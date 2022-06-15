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Лидеры НАТО обсудили поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

столтенберг

Перед саммитом НАТО в Мадриде лидеры альянса обсудили необходимость продолжать решительную поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи лидеров альянса в Гааге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

В Гааге обсудили будущие решения саммита, который в документе назван "историческим и трансформирующим".

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Дискуссия касалась необходимости продолжать решительную поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

"И я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Зеленского в его обращении к лидерам НАТО на нашем саммите в Мадриде", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО в ответ на вторжение России в Украину укрепило свою способность защищать и защищать каждый дюйм территории союзников. В Мадриде будут приняты решения о следующих шагах по укреплению НАТО.

Также на встрече в Гааге лидеры альянса рассмотрели необходимость вкладывать больше средств в оборону и финансирование НАТО.

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Кроме того, сообщается, что в Мадриде будет согласована следующая Стратегическая концепция НАТО, которая будет содержать оценку изменившейся среды безопасности и основные ценности и задачи блока.
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сезон третий,пятнадцатая серия...
нетфликс видпочывайе.
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15.06.2022 00:43 Ответить
Знаем знаем , Украину берут в НАТО , бо воевать в Европе некому.

вечная история - то французам козаки помогают , то туркам запорожцы помогают Дунай контролировать . БЕЗ украинцев армии воевать не могут
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15.06.2022 00:49 Ответить
Беруть чи ні то одне,а ось те що брехунів на х.. відкритим текстом,поки що,не посилають,то вже добре!!))
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15.06.2022 01:05 Ответить
Доречно☝
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15.06.2022 04:19 Ответить
Вже вилікувався від лишаю?
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15.06.2022 00:52 Ответить
В Києві наразі повітряна тривога ‼️
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15.06.2022 00:52 Ответить
Перебийпутінуніс@VitoMers

Українській ППО сьогодні було перехоплено ДВІ ПКР П-800 "Онікс" (він же "Яхонт")... Це дуже складна (бо надзвукова) і дорога ціль. Браво, ППО України...

Sergey@Vladimirovi1234

2 ч

Может, потому что ГПУ вернула клистроны ВСУ?
И всё начало отлично сбиваться.
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15.06.2022 01:20 Ответить
Усі повідомлення що пов"язані з цим майбутнім банкіром (а у житті просто тюхтієм і сикуном) Столтенбергом ніяких асоціацій крім "*****" чомусь не викликають...
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15.06.2022 06:22 Ответить
Столтенберг тобі "что-то должен" ? В нас з ним є якийсь договір??? Чи тобі НАТО щось винне? В тебе є Найвеличніший лідер світу, читай його потужні передвиборчі обіцянки і насолоджуйся ...
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15.06.2022 08:21 Ответить
 
 