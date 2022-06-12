Столтенберг: НАТО серьезно относится к затронутым Турцией проблемам безопасности
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Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинисте (Sauli Niinistö) заявил, что НАТО серьезно относится к затронутым Турцией проблемам безопасности.
"Приятно познакомиться с президентом Саули Ниинисте, чтобы обсудить заявку Финляндии на членство в НАТО. Мы серьезно относимся к проблемам безопасности, которые подняла Турция, и будем поддерживать тесные контакты с нашим союзником, Турцией и партнерами, Финляндией и Швецией, чтобы найти общий путь вперед" , – написал Столтенберг в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Швеции и Финляндии следует доказать, что они не поддерживают терроризм, если хотят, чтобы Анкара поддержала их заявку на членство в НАТО.
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Так что заткнитесь и харош открывать хавало на Турцию, будьте добры.
це ж стосується інших численних любителів буйла, як то Орбана, Шольца та ін.
Эрдоган играет сложную игру. Ситуативно он сейчас наш огромный союзник.
Если мы с ним поссоримся - он впустит корабли Тихоокеанского и Балтийского флотов в Черное море и нам п...да. И Одессе и Молдове..
А то что Швеция и Финляндия справятся и все вместе найдут правильное решение - уверен в этом.
Тем более что мне приходилось общаться с курдами и они лижут Раше и Путину лично жопы по-полной, рассказывали мне что Украина бомбит мирных жителей на Донбассе а Путин молодец что за них заступился.
Так что на курдов мне с баальшой горы.
Курдя подмахивают Путину и воюют на его стороне.
Так что и в этом плане я - на стороне Эрдогана.
Приходилось общаться с курдами, увы.
рассказывали мне что Украина бомбит мирных жителей на Донбассе а Путин молодец что за них заступился.
Ему виднее. это мы в жопе, а у членов НАТО все зашибись.
Так что не учи отца *****, понял?
найди себе дружка наконец, я не по этим делам))
Дает возможность одному эгоцентричному лидеру выкручивать руки "демократическим консенсусом" всем участниам.
Проблемы надо решать по мере их поступления.
але толку з того взагалі ніякого