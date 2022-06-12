РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12516 посетителей онлайн
Новости За рубежом
12 258 33
НАТО (8915) Турция (3229) Финляндия (769) Столтенберг (1408)

Столтенберг: НАТО серьезно относится к затронутым Турцией проблемам безопасности

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинисте (Sauli Niinistö) заявил, что НАТО серьезно относится к затронутым Турцией проблемам безопасности.

"Приятно познакомиться с президентом Саули Ниинисте, чтобы обсудить заявку Финляндии на членство в НАТО. Мы серьезно относимся к проблемам безопасности, которые подняла Турция, и будем поддерживать тесные контакты с нашим союзником, Турцией и партнерами, Финляндией и Швецией, чтобы найти общий путь вперед" , – написал Столтенберг в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Швеции и Финляндии следует доказать, что они не поддерживают терроризм, если хотят, чтобы Анкара поддержала их заявку на членство в НАТО.

Читайте: Финляндия отклонила требование Турции по экстрадиции курдов, которое Анкара выдвинула для вступления Хельсинки в НАТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+17
ЗСУ переходять у контрнаступ на певних напрямках, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
показать весь комментарий
12.06.2022 21:45
+14
Спільний шлях уперед - це поставити Ердогану ультиматум: або Фінляндія та Швеція вступає в НАТО, або Туреччина покидає, бо він так і хоче на двох стільцях одночасно сидіти.
показать весь комментарий
12.06.2022 21:46
+12
эрдоган ********* глаз не выклюет
показать весь комментарий
12.06.2022 21:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
эрдоган ********* глаз не выклюет
показать весь комментарий
12.06.2022 21:45 Ответить
Если стравить, то не только выклюют...
показать весь комментарий
12.06.2022 21:55 Ответить
Эрдоган закрыл Босфор от кораблей ВМФ РФ. Не против поставок Байрактаров.
Так что заткнитесь и харош открывать хавало на Турцию, будьте добры.
показать весь комментарий
12.06.2022 21:59 Ответить
все одно, варто нагадати Ердогану, що НАТО агресивний блок, спрямований проти рашки, яких би вона форм не набувала

це ж стосується інших численних любителів буйла, як то Орбана, Шольца та ін.
показать весь комментарий
12.06.2022 22:03 Ответить
а то Турция не в курсе, да?
Эрдоган играет сложную игру. Ситуативно он сейчас наш огромный союзник.
Если мы с ним поссоримся - он впустит корабли Тихоокеанского и Балтийского флотов в Черное море и нам п...да. И Одессе и Молдове..
А то что Швеция и Финляндия справятся и все вместе найдут правильное решение - уверен в этом.
Тем более что мне приходилось общаться с курдами и они лижут Раше и Путину лично жопы по-полной, рассказывали мне что Украина бомбит мирных жителей на Донбассе а Путин молодец что за них заступился.
Так что на курдов мне с баальшой горы.
показать весь комментарий
12.06.2022 22:46 Ответить
ЗСУ переходять у контрнаступ на певних напрямках, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
показать весь комментарий
12.06.2022 21:45 Ответить
Спільний шлях уперед - це поставити Ердогану ультиматум: або Фінляндія та Швеція вступає в НАТО, або Туреччина покидає, бо він так і хоче на двох стільцях одночасно сидіти.
показать весь комментарий
12.06.2022 21:46 Ответить
Туреччина надто важлива для НАТО, що їй такі ультиматуми ставити. Ви ж бачите як по-бєспрєдєлу поводить себе диктатор Ердоган і нічого. Захід все пробачає. Це я про Курдистан, Кіпр і Грецію.
показать весь комментарий
12.06.2022 22:43 Ответить
насрать на Курдистан. Путину Курлистан нужен как еще один фактор дестабилизации на южном Кавказе.
Курдя подмахивают Путину и воюют на его стороне.
Так что и в этом плане я - на стороне Эрдогана.
Приходилось общаться с курдами, увы.
рассказывали мне что Украина бомбит мирных жителей на Донбассе а Путин молодец что за них заступился.
показать весь комментарий
12.06.2022 22:48 Ответить
Може бути. Звідки тим курдам знати правду про Україну, якщо вони довіряють росії. Що там курди, якщо наші люди в ОРДЛО так само думають. Просто засліплений пропагандою народ. Що курди, що українці в ОРДЛО
показать весь комментарий
12.06.2022 23:19 Ответить
Его терпят из-за Босфора !
показать весь комментарий
12.06.2022 22:51 Ответить
сурйозный викинг..круче шольца и шрёдера вкупе.
показать весь комментарий
12.06.2022 21:50 Ответить
вікінг vs яничар
показать весь комментарий
12.06.2022 21:58 Ответить
Стєкломоєв як триздане щось, неначе у Зє вчиться
показать весь комментарий
12.06.2022 21:57 Ответить
робота в нього така: спробуй утримати в одному союзі демократично соціалістичну Швецію з її мьяко кажучи вільними нравами та авторитарну Туреччину з мусульмансько-пуританськими традиціями
показать весь комментарий
12.06.2022 22:00 Ответить
поучи, поучи главу НАТО.
Ему виднее. это мы в жопе, а у членов НАТО все зашибись.
Так что не учи отца *****, понял?
показать весь комментарий
12.06.2022 22:00 Ответить
трусы
показать весь комментарий
12.06.2022 21:57 Ответить
хочешь постирать его трусы?
показать весь комментарий
12.06.2022 22:43 Ответить
Лягай спати вже, мамкин дотепник
показать весь комментарий
12.06.2022 22:45 Ответить
витя, ты решил за мной побегать и повыслеживать?
найди себе дружка наконец, я не по этим делам))
показать весь комментарий
12.06.2022 22:49 Ответить
Ахахах))) Я також не по цим)
показать весь комментарий
12.06.2022 23:20 Ответить
Столтенберг много сделал для поощрения атаки Путина на Украину. Давай, нападай, мы не будем вмешиваться. Попугай Йенс повторил это сто пятьсот раз. И сейчас кукарекает то же. Сказывается коммунистическая молодость и шашни с КГБ.
показать весь комментарий
12.06.2022 22:12 Ответить
Чергова стурбованість.
показать весь комментарий
12.06.2022 22:27 Ответить
А вот как по мне Эрдоган все прекрасно понимает. Например то, что РПК полностью на подсосе у кремлядей а они неплохо так пригрелись в Европах. По сути своей такое же дыныры только в Турции. Только в отличии от нас, турки дали им копняка вовремя, а мы игрались в демократию и дипломатию. Результат на лицо, при том с брызгами и извращениями. Пусть теперь потреплет нервы озабоченцам. А они подумают на сколько эффективную систему они выстроили. Пусть и озабочены прочувствуют как оно
показать весь комментарий
12.06.2022 22:34 Ответить
Не порівнюй Курдистан з ОРДЛО. Там дійсно окремий народ, чисельністю 35 млн. А донбасня - це звичайні українці, яких росія використала як баранів, натравивши на таких самих українців з Харкова чи Запоріжжя.
показать весь комментарий
12.06.2022 22:49 Ответить
А все"консенсус".
Дает возможность одному эгоцентричному лидеру выкручивать руки "демократическим консенсусом" всем участниам.
показать весь комментарий
12.06.2022 22:41 Ответить
Цікаво - які умови Ердоган буде висувати Україні, коли настане час?
показать весь комментарий
12.06.2022 22:47 Ответить
неважно. сейчас о ситуативно наш союзник.
Проблемы надо решать по мере их поступления.
показать весь комментарий
12.06.2022 22:50 Ответить
А сейчас хитросделанный подыгрывает ***** , в его циничной Наглой БРЕХНЕ , про зерновой коридор , для разминирования и захвата Одессы ‼️Если,что турки бомбить не будут рашистские корыта !Кроме того скупают КРАДЕННОЕ ЗЕРНО Украины‼️
показать весь комментарий
12.06.2022 22:57 Ответить
Батюшки! И что же вы сделаете? Наверное полностью озаботитесь чем-нибудь.
показать весь комментарий
12.06.2022 23:16 Ответить
чому НАТО не реагувало на очевидну прорашистську і антиукраїнську діяльність Ердогана ,починаючи з 2014 року в Чорному морі?
показать весь комментарий
12.06.2022 23:16 Ответить
Требование Турции о снятие с неё Швецией эмбарго на поставки оружия логично и должно быть удовлетворено: не может одна страна НАТО вводить санкции против другой страны НАТО без разрешения НАТО. Что касается курдов - проблема есть и её начала создавать ещё царская Россия, а её наследники только усугубили проблему в своих, а не курдов интересах. Курдское государство должно быть создано, но вопрос, а можно ли его создавать сегодня. Далеко ли курды уже спустились с гор, чтобы получить право на государственность? Так что здесь, как говорится в старом анекдоте, надо сначала на собачках попробовать.
показать весь комментарий
12.06.2022 23:24 Ответить
нато до всього ставиться серйозно,
але толку з того взагалі ніякого
показать весь комментарий
13.06.2022 01:46 Ответить
 
 