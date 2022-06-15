Лидеры НАТО обсудили поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе, - Столтенберг

Перед саммитом НАТО в Мадриде лидеры альянса обсудили необходимость продолжать решительную поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи лидеров альянса в Гааге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

В Гааге обсудили будущие решения саммита, который в документе назван "историческим и трансформирующим".

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Дискуссия касалась необходимости продолжать решительную поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

"И я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Зеленского в его обращении к лидерам НАТО на нашем саммите в Мадриде", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО в ответ на вторжение России в Украину укрепило свою способность защищать и защищать каждый дюйм территории союзников. В Мадриде будут приняты решения о следующих шагах по укреплению НАТО.

Также на встрече в Гааге лидеры альянса рассмотрели необходимость вкладывать больше средств в оборону и финансирование НАТО.

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Кроме того, сообщается, что в Мадриде будет согласована следующая Стратегическая концепция НАТО, которая будет содержать оценку изменившейся среды безопасности и основные ценности и задачи блока.