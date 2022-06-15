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Украина должна получить больше тяжелого вооружения, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

столтенберг

Во время заседания в формате Контактной группы "Рамштайн" будут обсуждаться вопросы предоставления тяжелого оружия Украине странами НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Украина должна получить большее тяжелое вооружение. Союзники по НАТО и партнеры предоставили такое оружие, и наращивают эти усилия.

15 июня состоится встреча в штаб-квартире НАТО в рамках Контактной группы по поддержке Украины - это формат, который был начат на базе "Рамштайн" несколько месяцев назад.

Эта группа встречается регулярно для координации усилий союзников по НАТО и партнеров по предоставлению различных видов вооружения и военного оборудования, включая тяжелое вооружение для Украины.

Они полностью от этого зависят, чтобы быть способными противостоять жестокому российскому вторжению", - говорится в сообщении.

Столтенберг напомнил, что союзники по НАТО поддерживают Украину уже много лет. С 2014 года они проводили тренировки и предоставляли оснащение для десятков тысяч украинских солдат и офицеров, которые сейчас находятся на линии фронта.

"Но мы должны быть готовы к долгому продолжению. Мы не можем предусматривать, как эта война завершится, но должны быть готовы оказывать помощь длительное время, и это будет обсуждаться в Брюсселе", - добавил генсек НАТО.

Также читайте: Лидеры НАТО обсудили поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе, - Столтенберг
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Топ комментарии
+10
Мне кажется Столтенберг начал что-то подозревать
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15.06.2022 07:04
+10
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15.06.2022 07:04
+10
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15.06.2022 07:14
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Мне кажется Столтенберг начал что-то подозревать
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15.06.2022 07:04 Ответить
Це чергове бла-бла-бла
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15.06.2022 07:09 Ответить
Від Самого? Та може й бути так
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15.06.2022 07:17 Ответить
Якщо орки зайдуть у Харків, мені одразу *****, тому нє волновайся, братва подготовленная имєєтя
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15.06.2022 10:50 Ответить
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15.06.2022 07:04 Ответить
👍👌
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15.06.2022 08:59 Ответить
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15.06.2022 07:14 Ответить
Кисень для ковідних лікарень = смерть пацієнтів.
Це було зрозуміло від самих перших випадків, але лікарі вперто вбивали людей.
Війну замутили, щоб приховати ці та інші злочини ковідної афери.
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15.06.2022 08:54 Ответить
куда уже тянуть, чем дальше тем больше проблем для всех
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15.06.2022 07:17 Ответить
Воно таке перелякане. І репрезентує цілому світу НАТО.І посилає сигнал: ми слабкі і перелякані! Думаю канібали в Африці вже облизуються і ділять між собою ,хто в якому луврі буде жити в Європі
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15.06.2022 07:32 Ответить
На немчур не расчитуйте. А если свершится ЧУДО , и они нам что то там поставят, то это пойдет бонусом. Как джек пот в лотерее.
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15.06.2022 07:37 Ответить
никогда ни на кого не рассчитывать - лучший способ рассчитывать только на себя. И, соответственно, иметь ВСЕ. И тогда если тебе что-то кто-то даст -воспримешь это с благодарностью.
Потому что никто в этой жизни никому ничего не должен!
Запиши себе это где-нибудь на видном месте.
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15.06.2022 10:31 Ответить
Україна - щит Європи. Гальмуватимуть зі зброєю - "руський мір" прийде до них.
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15.06.2022 07:42 Ответить
треба купувати у талібів👇



Bengoshi

@ua_bengoshi

·
22 ч

При виході з Афганістану, США залишили там: 22174 Хаммера; 634 броньованих машин M1117; 169 бронетранспортерів M113 42000 пікапів та SUV; 64363 кулемети; 8000 вантажних автомобілів; 162043 рації (радіоприймача); 16035 пристроїв нічного бачення; 358530 штурмових гвинтівок;

176 артилерійських знарядь. Вертольоти; 33 Mi-17 33 UH-60 «Чорний яструб» Літаки: 23 штурмовики EMB 314/А29 Super Tucano ; 28 штурмовиків Cessna 208А; 10 ударних літаків Cessna AC-208
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15.06.2022 08:00 Ответить
не в тих вкладали
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15.06.2022 08:23 Ответить
с чего вы взяли. Сейчас талибы попрут на Таджикистан а потом и на рашку.
У них там УЖЕ проблемы.
Откроется второй фронт для Рашки.
Так что не учи США как бороться с Рашей.
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15.06.2022 10:32 Ответить
США мають нагоду пройти через 3-ю Світову війну "не замочивши ноги"! Гадаю, в них вистачить розуму "раз-і--назавжди" вирішити це питання і не повторювати помилку Клінтона!
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15.06.2022 08:26 Ответить
Столтенберг смотрел на статистику по донбассу, например за кого голосуют их жители, но не учел как и все что там живут зазомбированые + коррупция и подтасовка выборов за деньги параши, незабываем что даже в 2022 году телеканал расия1 нормально можно было смотреть даже в Гуляй-Поле как раз там и идет линия фронта.
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15.06.2022 11:17 Ответить
 
 