО поддерживают Украину уже много лет. С 2014 года они проводили тренировки и предоставляли оснащение для десятков тысяч украинских солдат и офицеров, которые сейчас находятся на линии фронта.
"Но мы должны быть готовы к долгому продолжению. Мы не можем предусматривать, как эта война завершится, но должны быть готовы оказывать помощь длительное время, и это будет обсуждаться в Брюсселе", - добавил генсек НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Це було зрозуміло від самих перших випадків, але лікарі вперто вбивали людей.
Війну замутили, щоб приховати ці та інші злочини ковідної афери.
Потому что никто в этой жизни никому ничего не должен!
Запиши себе это где-нибудь на видном месте.
Bengoshi
@ua_bengoshi
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22 ч
При виході з Афганістану, США залишили там: 22174 Хаммера; 634 броньованих машин M1117; 169 бронетранспортерів M113 42000 пікапів та SUV; 64363 кулемети; 8000 вантажних автомобілів; 162043 рації (радіоприймача); 16035 пристроїв нічного бачення; 358530 штурмових гвинтівок;
176 артилерійських знарядь. Вертольоти; 33 Mi-17 33 UH-60 «Чорний яструб» Літаки: 23 штурмовики EMB 314/А29 Super Tucano ; 28 штурмовиків Cessna 208А; 10 ударних літаків Cessna AC-208
У них там УЖЕ проблемы.
Откроется второй фронт для Рашки.
Так что не учи США как бороться с Рашей.