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НАТО (5101) Туреччина (2248) Фінляндія (757) Столтенберг Єнс (1338)

Столтенберг: НАТО серйозно ставиться до порушених Туреччиною проблем безпеки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг на зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо (Sauli Niinistö) заявив, що НАТО серйозно ставиться до порушених Туреччиною проблем безпеки.

"Приємно познайомитися з президентом Саулі Нііністьо, щоб обговорити заявку Фінляндії на членство в НАТО. Ми серйозно ставимося до проблем безпеки, які порушила Туреччина, і підтримуватимемо тісні контакти з нашим союзником, Туреччиною та партнерами, Фінляндією та Швецією, щоб знайти спільний шлях уперед", - написав Столтенберг твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Швеції та Фінляндії слід довести, що вони не підтримують тероризм, якщо хочуть, щоб Анкара підтримала їхню заявку на членство в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія відхилила вимогу Туреччини щодо екстрадиції курдів, яку Анкара висунула для вступу Гельсінкі до НАТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
ЗСУ переходять у контрнаступ на певних напрямках, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
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12.06.2022 21:45
+14
Спільний шлях уперед - це поставити Ердогану ультиматум: або Фінляндія та Швеція вступає в НАТО, або Туреччина покидає, бо він так і хоче на двох стільцях одночасно сидіти.
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12.06.2022 21:46
+12
эрдоган ********* глаз не выклюет
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12.06.2022 21:45
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эрдоган ********* глаз не выклюет
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12.06.2022 21:45 Відповісти
Если стравить, то не только выклюют...
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12.06.2022 21:55 Відповісти
Эрдоган закрыл Босфор от кораблей ВМФ РФ. Не против поставок Байрактаров.
Так что заткнитесь и харош открывать хавало на Турцию, будьте добры.
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12.06.2022 21:59 Відповісти
все одно, варто нагадати Ердогану, що НАТО агресивний блок, спрямований проти рашки, яких би вона форм не набувала

це ж стосується інших численних любителів буйла, як то Орбана, Шольца та ін.
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12.06.2022 22:03 Відповісти
а то Турция не в курсе, да?
Эрдоган играет сложную игру. Ситуативно он сейчас наш огромный союзник.
Если мы с ним поссоримся - он впустит корабли Тихоокеанского и Балтийского флотов в Черное море и нам п...да. И Одессе и Молдове..
А то что Швеция и Финляндия справятся и все вместе найдут правильное решение - уверен в этом.
Тем более что мне приходилось общаться с курдами и они лижут Раше и Путину лично жопы по-полной, рассказывали мне что Украина бомбит мирных жителей на Донбассе а Путин молодец что за них заступился.
Так что на курдов мне с баальшой горы.
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12.06.2022 22:46 Відповісти
ЗСУ переходять у контрнаступ на певних напрямках, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
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12.06.2022 21:45 Відповісти
Спільний шлях уперед - це поставити Ердогану ультиматум: або Фінляндія та Швеція вступає в НАТО, або Туреччина покидає, бо він так і хоче на двох стільцях одночасно сидіти.
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12.06.2022 21:46 Відповісти
Туреччина надто важлива для НАТО, що їй такі ультиматуми ставити. Ви ж бачите як по-бєспрєдєлу поводить себе диктатор Ердоган і нічого. Захід все пробачає. Це я про Курдистан, Кіпр і Грецію.
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12.06.2022 22:43 Відповісти
насрать на Курдистан. Путину Курлистан нужен как еще один фактор дестабилизации на южном Кавказе.
Курдя подмахивают Путину и воюют на его стороне.
Так что и в этом плане я - на стороне Эрдогана.
Приходилось общаться с курдами, увы.
рассказывали мне что Украина бомбит мирных жителей на Донбассе а Путин молодец что за них заступился.
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12.06.2022 22:48 Відповісти
Може бути. Звідки тим курдам знати правду про Україну, якщо вони довіряють росії. Що там курди, якщо наші люди в ОРДЛО так само думають. Просто засліплений пропагандою народ. Що курди, що українці в ОРДЛО
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12.06.2022 23:19 Відповісти
Его терпят из-за Босфора !
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12.06.2022 22:51 Відповісти
сурйозный викинг..круче шольца и шрёдера вкупе.
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12.06.2022 21:50 Відповісти
вікінг vs яничар
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12.06.2022 21:58 Відповісти
Стєкломоєв як триздане щось, неначе у Зє вчиться
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12.06.2022 21:57 Відповісти
робота в нього така: спробуй утримати в одному союзі демократично соціалістичну Швецію з її мьяко кажучи вільними нравами та авторитарну Туреччину з мусульмансько-пуританськими традиціями
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12.06.2022 22:00 Відповісти
поучи, поучи главу НАТО.
Ему виднее. это мы в жопе, а у членов НАТО все зашибись.
Так что не учи отца *****, понял?
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12.06.2022 22:00 Відповісти
трусы
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12.06.2022 21:57 Відповісти
хочешь постирать его трусы?
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12.06.2022 22:43 Відповісти
Лягай спати вже, мамкин дотепник
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12.06.2022 22:45 Відповісти
витя, ты решил за мной побегать и повыслеживать?
найди себе дружка наконец, я не по этим делам))
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12.06.2022 22:49 Відповісти
Ахахах))) Я також не по цим)
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12.06.2022 23:20 Відповісти
Столтенберг много сделал для поощрения атаки Путина на Украину. Давай, нападай, мы не будем вмешиваться. Попугай Йенс повторил это сто пятьсот раз. И сейчас кукарекает то же. Сказывается коммунистическая молодость и шашни с КГБ.
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12.06.2022 22:12 Відповісти
Чергова стурбованість.
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12.06.2022 22:27 Відповісти
А вот как по мне Эрдоган все прекрасно понимает. Например то, что РПК полностью на подсосе у кремлядей а они неплохо так пригрелись в Европах. По сути своей такое же дыныры только в Турции. Только в отличии от нас, турки дали им копняка вовремя, а мы игрались в демократию и дипломатию. Результат на лицо, при том с брызгами и извращениями. Пусть теперь потреплет нервы озабоченцам. А они подумают на сколько эффективную систему они выстроили. Пусть и озабочены прочувствуют как оно
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12.06.2022 22:34 Відповісти
Не порівнюй Курдистан з ОРДЛО. Там дійсно окремий народ, чисельністю 35 млн. А донбасня - це звичайні українці, яких росія використала як баранів, натравивши на таких самих українців з Харкова чи Запоріжжя.
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12.06.2022 22:49 Відповісти
А все"консенсус".
Дает возможность одному эгоцентричному лидеру выкручивать руки "демократическим консенсусом" всем участниам.
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12.06.2022 22:41 Відповісти
Цікаво - які умови Ердоган буде висувати Україні, коли настане час?
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12.06.2022 22:47 Відповісти
неважно. сейчас о ситуативно наш союзник.
Проблемы надо решать по мере их поступления.
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12.06.2022 22:50 Відповісти
А сейчас хитросделанный подыгрывает ***** , в его циничной Наглой БРЕХНЕ , про зерновой коридор , для разминирования и захвата Одессы ‼️Если,что турки бомбить не будут рашистские корыта !Кроме того скупают КРАДЕННОЕ ЗЕРНО Украины‼️
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12.06.2022 22:57 Відповісти
Батюшки! И что же вы сделаете? Наверное полностью озаботитесь чем-нибудь.
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12.06.2022 23:16 Відповісти
чому НАТО не реагувало на очевидну прорашистську і антиукраїнську діяльність Ердогана ,починаючи з 2014 року в Чорному морі?
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12.06.2022 23:16 Відповісти
Требование Турции о снятие с неё Швецией эмбарго на поставки оружия логично и должно быть удовлетворено: не может одна страна НАТО вводить санкции против другой страны НАТО без разрешения НАТО. Что касается курдов - проблема есть и её начала создавать ещё царская Россия, а её наследники только усугубили проблему в своих, а не курдов интересах. Курдское государство должно быть создано, но вопрос, а можно ли его создавать сегодня. Далеко ли курды уже спустились с гор, чтобы получить право на государственность? Так что здесь, как говорится в старом анекдоте, надо сначала на собачках попробовать.
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12.06.2022 23:24 Відповісти
нато до всього ставиться серйозно,
але толку з того взагалі ніякого
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13.06.2022 01:46 Відповісти
 
 