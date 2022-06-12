Столтенберг: НАТО серйозно ставиться до порушених Туреччиною проблем безпеки
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг на зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо (Sauli Niinistö) заявив, що НАТО серйозно ставиться до порушених Туреччиною проблем безпеки.
"Приємно познайомитися з президентом Саулі Нііністьо, щоб обговорити заявку Фінляндії на членство в НАТО. Ми серйозно ставимося до проблем безпеки, які порушила Туреччина, і підтримуватимемо тісні контакти з нашим союзником, Туреччиною та партнерами, Фінляндією та Швецією, щоб знайти спільний шлях уперед", - написав Столтенберг твіттері, передає Цензор.НЕТ.
Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Швеції та Фінляндії слід довести, що вони не підтримують тероризм, якщо хочуть, щоб Анкара підтримала їхню заявку на членство в НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Так что заткнитесь и харош открывать хавало на Турцию, будьте добры.
це ж стосується інших численних любителів буйла, як то Орбана, Шольца та ін.
Эрдоган играет сложную игру. Ситуативно он сейчас наш огромный союзник.
Если мы с ним поссоримся - он впустит корабли Тихоокеанского и Балтийского флотов в Черное море и нам п...да. И Одессе и Молдове..
А то что Швеция и Финляндия справятся и все вместе найдут правильное решение - уверен в этом.
Тем более что мне приходилось общаться с курдами и они лижут Раше и Путину лично жопы по-полной, рассказывали мне что Украина бомбит мирных жителей на Донбассе а Путин молодец что за них заступился.
Так что на курдов мне с баальшой горы.
Курдя подмахивают Путину и воюют на его стороне.
Так что и в этом плане я - на стороне Эрдогана.
Приходилось общаться с курдами, увы.
рассказывали мне что Украина бомбит мирных жителей на Донбассе а Путин молодец что за них заступился.
Ему виднее. это мы в жопе, а у членов НАТО все зашибись.
Так что не учи отца *****, понял?
найди себе дружка наконец, я не по этим делам))
Дает возможность одному эгоцентричному лидеру выкручивать руки "демократическим консенсусом" всем участниам.
Проблемы надо решать по мере их поступления.
але толку з того взагалі ніякого