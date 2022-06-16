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Франция будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, - Макрон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

макрон

Франция будет продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и во всех формах, чтобы она могла противостоять и победить российское наступление.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжим эту поддержку в долгосрочной перспективе во всех ее формах... Я всегда был постоянным. Франция была рядом с Украиной с первого дня", - отметил Макрон во время визита в Ирпень.

СМИ уточняет, что президент отрицает какие-либо разногласия с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня необходимо, чтобы Украина могла сопротивляться и побеждать... Мы на стороне украинцев и украинок однозначно", - добавил он.

Макрон назвал Ирпень "героическим городом", где было остановлено наступление армии РФ.

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"Мы все видели эти изображения разрушенного города, который одновременно и героический город, поскольку именно здесь, в числе других мест, украинцы остановили наступавшую на Киев российскую армию. Так что надо представлять героизм армии и украинского населения", - подчеркнул Макрон.
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Вот обезьяна хоче заморозить війну в Україні
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16.06.2022 13:18 Ответить
Зараз Макрон Має обьявити - КРИМ- ЦЕ УКРАЇНА !!
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16.06.2022 13:26 Ответить
Патрон сказал, шо найдет и сам лично перегрызет кабель по которому Макрон звонит *****!!!

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16.06.2022 13:29 Ответить
...а в короткостроковій перспективі як?
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16.06.2022 13:47 Ответить
****** как путин.
Приехал уговаривать Зеленского на капитуляцию, обещая воздушные зАмки в неопределенном будущем.
Если бы реально хотели помочь эти 3 клоуна - приехали бы не на поезде, а на самолете с тяжелым вооружением.
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16.06.2022 15:15 Ответить
Пук-пук-пук!
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16.06.2022 15:16 Ответить
 
 